CIB FinTech y Huawei ganan conjuntamente un premio de The Asian Banker

-CIB FinTech y Huawei ganan conjuntamente el premio de The Asian Banker a la mejor implementación de infraestructura de datos en China

SHENZHEN, China, 31 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- En Future of Finance China 2023, la prestigiosa revista financiera internacional The Asian Banker dio a conocer los ganadores de sus Premios de Tecnología Financiera de este año. Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (CIB FinTech para abreviar) y Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei para abreviar) ganaron conjuntamente la Mejor Implementación de Infraestructura de Datos en China en esta categoría.

La industria financiera actualmente está experimentando una tremenda inflación con respecto a la gran cantidad de datos que produce, y su valor está aumentando con ella. Las instituciones financieras ahora necesitan obtener y usar datos en tiempo real, lo que plantea mayores requisitos en cuanto a la aplicación, el gobierno y la seguridad de los datos.

Basado en la solución de inteligencia de datos financieros de Huawei que incluye productos de software y hardware como Kunpeng, Kylin, Huawei Cloud y data lakehouse, CIB FinTech ha creado una plataforma de análisis integrada de nivel empresarial y para todos los escenarios. Como una base técnica de servicio de datos inteligente, en tiempo real y de autoservicio, la plataforma consta de subplataformas de datos, programación, administración y servicio. Reemplaza el sistema de almacenamiento de datos original y funciona como el nuevo núcleo de los servicios de datos del grupo, mejorando los servicios de datos desde cuatro aspectos.

1. Fortalece las capacidades básicas de datosBasada en la arquitectura informática distribuida a gran escala, la nueva plataforma de análisis integra el almacén de datos por lotes, el almacén de datos en tiempo real y el almacén de datos de IoT para lograr una alta escalabilidad y disponibilidad. Aumenta el número de nodos en 12 veces y amplía el espacio de alta disponibilidad en 20 veces.

2. Habilita mejor las aplicaciones de datosAl construir una plataforma de desarrollo de código bajo, el grupo ha creado un gráfico de relación de datos visualizado de proceso completo. Esto acorta significativamente la curva de aprendizaje y simplifica la construcción de aplicaciones, lo que acelera la I+D.

3. Refina la gobernanza y el control de datosSe dibuja un mapa de datos preciso para rastrear con precisión las fuentes de datos y evaluar el valor de los datos. A través de la gestión de datos multidimensionales, el grupo puede crear soluciones de gestión de datos con visión de futuro.

4. Amplía el intercambio de capacidad de datosEl grupo puede dar a los arrendatarios acceso a almacenamiento de datos y capacidades de computación, logrando una oferta elástica, que permite a sus departamentos de negocio tener una experiencia óptima en la obtención y uso de datos.

La nueva plataforma ha sentado una base técnica sólida para que el Banco Industrial aborde mejor los diversos negocios.

Control de riesgos: la plataforma mejora la eficiencia del suministro de datos de informes clave en un 51 %, por lo que se pueden analizar decenas de miles de millones de transacciones en segundos. Esto ayuda a la oficina central a analizar con precisión los riesgos y prevenir el fraude.

Marketing: el banco cuenta con un modelo de venta minorista optimizado y preciso para cubrir decenas de millones de clientes. Al construir un proceso de marketing digital de circuito cerrado, sus campañas de marketing tienen miles de millones de personas-tiempo de interacciones cada año.

Tecnología: la tasa de reutilización de las interfaces públicas se mejora 10 veces, lo que reduce significativamente los costes de I+D. Actualmente, más de 300 sistemas han accedido a los servicios de datos.

CIB FinTech y Huawei reconstruyeron conjuntamente la plataforma de datos de nivel empresarial. Basándose en una infraestructura digital que cuenta con control de autoservicio, capacidades convergentes y O&M inteligente, la plataforma aumenta el valor de los activos de datos, optimiza la experiencia del servicio de datos y transforma los modelos operativos y de ganancias de los bancos, mejorando así tanto la experiencia del cliente como la eficiencia operativa.

Huawei se sumerge en el dominio de los datos y sigue comprometido con la exploración de nuevos escenarios, al mismo tiempo que colabora con clientes y socios para ayudar a las instituciones financieras a actualizar las capacidades de datos e inteligencia. Al aprovechar su solución de inteligencia de datos financieros de cómputo de IA de datos en la nube completamente convergente, Huawei acelera la liberación del valor de los datos y ayuda a las instituciones financieras a innovar en los negocios.

Para más información sobre Huawei Financial Data Intelligence Solution, visite https://e.huawei.com/en/industries/finance/data-intelligence

