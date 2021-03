Clé De Peau Beauté anuncia el premio 2021 'Power of Radiance' (1)

Celebración de todos los que han inspirado y mejorado las vidas de las chicas y mujeres por medio de la formación STEM

TOKIO, 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marca de lujo de maquillaje y cuidado de la piel, se enorgullece al anunciar la celebración de los terceros premios 'Power of Radiance Awards', que son parte de su compromiso filantrópico a largo plazo que tiene como objetivo defender la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de las niñas) en forma de clave para potenciar un futuro más brillante. El año pasado, a causa de la COVID-19, la educación se vio interrumpida. Nuestra mayor dependencia en la tecnología ha dejado en claro al mismo tiempo que el futuro va a exigir un enfoque superior en los campos STEM con el objetivo de que la próxima generación de niñas tenga éxito y prospere, y es por ello que Clé de Peau Beauté se enorgullece de poder tomar medidas destacadas de cara a poder cumplir con los resultados tangibles por medio de la promoción de la educación relacionada con STEM. El compromiso filantrópico a largo plazo de Clé de Peau Beauté incluye los 'Premios Power of Radiance' y también una sociedad por varios años junto a UNICEF para apoyar el Programa de Igualdad de Género. Los premios 'Power of Radiance Awards' del año 2021 honrarán a Alyona Tkachenko de Kazakstán, quien llevó a cabo contribuciones increíbles de cara a defender y proporcionar acceso a una educación STEM que sea de calidad para niñas y mujeres jóvenes en su país. Por medio de este programa, Clé de Peau Beauté tiene como finalidad llevar a cabo el empoderamiento de las niñas y las mujeres para que se acerquen a una postura proactiva con el objetivo de generar una diferencia positiva a nivel global.

https://mma.prnewswire.com/media/1438730/D1A2653_SRGB___1.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1438730/D1A2653_SRGB___1.jp... ]

https://mma.prnewswire.com/media/1438728/CDP_POR_BLACK.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1438728/CDP_POR_BLACK.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg]

Por desgracia, el acceso a las oportunidades normalmente depende de los antecedentes socioeconómicos, sociales y comunitarios de la persona. Sin embargo, el hecho de aumentar el avance de las niñas y mujeres dentro de los campos STEM puede ayudar a dotarlas de las habilidades para asegurar trabajos que puedan contar con mayores ingresos en el futuro, y al mismo tiempo, estimular el avance socioeconómico dentro de sus comunidades*. La formación es la clave de cara a liberar el potencial de las niñas: abre infinitas posibilidades y puede inspirar contribuciones positivas para la comunidad global. A pesar de ello, a muchas niñas de todo el mundo se les niega tener una oportunidad de avanzar hasta la escuela secundaria debido a barreras como el matrimonio precoz, la pobreza, la discriminación y los prejuicios de género. El acceso a la educación STEM sirve para ayudar a luchar contra estas barreras y permitir que las niñas reclamen el futuro que elijan.

"Desde el mes de marzo de 2019, Clé de Peau Beauté celebra que las mujeres que han tomado medidas para impulsar un cambio positivo dentro de sus comunidades por medio de la educación y el empoderamiento gracias a los premios Power of Radiance. Se trata del tercer año que hemos tenido el privilegio de reconocer a mujeres tan destacadas, y consideramos que es un honor para mí celebrar a la ganadora de este año, Alyona Tkachenko. Su defensa de la incorporación de la educación STEM dentro de lo que es el plan de estudios de Kazakstán ha llegado a más de 500.000 niñas. Sus logros son una muestra del testimonio de nuestra creencia de que todas y cada una de las personas tienen el poder de transformar no sólo el mundo para ella, sino también para todos aquellos que la rodean", destacó Yukari Suzuki, responsable de marca de Clé de Peau Beauté.

Alyona Tkachenko es la persona encargada de poner en marcha la Hora del Código en Kazakstán, y llevó el programa a su país en el año 2014 con el fin de inspirar a los estudiantes para aprender programación, sobre todo las niñas. Alyona ha presionado para que la Hora del Código pudiera tener un acceso sencillo para con las niñas en entornos urbanos y rurales al trabajar con el gobierno nacional y regional a fin de implementar el programa en las escuelas de Kazakstán. Fuera de su trabajo educativo, Alyona ha aprovechado su experiencia dentro de STEM para fundar de forma conjunta Nommi, una empresa de nueva creación de hotspot móvil dirigida por Kazakstán. La falta de conectividad es un hecho que podría agravar las brechas educativas, por lo que Nommi se fundó con el fin de resolver este problema proporcionando Internet en todas partes, sobre todo dentro de las zonas rurales. Alyona cree firmemente que STEM es una herramienta vital para llevar a cabo la innovación, y busca que sean otras mujeres jóvenes también para seguirla en forma de campo de estudio.

"Estar involucrado en STEM y poder aprender diferentes aspectos de las ciencias informáticas me ha abierto muchas puertas, y he podido aprovechar las oportunidades emocionantes que esto me ha planteado presentado. Por medio de mi trabajo y promoción, espero proporcionar a los jóvenes una comprensión más clara de las posibilidades que la educación STEM puede ofrecer. Mi sueño es conseguir ayudar a suministrar herramientas con el fin de que los jóvenes aprovechen todo su potencial y no acepten los límites que se les imponen, sin tener en cuenta su origen. Recibir el premio Power of Radiance me ayudará a transformar la Hora del Código Kazakstán y por último, poder garantizar una representación más equitativa de las niñas en STEM", indicó Tkachenko.

Como ganadora del premio 'Power of Radiance Award' en el año 2021, Alyona va a conseguir una ayuda que se puede donar a la causa que ella decida con el fin de promover su impactante trabajo en STEM. Los premios 'Power of Radiance Awards' se financian a través de un porcentaje de las ventas globales de The Serum de Clé de Peau Beauté. Habiéndose diseñado para despertar la inteligencia de la piel, la capacidad de la piel para diferenciar entre estímulos buenos y malos, el suero activa además la fuente de vitalidad y luminosidad. El viaje de Clé de Peau Beauté como defensores de la educación empezó por medio del sueño de conseguir disfrutar de un mundo mejor. Por eso eligieron uno de sus productos de primer paso más icónicos, The Serum, comprometiendo así una parte de sus ventas para este fin.

El poder de iluminar el mundo reside dentro de cada persona, y a través de los 'Premios Power of Radiance', Clé de Peau Beauté ayuda a las niñas y mujeres de todo el mundo a la vez que transforman el mundo para ellas, sus familias y sus comunidades.

*Fuente de información: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (http://documents1.worldbank.org/curated/en/19229159465900358... Approaches.pdf)

Acerca de Alyona Tkachenko

(CONTINUA)