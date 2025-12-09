CGTN: Tras la tragedia, Hong Kong se une para reconstruirse

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 9 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre las labores de rescate y reconstrucción tras el devastador incendio en Tai Po, en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), destacando los esfuerzos colectivos del gobierno central y el gobierno de la RAEHK, los residentes de Hong Kong, los voluntarios de China continental y diferentes sectores de la sociedad.

En el Tribunal Wang Fuk de Tai Po, los residentes han regresado silenciosamente a hogares en los que nunca podrán volver a vivir, algunos por primera vez desde el devastador incendio del 26 de noviembre. Muchos acudieron solo para recuperar lo poco que podían cargar. Pero no estaban solos.

Grupos de voluntarios estaban listos para ayudarlos a empacar sus pertenencias y guiar a las familias hasta las camionetas que los esperaban. Cerca, un camión sin personal permanecía con las puertas traseras abiertas, lleno de bebidas embotelladas, cajas de cartón y bolsas de plástico, gratuitas para quien las necesitara.

Entre quienes ofrecían ayuda se encontraba Wong Chi-chuen, taxista de 58 años. Durante cinco días seguidos, Wong y varios compañeros conductores habían estado transportando a los residentes gratuitamente. "Empezamos a las ocho y no paramos hasta tarde", comentó. "Sí, afecta nuestros ingresos, pero ayudar a la gente es más importante".

Desde largas filas de voluntarios hasta constantes donaciones de toda la sociedad, Hong Kong se ha movilizado a una escala notable, uniéndose para apoyar a las familias afectadas por la tragedia.

El gobierno intensifica su apoyo

Tras el incendio, el presidente chino, Xi Jinping, instó de inmediato a que se hicieran todos los esfuerzos posibles para extinguir las llamas y minimizar las víctimas y las pérdidas. También expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas y todos los afectados.

El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), pocas horas después del desastre, lanzó una operación de rescate y reasentamiento en toda la ciudad. Esa misma noche se abrieron refugios temporales en Tai Po y se emitieron pagos de emergencia de inmediato.

Al 5 de diciembre, 1.369 residentes habían sido alojados en albergues juveniles, campamentos y habitaciones de hotel. Otras 2.499 personas se habían mudado a viviendas de transición. El presidente ejecutivo, John Lee, prometió que "ninguna familia afectada se quedará atrás" y afirmó que el alojamiento será gratuito durante el período de reconstrucción.

Un día después del incendio, cada hogar afectado recibió un pago de emergencia de 10.000 dólares de Hong Kong. Posteriormente, el gobierno anunció el pago de 200.000 dólares de Hong Kong en concepto de condolencias a las familias de las víctimas. También proporcionó 50.000 dólares de Hong Kong en subsidios de manutención a los hogares afectados, cantidad que posteriormente se incrementó a 100.000 dólares de Hong Kong.

El Departamento de Bienestar Social ha contactado a más de 4.900 residentes de más de 1.900 hogares como parte de su programa de apoyo "un trabajador social por hogar", brindándoles asesoramiento, coordinando suministros y ofreciendo ayuda diaria. Cada hogar también cuenta con dos funcionarios para ayudar con las visitas médicas, el embalaje, el transporte y otras necesidades prácticas.

Espíritu de la Roca del León

La tragedia ha generado una fuerte ola de compasión en todo Hong Kong y más allá.

El día del incendio, los residentes llevaron ropa, comida y agua a los refugios, mientras se formaban largas filas en los centros de donación de sangre. Un envío de mantas urgentes se transportó durante la noche desde Dongguan, en China continental, hasta Tai Po.

Los voluntarios han estado trabajando las 24 horas en refugios y viviendas de transición para garantizar que los residentes puedan recibir ayuda cuando la necesiten. Una vez que se recibe una solicitud, los voluntarios coordinan y entregan los suministros rápidamente.

"Los hongkoneses tienen el espíritu de la Roca del León. Cuando uno sufre, todos lo apoyan", indicó Mei Siu-fung, jefe del Equipo de Atención del Distrito de Tai Po, y agregó que unos 400 voluntarios locales respondieron pocas horas después del incendio. El espíritu de la Roca del León, a menudo descrito como el espíritu de Hong Kong, refleja la resiliencia colectiva de la ciudad y su determinación para superar las dificultades y luchar por una vida mejor.

El apoyo también ha llegado desde China continental y Macao. Los residentes de Shenzhen organizaron camiones de suministros. Niños y ancianos de Guizhou donaron lo que pudieron. Organizaciones de China continental, tanto grandes como pequeñas, movilizaron equipos médicos, materiales de socorro y millones en fondos. La Fundación Macao envió 30 millones de dólares de Hong Kong.

Las donaciones públicas al fondo de apoyo para el Tribunal Wang Fuk ya alcanzan los 3.000 millones de dólares de Hong Kong. Junto con los 300 millones de dólares de Hong Kong en financiación inicial del gobierno de la RAEHK, el fondo asciende a aproximadamente 3.300 millones de dólares de Hong Kong y apoyará la reconstrucción y la asistencia a largo plazo.

"Los desastres son despiadados, pero la gente tiene amor", afirmó Lee. "La atención y las donaciones de Guangdong, Macao y muchos otros reflejan compasión, solidaridad y esperanza. El gobierno se asegurará de que cada dólar se destine a ayudar a los residentes a reconstruir sus vidas".

