CGTN: China vota las nuevas medidas y los líderes mundiales luchan contra el cambio climático

PEKÍN, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Al tiempo que el acuerdo climático de París llega a su quinto aniversario, más de 70 líderes mundiales se reúnen en una cumbre virtual sobre el cambio climático, que busca hacer campaña sobre el momento y pide una acción climática y ambición superiores.

Sorprendiendo al mundo al anunciar el objetivo de ser neutral en el carbono para 2060 en septiembre, China [https://news.cgtn.com/news/2020-10-12/China-sets-goal-of-car...] anunció el sábado más medidas nuevas para luchar contra el cambio climático y destacar la importancia del papel de la "solidaridad, cooperación y confianza".

Nueva arquitectura sobre el gobierno climático

Al reunirse con el reto climático, nadie puede estar apartado, y el unilateralismo no nos llevará a ninguna parte, según comentó el director general de China, Xi Jinping, durante la celebración de la cumbre.

El mundo ha sido golpeado por más de 100 desastres durante los seis primeros meses de la pandemia de la COVID-19, y se han visto afectadas más de 50 millones de personas, según el informe "Come Heat or High Water".

Solo en el año 2019, se han producido 308 desastres naturales en el mundo, matando a unas 24.400 personas. Cerca del 77% de estos desastres están relacionados con la meteorología o el clima.

"Todos los países necesitan maximizar las acciones en vistas de sus circunstancias y capacidades nacionales respectivas", explicó Xi, llamando a la acción de los países desarrollados para hacer crecer el apoyo de los países desarrollados en la financiación, tecnología y capacidad de edificios.

Solo al mantener la multilateralidad, la unidad y la cooperación podremos desplegar los beneficios compartidos y conseguir una ganancia mutua para todas las naciones, destacó Xi.

China siempre honra sus compromisos

"China reducirá sus emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB en un 65% frente al nivel de 2005, aumentando la cuota de los combustibles no fósiles en consumo energético primario hasta cerca de un 25%, ampliando el volumen de existencias de bosque en 6.000 millones de metros cúbicos frente al nivel de 2005, y llevando su capacidad instalada total de energía eólica y solar hasta los más de 1.200 millones de kilovatios", indicó Xi, junto a algunos compromisos más para 2030 durante la celebración de la cumbre.

Como mayor país desarrollador y segunda mayor economía en todo el mundo, China busca coordinar el crecimiento económico y protección medioambiental, y se compromete con la lucha mundial contra el cambio climático.

El país busca superar las Intended Nationally Determined Contributions para el año 2030 según el acuerdo de París, gracias a sus esfuerzos para reducir el crecimiento del uso de la energía y reducir su dependencia en los combustibles fósiles.

Desde el año que viene, China va a mejorar la realización de nuevos progresos en la construcción de una civilización ecológica, optimizando el desarrollo y protección del espacio territorial y consiguiendo resultados notables en la transformación verde de la producción y el estilo de vida, según los objetivos de desarrollo propuestos de dirección del partido para el periodo del 14th Five-Year Plan (2021-2025) [https://news.cgtn.com/news/2020-10-29/19th-CPC-Central-Commi...].

"China siempre hace honor a sus compromisos", explicó Xi en su discurso de vídeo, prometiendo que China dará pasos férreos para implementar los objetivos que acaba de anunciar, contribuyendo aún más a hacer frente al reto de clima global.

