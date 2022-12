CGTN:Encuesta: el 85% de los encuestados elogia el concepto de China de futuro compartido

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 9 de diciembre de 2022/PRNewswire/ -- El 85% de los participantes en una encuesta mundial elogiaron el concepto de "una comunidad con un futuro compartido para la humanidad" y el 94,2% apreciaron los valores de "paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad" propuestos por China para toda la humanidad.

La encuesta fue realizada por CGTN Think Tank y Tsinghua-Epstein Center for Global Media and Communication. Se encuestó a un total de 4.000 personas de 20 países antes del viaje del presidente chino Xi Jinping a Arabia Saudí para realizar una visita de Estado y asistir a la primera Cumbre China-Estados Árabes y a la Cumbre China-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En la última década, China ha firmado acuerdos de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) con 20 estados árabes, y 17 estados árabes han apoyado la Iniciativa de Desarrollo Global (IDG) propuesta por China.

El presidente Xi presentó la IDG en el debate general de la 76 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2021, haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que sitúe el desarrollo en un lugar prioritario de la agenda macropolítica mundial y trabaje conjuntamente para dirigir el desarrollo mundial hacia una fase más equilibrada, coordinada e integradora.

El 78,4% de los encuestados se mostró de acuerdo con la IDG, al considerar que "el desarrollo es una vía importante para resolver los problemas mundiales", mientras que el 79,4% reconoció los frutos de cooperación logrados por el "Grupo de Amigos de la IDG" en el que participó China.

El mundo actual está experimentando profundos cambios nunca vistos en un siglo. Tanto China como los países árabes se enfrentan a la tarea histórica de realizar el rejuvenecimiento nacional y acelerar el desarrollo nacional.

Para llevar a cabo esta tarea, el 85,2% de los encuestados está de acuerdo en que los países deben tomar medidas activas para afrontar conjuntamente los riesgos y desafíos del desarrollo mundial, mientras que el 84,7% de los encuestados espera que los países promuevan un desarrollo mundial más inclusivo y diversificado y mantengan conjuntamente la estabilidad económica mundial.

Frente a las diferentes condiciones nacionales, el 84,1% de los encuestados afirma que el requisito previo para la cooperación es respetar las vías de desarrollo y las diferencias de sistema de los distintos países, y el 89,6% espera que los países resuelvan las disputas internacionales mediante el diálogo y la consulta.

Además, el 85,6% de los encuestados está de acuerdo con la Iniciativa de Seguridad Global (GSI) propuesta por China, ya que considera que la seguridad es un requisito previo para el desarrollo.

Xi propuso la GSI en la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual 2022 del Foro de Boao para Asia, en abril, con el fin de promover la seguridad para todos en el mundo.

Señalando que el hegemonismo y la política de poder amenazan la seguridad mundial, el 80,8% de los encuestados se opusieron al hegemonismo, la política de poder y la imposición arbitraria de sanciones a otros países, mientras que el 80,4% de los encuestados de países en desarrollo señalaron que la mentalidad de Guerra Fría y la política de poder amenazan la paz mundial y exacerban los retos de seguridad, y que los países deberían trabajar juntos para construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible.

Enlace: https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/85-of-surveyed-laud-China-s-concept-of-shared-future-CGTN-poll-1fBjAvtFYoo/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtnencuesta-el-85-de-los-encuestados-elogia-el-concepto-de-china-de-futuro-compartido-301699308.html