Partnership Formally Sealed: Chery and AYPG Announce Collaboration - CHERY AUTOMOBILE CO., LTD./PR NEWSWIRE

- Chery se asocia con los Juegos Para Juveniles Asiáticos 2025 y se posiciona como el centro del deporte mundial con pasión y aspiración

DUBAI, EAU, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de diciembre, Chery celebró una ceremonia de firma con el comité organizador de los Juegos Paralímpicos Asiáticos de la Juventud (AYPG) 2025 en Dubái. Al evento asistieron personalidades clave, como Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International; Majid Rashed, presidente del Comité Paralímpico Asiático; Saeed Hareb, secretario general del Consejo Deportivo de Dubái; Thani Juma Berregad, presidente del DCD y del Comité Organizador Local de los AYPG; y Tarek Souei, director ejecutivo del Comité Paralímpico Asiático. Juntos, anunciaron oficialmente el rol de Chery como socio exclusivo de movilidad para los Juegos. Bajo el lema "¡Con CHERY, Nacidos para Ascender!", esta colaboración no solo marca una alianza más estrecha entre ambas partes, sino también un sólido reconocimiento de la fortaleza y los valores de la marca Chery.

El AYPG 2025, guiado por el lema "Nacidos para Ascender", promueve la perseverancia y el espíritu de lucha de los jóvenes atletas, una filosofía que resuena profundamente con el lema de "La Pequeña Cabaña con Techo de Paja" de Chery: "No temer a las dificultades y nunca rendirse". Zhu Shaodong comentó: "Desde nuestros inicios en 1997 hasta la actualidad, posicionados en la lista Fortune Global 500 y con presencia en más de 120 países y regiones, este es el 'ascenso' de Chery. Esperamos con ansias animar el 'ascenso' de cada joven atleta en la cancha".

Chery ha generado confianza y un propósito compartido con organizaciones paralímpicas asiáticas mediante iniciativas como el apoyo a los Juegos Paralímpicos Infantiles de Kazajistán y la asistencia a la Asamblea General del Comité Paralímpico Asiático, allanando el camino para esta cooperación. Al mismo tiempo, el compromiso a largo plazo de Chery con la I+D le ha proporcionado una sólida experiencia tecnológica y una red global de investigación. Estas capacidades no solo impulsan la innovación de productos, sino que también se canalizarán hacia soluciones de apoyo y entrenamiento para eventos, ofreciendo a los atletas una plataforma fiable para alcanzar la excelencia. Dentro de su marco ESG, Chery conecta aún más el crecimiento empresarial con el valor social mediante colaboraciones con organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UNICEF, cumpliendo activamente con sus responsabilidades corporativas.

Se ha formado un equipo dedicado de Chery para coordinar los recursos globales en apoyo a los preparativos de los Juegos. Con la llegada del AYPG de 2025, Chery acompañará a cada atleta con fuerza tecnológica y sentido del deber, impulsados por la convicción compartida: "¡Con CHERY, Nacidos para Ascender!"

