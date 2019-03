Clé de Peau Beauté anuncia el lanzamiento del programa "Power of Radiance"

Publicado 19/03/2019 10:33:54 CET

En honor a las visionarias que se han dedicado a mejorar vidas a través de la educación

TOKIO, 19 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté se enorgullece de anunciar el programa Power of Radiance (Poder del Esplendor), un compromiso filantrópico plurianual que homenajea a mujeres inspiradoras de todo el mundo cuya labor de defensa por la educación de mujeres y niñas ha logrado un efecto positivo a largo plazo en sus vidas. Cada año, el programa seleccionará a una galardonada, la cual recibirá una subvención que podrá ser donada a la causa de su elección en apoyo de iniciativas educativas para mujeres y niñas. Por medio de este proyecto, Clé de Peau Beauté desea empoderar a mujeres y niñas a través del don del conocimiento y la formación, así como marcar una diferencia palpable al avivar el esplendor en el mundo.

El evento inaugural para lanzar el programa Power of Radiance fue presentado por la embajadora internacional de Clé de Peau Beauté, Felicity Jones, y Muzoon Almellehan, primera ganadora de este programa, activista de educación y la primera persona con condición de refugiada que ha sido nombrada embajadora de Buena Voluntad de UNICEF. Prestando su apoyo a la iniciativa se encontraban las contribuidoras del programa Cindi Leive, Naomi Kawase y Belinda Lee, que compartieron sus experiencias en una mesa redonda en directo con Muzoon Almellehan, durante la que, juntas, ofrecieron un motivador mensaje sobre la responsabilidad de cada persona a la hora de influir en un cambio positivo.

La educación es el ecualizador de oportunidades más potente que existe. Ofrece a los más pequeños una salida de la pobreza y una vía hacia un futuro estable y prometedor. Y, sin embargo, más de 130 millones de niñas* de todo el mundo se están perdiendo la experiencia de ir al colegio.

La educación de las niñas es una prioridad de desarrollo estratégico. Las mujeres que cuentan con una educación mejor tienden a estar más sanas, participar más en el mercado laboral formal, ganar unos sueldos mejores, tener menos descendencia, casarse a una edad más avanzada y, si eligen convertirse en madres, optar a una atención sanitaria y a una educación superiores para sus hijos e hijas. La combinación de todos estos factores puede contribuir a sacar a hogares, comunidades y naciones de la pobreza.

Felicity Jones comenta: "Sé lo afortunada que he sido de tener acceso a una educación excelente. Este no es el caso para todas las personas del planeta, y es por eso que me siento tan orgullosa de formar parte del programa Power of Radiance, y de apoyar el derecho al conocimiento y la formación de cada individuo. Mediante nuestros logros podemos aspirar a brillar de una forma que realmente ilumine todo el mundo".

Muzoon Almellehan, embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, declara: "La educación es el ecualizador de oportunidades más potente que existe. Y, para las naciones, invertir en educación de calidad para niños, niñas y jóvenes crea la base para unas familias, comunidades y economías más pacíficas y prósperas. Nunca voy a dejar de prestar mi voz a aquellas personas que han sido silenciadas durante demasiado tiempo, hasta que todos los niños y niñas vayan al colegio y reciban una educación".

La Sra. Yukari Suzuki, directora de Marca de Clé de Peau Beauté, afirma: "En Clé de Peau Beauté creemos que el esplendor auténtico es una fuerza interior que reside en cada uno de nosotros, pero que necesita ser liberada. Cuando se libera este esplendor, todos y todas tenemos el potencial de lograr grandes cosas y de influenciar profundamente el mundo que nos rodea. Me siento muy honrada de tener la oportunidad de celebrar el inspirador esplendor de las mujeres que están impulsando el cambio a través de la poderosa vía de la educación, así como de celebrar la luz que ellas reflejan en otras personas".

La subvención del programa será financiada con las ventas internacionales de la exquisita gama de productos Clé de Peau Beauté que ha sido especialmente desarrollada para liberar el poder del esplendor.

*Fuente informativa: New Education Data For Sdg4: Focus on Out-of-school Children between the ages of 6 -17 (Nuevos datos sobre educación para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: foco en niños y niñas no escolarizados de entre 6 y 17 años) (https://www.sdg4education2030.org/new-education-data-sdg4-focus-out-school-children-27-september-2018 [https://www.sdg4education2030.org/new-education-data-sdg4-focus-out-school-children-27-september-2018])

Sitio web del programa Power of Radiance: https://www.cledepeau-beaute.com/powerofradiance/ [https://www.cledepeau-beaute.com/powerofradiance/]

Para obtener más información sobre Clé de Peau Beauté y otros participantes destacados del programa, haga clic aquí [https://photos.prnasia.com/prnk/20190313/2402225-1].

