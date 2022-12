Clearwater Analytics completa la adquisición de JUMP Technology

Archivo - COMUNICADO: Athora Holding Ltd. elige a Clearwater para impulsar el crecimiento y racionalizar operaciones

La solución integral del ciclo de vida de la inversión de Clearwater ofrece a los clientes una tecnología modular rica en funciones para impulsar la eficiencia operativa

BOISE, Idaho, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), ("Clearwater Analytics" o la "Compañía"), un proveedor líder de soluciones de análisis, generación de informes y contabilidad de inversiones basadas en SaaS, completó hoy la adquisición previamente anunciada de JUMP Technology, un proveedor de software de gestión de inversiones con sede en París, Francia. Con la incorporación de JUMP Technology, Clearwater Analytics se posiciona para convertirse en un proveedor líder en la industria de soluciones innovadoras de extremo a extremo para empresas de gestión de inversiones a nivel mundial.

Las empresas se beneficiarán de la tecnología modular rica en características de JUMP que consiste en capacidades de gestión de inversiones de front y middle office que abarcan la gestión de carteras, la gestión de pedidos y el procesamiento de fondos vinculados a unidades. El módulo avanzado de gestión del rendimiento de JUMP complementará la galardonada plataforma de contabilidad de inversiones de Clearwater al proporcionar a los clientes algoritmos más sofisticados para la gestión y atribución del rendimiento de las inversiones.

"Nuestra adquisición de JUMP Technology acelera y mejora la capacidad de Clearwater para alterar el panorama de las soluciones de gestión de inversiones. Como resultado, Clearwater se encuentra en una posición única para ofrecer a las empresas una alternativa integral a la tecnología heredada", dijo Sandeep Sahai, consejero delegado de Clearwater Analytics. "La combinación de estas empresas no solo duplica nuestra presencia en Europa, sino que también nos permite ofrecer a nuestros clientes los mejores productos de su clase junto con servicios líderes en la industria. Estamos encantados de que los administradores de inversiones de todo el mundo ahora puedan aprovechar Clearwater para acelerar la eficiencia en todo el ciclo de vida de la inversión y desbloquear nuevas fuentes de crecimiento. Esperamos continuar impulsando nuestras soluciones disruptivas a nuevas regiones geográficas y organizaciones en todo el mundo".

JUMP Technology es un proveedor líder de software de gestión de inversiones en Francia y varios otros países de Europa. Al cubrir toda la cadena de valor de la gestión de inversiones, las soluciones de JUMP se pueden personalizar para empresas de gestión de inversiones, bancos privados, oficinas familiares, aseguradoras e inversores institucionales.

"La tecnología JUMP impulsa soluciones versátiles y escalables para satisfacer necesidades comerciales críticas, como gestión de cartera, gestión de pedidos, informes, gestión de datos, atribución de rendimiento, cálculo de valor de activos netos, cumplimiento, contabilidad y toda la cadena de valor de principio a fin", dijo Emmanuel Fougeras, director general de JUMP Technology. "Estamos entusiasmados de llevar esta plataforma a clientes de todo el mundo".

Para obtener más información sobre la plataforma de extremo a extremo modularizada y flexible de Clearwater, hable con uno de nuestros expertos hoy.

Acerca de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics es una solución SaaS líder en la industria mundial para la agregación, reconciliación, contabilidad, cumplimiento, riesgo, rendimiento e informes automatizados de datos de inversión. Cada día, la solución de Clearwater informa sobre más de $5,9 billones en activos para clientes que incluyen aseguradoras líderes, administradores de activos, corporaciones, planes de pensiones, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, ayudándolos a aprovechar al máximo los datos de su cartera de inversiones con un informe de clase mundial. Servicio centrado en el producto y el cliente. Los profesionales de la inversión de todo el mundo confían en Clearwater para proporcionar análisis y datos de inversión validados y oportunos. Puede encontrar información adicional sobre Clearwater en clearwateranalytics.com, LinkedIn , y Twitter .

