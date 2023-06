CGTN:Xi Jinping insta a tomar medidas para estabilizar y mejorar la relación entre China y Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 20 de junio, 2023/PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, el segundo y último día de la visita del máximo diplomático estadounidense a China.

Durante la reunión, Xi instó a tomar medidas para estabilizar y mejorar la relación entre China y Estados Unidos y enfatizó que el hecho de que los dos países puedan encontrar la manera correcta de llevarse bien influye en el futuro y el destino de la humanidad.

"El planeta Tierra es lo suficientemente grande como para acomodar el desarrollo respectivo y la prosperidad común de China y Estados Unidos", comentó.

Los chinos, al igual que los estadounidenses, son personas "dignas, seguras de sí mismas y autosuficientes", y ambos tienen derecho a buscar una vida mejor, enfatizó Xi.

Los intereses comunes de los dos países deben ser valorados, y su éxito respectivo es una oportunidad para el otro, no una amenaza, destacó.

"El mundo necesita vínculos estables entre China y Estados Unidos"

Al señalar que la comunidad internacional está preocupada por el estado actual de las relaciones, Xi explicó que no quiere ver un conflicto o una confrontación entre China y Estados Unidos o elegir un bando entre ellos.

"Los dos países deben actuar con un sentido de responsabilidad por la historia, por la gente y por el mundo, y manejar adecuadamente las relaciones entre China y Estados Unidos", instó el líder chino.

"De esta manera, pueden contribuir a la paz y el desarrollo mundiales, y ayudar a que el mundo, que es cambiante y turbulento, sea más estable, seguro y constructivo", añadió.

Blinken indicó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que Estados Unidos y China tienen la obligación de gestionar sus relaciones de manera responsable, lo que redunda en interés de ambos países y del mundo.

Traducir los entendimientos comunes de Bali en acciones

Cuando Xi y Biden sostuvieron sus primeras conversaciones en persona como jefes de estado al margen de una Cumbre del Grupo de los 20 (G20) en la isla indonesia de Bali en noviembre pasado, ambas partes acordaron tomar medidas para llevar a China y Estados Unidos las relaciones de nuevo a la pista de un desarrollo estable.

Durante la reunión del lunes con Blinken, el presidente chino reiteró que los dos países deben seguir comprometidos con los entendimientos comunes que Biden y él habían alcanzado en Bali, y traducir las declaraciones positivas en acciones para estabilizar y mejorar la relación entre China y Estados Unidos.

Señaló que la competencia de los principales países no representa la tendencia de los tiempos, y mucho menos puede resolver los problemas propios de Estados Unidos o los desafíos que enfrenta el mundo.

"China respeta los intereses de Estados Unidos y no busca desafiar o desplazar a Estados Unidos", afirmó Xi. "De la misma manera, Estados Unidos debe respetar a China y no debe dañar los derechos e intereses legítimos de China".

China siempre espera ver una relación sana y estable entre China y Estados Unidos y cree que los dos países principales pueden superar varias dificultades y encontrar la manera correcta de llevarse bien sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación en beneficio de ambas partes, agregó.

Blinken explicó que Estados Unidos está comprometido a volver a la agenda establecida por los dos presidentes en Bali.

Estados Unidos mantiene los compromisos asumidos por Biden, principalmente no busca una nueva Guerra Fría, no busca cambiar el sistema de China, sus alianzas no están dirigidas a China, no apoya la "independencia de Taiwán" y no buscar conflicto con China, reiteró Blinken.

Agregó que la parte estadounidense espera tener un compromiso de alto nivel con la parte china, manteniendo abiertas las líneas de comunicación, manejando responsablemente las diferencias y buscando el diálogo, los intercambios y la cooperación.

Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin de China, indicó a CGTN el lunes que era un paso importante para que China y Estados Unidos estabilizaran sus relaciones, ya que ambas partes acordaron llevar los intercambios comerciales y entre personas de nuevo a la normalidad después de la visita de Blinken.

La reunión del lunes fue la primera vez que un secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el presidente chino desde 2018. Blinken es el funcionario estadounidense de mayor rango que visita China desde que Biden asumió el cargo a principios de 2021.

