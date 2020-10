Clé De Peau Beauté reafirma su compromiso de impulsar la educación de las niñas en la nueva normalidad (1)

Honrando a dos mujeres excepcionales que han realizado increíbles contribuciones al avance de la educación de las niñas a través de los segundos premios anuales 'Power of Radiance Awards'

TOKIO, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Mientras el mundo se adapta a una nueva normalidad, la educación se sitúa en la encrucijada. Con las cuarentenas globales y los cierres de colegios afectando a las oportunidades educativas de los niños de todo el mundo, Clé de Peau Beauté, la marca de cuidado de la piel y cosmética de lujo, está reafirmando su compromiso con la defensa de la educación de las niñas en 2020 'Power of Radiance Awards', honrando a las mujeres inspiradoras que han realizado contribuciones extraordinarias para mejorar las vidas de las niñas a través de la educación. Lanzados en marzo de 2019, los 'Power of Radiance Awards' son parte del compromiso filantrópico a largo plazo de Clé de Peau Beauté de defender la educación y empoderamiento de las niñas. Este año, la marca reconoce los logros destacados de Binita Shrestha y Pratiksha Pandey, dos personas destacadas de Nepal que han realizado contribuciones extraordinarias a promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para niñas en Nepal a través de su organización, Women in STEM Nepal (WiSTEM Nepal).

https://mma.prnewswire.com/media/1283521/2020_Power_of_Radia... [https://mma.prnewswire.com/media/1283521/2020_Power_of_Radia...]

https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg]

En el pico de la pandemia, más del 90% de la población de estudiantes de todo el mundo experimentó interrupciones en su educación*. Las necesidades educativas de las comunidades vulnerables, como las niñas, se marginalizaron más debido al acceso limitado y conocimiento de la tecnología. Para construir un futuro más igualitario para todas las niñas e impulsar un impacto positivo a largo plazo en sus vidas y comunidades, la educación STEM necesita ser vista como una prioridad, La formación en STEM puede empoderar a las niñas para acceder a las destrezas que ayudan a asegurar los empleos del futuro, que a su vez mejoran la agencia financiera y la autosuficiencia.

En un momento en el que el mundo está socialmente distanciado, Clé de Peau Beauté reconoce la necesidad de conectar a las personas y las ideas que transcienden culturas y geografías. A través de los 'Power of Radiance Awards', Clé de Peau Beauté busca eliminar las barreras educativas producidas por la pandemia, que han afectado negativamente a la continuidad del aprendizaje, para convertir la educación en un derecho para cada niño. En línea con las medidas de distanciamiento social globales, los segundos 'Power of Radiance Awards' anuales se celebraron online este año. Este año celebró los increíbles logros de Shrestha, Pandey y otras mujeres excepcionales de todo el mundo que siguen liderando la educación de las mujeres en estos difíciles tiempos. También incluyó sus perspectivas sobre la importancia de asegurar la continuidad educativa en la nueva normalidad. A Shrestha y Pandey se unió la humanitaria, modelo y actriz Toni Garrn; la empresaria y creadora de contenido digital Chriselle Lim; la modelo, ganadora de Concurso de Belleza, NASA Datanaut y directora de Space Apps DC Fionnghuala O'Reilly; así como la figura televisiva y actriz Chiaki Horan. El programa virtual también incluyó una discusión de panel entre las seis mujeres, que se centró en la importancia de desarrollar soluciones significativas para inspirar a la próxima generación de niñas a través de la formación y asignaturas STEM. Para concluir el evento virtual, los vídeos de niñas compartiendo sus sueños y aspiraciones para el futuro también se emitieron para dejar un legado de esperanza para las próximas generaciones.

"Creo que la formación en STEM es una destreza requerida del siglo 21", dijo Shrestha. "A través de las asignaturas STEM, las niñas pueden acceder a interminables posibilidades de empleo, establecer una mayor independencia y forjar mejores conexiones con sus comunidades y el mundo que las rodea. Gracias a Clé de Peau Beauté's 'Power of Radiance Awards', estamos ahora un paso más cerca de producir cambio en el sistema educativo en Nepal y eliminar los estereotipos de género STEM".

"Los 'Power of Radiance Awards' de Clé de Peau Beauté nos han ofrecido una increíble oportunidad de seguir nuestro empeño de empoderar a las niñas y mujeres de Nepal", dijo Pandey. "Cuando empezamos por primera vez WiSTEM Nepal, teníamos un acceso, alcance y medios financieros limitados. El premio ha sido fundamental para apoyar nuestras iniciativas para ofrecer educación STEM para las niñas no privilegiadas y rurales de Nepal".

"En Clé de Peau Beauté, creemos que la clave para un mundo mejor es desbloquear el potencial de las niñas a través de la educación. Los 'Power of Radiance Awards' celebran el poder de las personas que han tomado medidas para impulsar el cambio positivo en sus comunidades a través de la educación. Poniendo en relieve el esplendor de Binita Shrestha y Pratiksha Pandey, esperamos inspirar a otras a unirse a nosotras para empoderar a las futuras generaciones de niñas a través de la educación STEM, para que puedan también abrir camino para una sociedad más radiante que sea igualitaria y justa", dijo Yukari Suzuki, director de Marca de Clé de Peau Beauté.

El programa 'Power of Radiance Awards' estará financiado por las ventas globales de Clé de Peau Beauté's The Serum.

Para más detalles, visite: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2020.ht... [https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2020.ht...].

*Emisor: UNESCO(https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalit... [https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalit...] )

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Cosmetics, fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté encierra la clave para la belleza de la piel. La filosofía de la marca es liberar el poder del resplandor de la mujer aprovechando las tecnologías de maquillaje y el cuidado avanzado de la piel de todo el mundo. Siempre guiada por una exquisita sensibilidad estética e inteligencia, Clé de Peau Beauté ha inculcado a sus productos modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder del sector a la hora de lograr un resplandor tan notable que emana del interior. Disponible en 20 países y regiones de todo el mundo.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com [http://www.cledepeau-beaute.com/]

Instagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/ [https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/]

NOTAS A LOS REDACTORES:

Acerca de Binita Shrestha

Binita Shrestha es una ingeniera TI, educadora y empresaria social. Durante los últimos cinco años, ella y su equipo han liderado el movimiento de romper los estereotipos existentes de la sociedad en torno a STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y carreras informáticas para niñas adolescentes en Nepal por varios programas STEAM para reducir el notable vacío de género. Inmersa en la causa, ha supervisado varias sociedades filantrópicas de tecnología de éxito, incluyendo una asociación entre WiSTEM Nepal, UNICEF y la Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal.

Acerca de Pratiksha Pandey

(CONTINUA)