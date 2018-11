Cifras de tráfico de Fraport - Octubre de 2018: se mantiene el crecimiento (2)

Publicado 13/11/2018 23:29:40 CET

Cifras de tráfico de Fraport Octubre de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Octubre de 2018 Año 2018 hasta la fecha (YTD) Cuota de Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados Fraport (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 372 171 5,2 190 825 -0,7 46 551 6,3 59 340 874 8,0 1 801 159 -1,0 432 599 7,8 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 161 446 5,1 1178 -18,7 3290 -0,9 1 585 798 9,3 10 219 0,6 30 572 4,2 --- Fraport Brasil(2) 100,00 1 273 562 5,2 7105 22,1 12 034 8,3 12 121 056 5,7 69 950 46,3 115 307 6,1 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 549 760 8,6 4489 16,7 5119 14,8 5 307 ,945 8,2 36 999 22,6 47 588 10,1 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 723 802 2,8 2616 32,7 6915 4,0 6 813 111 3,9 32 951 87,0 67 719 3,4 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 2 493 900 6,1 720 44,8 20 879 8,5 28 439 475 8,6 6810 18,3 229 425 7,6 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 1 310 497 5,3 554 41,9 10 683 5,2 15 544 758 7,3 5093 14,7 121 303 6,0 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 256 257 15,5 8 n.d. 2114 16,0 3 315 711 15,5 160 > 100,0 25 515 18,2 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 268 798 -7,1 40 -5,0 1882 -2,5 2 891 802 -1,8 392 -6,4 18 488 -1,6 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 38 204 27,6 0 n.d. 439 43,0 754 719 20,8 1 -63,4 6941 21,1 --- KVA Kavala Grecia 73,40 22 490 11,6 11 -4,9 282 -3,4 393 847 31,4 76 -24,5 3932 17,7 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 37 085 -5,6 0 n.d. 371 -7,0 582 604 2,5 0 n.d. 5280 2,7 --- SKG Salónica Grecia 73,40 586 683 6,1 495 47,1 4679 1,3 5 810 504 5,2 4459 13,8 48 181 0,9 --- ZTH Zante Grecia 73,40 100 980 10,5 0 n.d. 916 16,7 1 795 571 8,6 5 > 100,0 12 966 6,9 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 1 183 403 7,0 166 55,5 10 196 12,2 12 894 717 10,3 1716 30,2 108 122 9,6 --- JMK Miconos Grecia 73,40 78 600 19,5 6 n.d. 818 11,0 1 376 880 14,8 88 > 100,0 16 915 8,2 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 9070 3,6 0 n.d. 162 4,5 435 594 3,2 0 n.d. 4065 -2,7 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 209 907 19,3 17 n.d. 2055 30,4 2 156 722 16,8 154 > 100,0 19 472 19,6 --- KGS Kos Grecia 73,40 279 198 12,4 26 > 100,0 2146 15,1 2 624 238 15,1 251 85,0 19 524 17,3 --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 36 380 20,3 33 8,5 550 34,5 421 296 8,2 322 1,4 5135 4,2 --- RHO Rodas Grecia 73,40 540 117 -2,7 62 31,9 3923 -1,3 5 442 055 5,4 672 25,7 37 440 4,7 --- SMI Samos Grecia 73,40 30 131 36,1 21 -12,1 542 45,7 437 932 12,4 229 -9,1 5571 7,1 --- LIM Lima Perú(2) 70,01 1 930 578 3,3 27 401 -7,2 16 443 -0,6 18 459 584 7,8 232 954 1,7 161 011 4,2 --- Fraport Twin Star 60,00 154 661 26,2 519 -63,8 1409 4,4 5 415 215 12,8 6767 -47,4 39 408 10,4 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 54 028 96,1 507 -64,1 517 43,2 3 254 129 9,9 6668 -47,4 22 853 8,2 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 100 633 6,0 12 -38,5 892 -9,8 2 161 086 17,3 99 -51,0 16 555 13,5 En los aeropuertos de capital consolidado(2) --- AYT Antalya Turquía 51,00 3 749 279 29,2 n.d. n.d. 21 353 22,5 30 203 388 22,6 n.d. n.d. 173 362 20,2 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 547 328 15,2 n.d. n.d. 14 240 6,4 15 562 894 11,5 n.d. n.d. 140 128 7,9 --- XIY Xi'an China 24,50 3 973 051 6,8 29 459 35,6 28 704 2,8 37 468 309 7,4 247 317 16,6 274 880 3,3

Aeropuerto de Fráncfort(3) Octubre de 2018 Mes % YTD 2018 % --- Pasajeros 6 372 641 5,2 59 344 506 8,0 --- Carga (mercancías y correo) 193 374 -1,0 1 833 676 -0,8 --- Movimientos de aviones 46 551 6,3 432 599 7,8 --- MTOW (en toneladas métricas)4 2 824 940 4,1 26 636 291 5,2 --- PAX/PAX- vuelo5 145,9 -1,2 146,4 0,0 --- Factor de ocupación de asientos (%) 79,9 80,0 --- Tasa de puntualidad (%) 74,1 68,2 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %6 Cuota PAX %6 Desglose regional Mes YTD --- Europa 66,2 7,4 64,7 11,5 --- Alemania 11,4 5,5 10,8 4,8 --- Europa (excepto Alemania) 54,7 7,7 53,9 12,9 --- Europa occidental 46,0 6,8 44,8 12,5 --- Europa oriental 8,8 13,1 9,1 15,1 --- Intercontinental 33,8 1,2 35,3 2,2 --- África 4,6 11,7 4,3 11,4 --- Oriente Medio 4,7 -6,6 5,1 0,8 --- Norteamérica 12,0 1,7 12,7 2,8 --- Centroamérica y Sudamérica 2,9 2,9 3,2 1,3 --- Lejano Oriente 9,6 -0,4 10,0 -0,9 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas); 2 Cifras preliminares; 3 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico programado y chárter; 6 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

