La ciudad de Ostrava invita a presentar diseños para el singular proyecto "Mundo del Transporte"

-La ciudad de Ostrava invita a los autores a presentar diseños conceptuales para el singular proyecto "Mundo del Transporte".

OSTRAVA, República Checa, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La ciudad de Ostrava planea construir una atracción turística única llamada "Mundo del Transporte", que promete ser única en la República Checa. Tras completar los preparativos necesarios, la ciudad ha convocado un concurso para encontrar el concepto de diseño más adecuado para el emplazamiento, que abarca una superficie de más de 40.000 m. Mundo del Transporte será un atractivo espacio multifuncional que ofrecerá no solo exposiciones estáticas, sino que también incorporará tecnologías modernas para que los visitantes puedan disfrutar de una experiencia verdaderamente inmersiva. El coste de la construcción se estima en 1.000 millones de coronas checas. Si todo marcha según lo previsto, la nueva atracción abrirá al público en 2030.

El alcalde de Ostrava, Jan Dohnal, explicó las intenciones de la ciudad: "Agradecemos las propuestas de profesionales creativos y diseñadores capaces de diseñar una presentación atractiva, utilizando valiosas exposiciones históricas combinadas con elementos creativos y multimedia. También prevemos que el proyecto utilice parcialmente la estación de tren de Ostrava-Vítkovice, un edificio histórico protegido. Los visitantes se sumergirán en la historia del mundo del transporte, convirtiéndose en parte integral de la experiencia, en lugar de ser meros espectadores pasivos. Evaluaremos la originalidad, la creatividad y el enfoque innovador de las propuestas, su viabilidad en las condiciones dadas, y su sostenibilidad y funcionalidad a largo plazo. El diseño conceptual ganador se convertirá en la base del último proyecto de construcción excepcional que se implementará en Ostrava, un proyecto que atraerá a la ciudad a visitantes tanto de la República Checa como del extranjero".

El objetivo del concurso es encontrar una idea central que guíe el proyecto: una historia que cree conexiones significativas entre los edificios nuevos y los existentes, incluyendo exposiciones al aire libre y espacios para exposiciones temáticas permanentes y temporales que permitan al Mundo de la Tecnología ofrecer un flujo continuo de nuevas y emocionantes experiencias. La fecha límite para presentar propuestas de diseño conceptual para la primera fase del proyecto es el 10 de diciembre de 2025 (10:00 h). Puede encontrar información completa sobre el concurso en el portal Tender Arena: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka... . El autor del diseño conceptual ganador tendrá la oportunidad de dejar una huella imborrable en la historia de la tercera ciudad más grande de la República Checa.

