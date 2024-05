CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT Y AULI'I CRAVALHO FORMAN EQUIPO CON SUPERCELL PARA EL LANZAMIEN

(Información remitida por la empresa firmante)

Estrellas de Hollywood se enfrentan, cara a cara, contra influencers en el divertido tráiler de lanzamiento de Squad Busters, ya disponible para descarga.

Chris Hemsworth , estrella de Furiosa, Christina Ricci , de Yellowjackets, Ken Jeong , de Masked Singer, Will Arnett , de Smartless, Auli'i Cravalho, de Moana, y algunos de los mayores influencers del mundo protagonizan el tráiler de lanzamiento.

HELSINKI, 29 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Squad Busters, el nuevo juego de acción de Supercell, celebra hoy su lanzamiento global con un tráiler protagonizado por un elenco de ensueño: Chris Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett y Auli'i Cravalho.

El tráiler de lanzamiento muestra a las superestrellas del cine y la televisión encarnar a los icónicos personajes de Supercell que aparecen en el último éxito del aclamado estudio de juegos para móvil.

En Squad Busters, 10 jugadores formarán Squads y se enfrentarán en épicas partidas multijugador de cuatro minutos de duración, donde lucharán contra sus rivales e intentarán conseguir más gemas que nadie. En el título aparecen personajes del universo de Supercell y se ha diseñado con un estilo de juego intuitivo e inclusivo que atraerá a cualquier fan con un dispositivo móvil. Squad Busters es perfecto tanto para los jugadores casuales como para aquellos que busquen una experiencia más intensa y competitiva.

Al principio del tráiler vemos a un hombre en la cama, rodeado por cinco personajes de Squad Busters, al que despierta Ken Jeong (Masked Singer), quien interpreta a una excéntrica gallina. Hemsworth encarna al poderoso rey bárbaro, a su lado Ricci en el rol de la bruja siniestra, Arnett, interpreta a Greg, el leñador, y Cravalho como la implacable pistolera Shelly.

El Squad de celebridades se embarca en una misión para lograr que la vida del jugador sea más divertida y, por ello, lo siguen durante todo el día. En una serie de cómicas escenas, dirigidas por Jody Hill, el Squad acompaña a nuestro jugador a una entrevista de trabajo, al cubículo de un baño público y a una sesión al más puro estilo de Carpool Karaoke en la que interpretan el clásico de Nickleback, How You Remind Me, apretujados dentro de un coche.

Mientras las estrellas de Hollywood bromean sobre el bastón de invocación de la bruja, se encuentran con el Squad de otro jugador, cuyos personajes están interpretados por celebridades de internet como Bella Poarch , que interpreta a la bruja; el experto en cortar leña, Thoren Bradley , como Greg; la leyenda del lip-sync, Gabriela Moura , como Shelly y la estrella de YouTube, ZHC , como la gallina.

En un guiño al espectador, Seth Phillips, conocido como Dude With Sign , hace un breve cameo durante la batalla para atraer al público más joven.

Squad Busters es el primer lanzamiento global de Supercell en cinco años, y ha sido muy esperado. A fecha de hoy, y según los análisis internos de la compañía, el juego ha alcanzado los 40 millones de preinscripciones*, convirtiéndose en el juego para móviles que más rápido ha alcanzado ese hito. Esto superó con creces los objetivos internos y expectativas de Supercell para el lanzamiento, por lo que se espera que el juego siga los pasos de los éxitos anteriores del estudio —Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale y Brawl Stars— y genere más de mil millones de dólares en ingresos a lo largo de su historia.

Ilkka Paananen, director general de Supercell, declaró: Recibimos una respuesta increíble ante el anuncio del lanzamiento global de Squad Busters, así que tenemos muchas ganas de que los jugadores de todo el mundo puedan disfrutar del juego. Nuestros equipos de desarrollo tienen unos estándares de calidad altísimos a la hora de lanzar nuevos juegos, lo cual significa que la mayoría de juegos en los que trabajan se cancelan. Como consecuencia directa, no hemos lanzado ningún juego nuevo en los últimos cinco años, ¡así que este momento, el lanzamiento de Squad Busters, es muy especial! Quiero dar las gracias al equipo de Squad Busters por un trabajo excepcional. Gracias a ellos podemos lanzar un nuevo y divertidísimo juego para los jugadores de todo el mundo.

El equipo quería celebrar este momento por todo lo alto creando algo único, y enfrentar a las estrellas de Hollywood contra los influencers de redes sociales nos pareció una forma divertida de hacerlo. Al fin y al cabo, ¡la vida es más divertida con un Squad!.

Fans de todo el mundo con dispositivos iOS y Android ya pueden descargar el juego.

Sobre SupercellSupercell es una empresa desarrolladora de videojuegos con sede en Helsinki, Finlandia, y con oficinas en San Francisco, Seúl y Shanghái. Desde su nacimiento en 2010, la empresa ha lanzado cinco juego al mercado global: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale y Brawl Stars. Su sueño es crear juegos muy populares que se jueguen durante años y que se recuerden para siempre.

