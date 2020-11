CGTN:Las soluciones de China a los efectos de la pandemia en la economía global: Cooperación y apertura

PEKÍN, 5 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La pandemia de COVID-19 se ha propagado a un ritmo alarmante, contagiando a millones de personas y llevando la actividad económica a la casi parálisis total, mientras los países imponen estrictas restricciones al movimiento para contener la propagación del virus.

¿Cómo puede la economía global recuperarse de este golpe sin precedentes?

En su discurso de apertura a través de un enlace de vídeo [https://news.cgtn.com/news/2020-11-02/Live-Xi-Jinping-delive...] realizado en la ceremonia de apertura de la tercera China International Import Expo (CIIE) el miércoles, el presidente chino Xi Jinping dio respuesta de China: mantener los principios de cooperación mutuamente beneficiosa y la apertura mutual.

Cooperación mutuamente beneficiosa

La COVID-19 es un claro recordatorio de que todos los países están vinculados como comunidad con un futuro compartido, destacó Xi, añadiendo que nadie puede quedar inmune en una gran crisis y los países deben trabajar juntos como socios, con cada uno acatando su debida responsabilidad.

La solidaridad y la cooperación son las opciones adecuadas para cumplir estos retos. "Debemos mantener el principio de cooperación mutuamente beneficiosa", explicó.

La CIIE es ahora un bien público internacional para el mundo, actuando como una gran plataforma para el aprovisionamiento internacional, promoción de la inversión, intercambio cultural y cooperación, destacó.

La primera CIIE en 2018 vio el acuerdo para la compra prospectiva de un año de bienes y servicios llegar a 57.830 millones de dólares, con acuerdos de los países del Cinturón y Ruta alcanzaron los 4.700 millones de dólares. En la segunda CIIE, la cifra creció un 23 por ciento hasta los 71.130 millones de dólares.

https://mma.prnewswire.com/media/1326975/CGTN_Infographic1.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1326975/CGTN_Infographic1.j...]

Aprovisionándose para la CIIE de este año están los repetidores de otras ferias pasadas así como nuevas caras, incluyendo casi 50 compañías Fortune-500 y líderes de la industria.

Sin duda, con la cooperación de la CIIE de este año, puede inyectarse un ímpetu fresco en la economía global.

La apertura mutual compartió beneficios, responsabilidades y gobierno.

La transparencia mutua es otra palabra clave mencionada por el presidente chino en la CIIE.

Xi dijo que la celebración de la tercera CIIE demuestra el sincero deseo del país de compartir sus oportunidades de mercado con el mundo y contribuir a la recuperación económica global.

Señalando que las medidas de apertura que anunció en la CIIE del año pasado se han implementado totalmente, Xi pidió unas circulaciones nacionales e internacionales más abiertas no solo para las propias necesidades de desarrollo de China, sino para el amplio de beneficio de las personas en todos los países.

Según los datos oficiales, China ha realizado la recuperación más rápida de la pandemia entre las grandes economías. En los tres primeros trimestres, su economía creció un 0,7 por ciento desde el año anterior, mientras el resto del mundo aún está sumido en la recesión. Las importaciones y exportaciones totales del país también registraron un crecimiento positivo de año en año en el mismo período.

China, la segunda mayor economía del mundo, ha estado promoviendo un patrón de desarrollo de "doble circulación" desde mayo. La estrategia indica un patrón de desarrollo económico que lleva el desarrollo nacional como pilar principal, con el desarrollo nacional e internacional reforzándose entre sí.

https://mma.prnewswire.com/media/1326976/CGTN_Infographic2.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1326976/CGTN_Infographic2.j...]

Lea más:

China's dual circulation an active choice and long-term strategy: official [https://news.cgtn.com/news/2020-10-30/China-s-dual-circulati...]

El avance de la construcción del nuevo patrón de desarrollo de "doble circulación" en los próximos cinco años también se destacó en la quinta sesión plenaria del 19.º Comité Central CPC [https://news.cgtn.com/news/2020-11-03/CPC-s-proposals-for-14...], que terminó el 29 de octubre.

El presidente chino también anunció nuevas medidas para seguir la apertura en su discurso de apertura.

China introducirá una lista negativa para el comercio de servicios transfronterizos y abrirse aún más en áreas como la economía digital e Internet, y China seguirá caminos creativos para hacer crecer el comercio extranjero, comentó Xi.

China está lista para firmar acuerdos de libre comercio de alto estándar con más países en el mundo y China trabajará para la firma inicial de la Regional Comprehensive Economic Partnership y agilizará las negociaciones en un tratado de inversión China-UE y un acuerdo de libre comercio China-Japón-ROK, añadió.

Lea el artículo original: aquí [https://news.cgtn.com/news/2020-11-04/CIIE-2020-China-offers...].

