Publicado 08/03/2019 11:29:29 CET

- - Clementia Pharmaceuticals Inc. consigue una orden interina para la transacción propuesta con Ipsen S.A. y llega a un acuerdo de apoyo y voto con dos accionistas destacados adicionales

MONTREAL, March 8, 2019 /PRNewswire/ -- Clementia Pharmaceuticals Inc. se complace al anunciar que ha conseguido una orden interina del Québec Superior Court en relación al plan anteriormente anunciado de acuerdo con el que una filial de propiedad completa de Ipsen S.A. propone la adquisición de todas las acciones ordinarias destacadas y emitidas de Clementia a un precio de 23 dólares estadounidenses por acción en metálico por pago anticipado en la finalización de la transacción más un pago diferido para la consecución de un hito normativo futuro en forma de un derecho de valor contingente (CVR) de 6 dólares estadounidenses por acción pagadera cuando la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) acepte la Nueva Aplicación de Fármaco (NDA) sobre palovarotene para el tratamiento de los osteocondromas múltiples (MO) durante o antes del 31 de diciembre de 2024.

La orden interina autoriza a Clementia a celebrar y llevar a cabo el 9 de abril de 2019 una reunión especial para con los accionistas de sus acciones ordinarias de cara a aprobar la transacción. La transacción necesitará la aprobación de al menos el 66 2/3% de los votos emitidos por los accionistas presentes en persona o representados por un poder en la reunión, además de la aprobación de una mayoría de los votos emitidos por los accionistas desinteresados de Clementia presentes en persona o representados por un poder en la reunión.

Clementia ha establecido el 8 de marzo de 2019 como la fecha de registro para la determinación de los accionistas a los que se les ha permitido recibir el aviso y votar en la reunión.

Más detalles relacionados con la transacción y procedimiento para que los accionistas voten sus acciones ordinarias se incluirán en la circular de información administrativa, la carta de transmisión y los materiales de poder relacionados en lo que respecta a la reunión, que se espera se envíen por correo y estén disponibles en SEDAR y EDGAR el o sobre el 13 de marzo de 2019.

BDC Capital y New Enterprises Associates llegan a acuerdos de apoyo y voto

Clementia además anuncia que por medio del siguiente anuncio de la transacción, BDC Capital Inc. y New Enterprise Associates 15, L.P., que poseen respectivamente aproximadamente el 14% y el 7,1% de las acciones emitidas y destacadas ordinarias, han llegado cada uno a un acuerdo de apoyo y voto mediante el cual han acordado votar sus acciones ordinarias a favor de una resolución especial que aprueba la transacción. Considerando el apoyo anunciado anteriormente y los acuerdos de voto que ha conseguido OrbiMed Private Investments IV, LP y los directores y algunos responsables de Clementia, los accionistas que poseen cerca del 51,7% de las acciones ordinarias destacadas y emitidas de Clementia ya han acordado votar sus acciones ordinarias a favor de la transacción.

Acerca de Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia es una compañía en fase clínica que innova en el tratamiento para las personas que padecen enfermedades óseas ultra-raras y oras enfermedades con necesidades médicas elevadas. Clementia prepara el envío de un NDA en la segunda mitad del año 2019 para buscar aprobación de su principal producto candidato, palovarotene, un nuevo agonista RAR , para la fibrodisplasia osificante progresiva (FOP). El estudio en fase 3 MOVE evalúa un régimen de dosis adicional del producto palovarotene investigacional para el tratamiento de la FOP. Palovarotene se encuentra también en un ensayo en fase 2, el ensayo MO-Ped, para el tratamiento de MO, denominado también exostosis múltiples hereditarias (MHE). Además, Clementia ha comenzado un ensayo en fase 1 para la formulación de gotas de ojo de palovarotene para llevar a cabo el tratamiento potencial de la enfermedad de ojo seco, y está investigando además otras condiciones que pueden beneficiarse de la terapia RAR . Si desea más información visite www.clementiapharma.com [http://www.clementiapharma.com/] y conecte con nosotros en Twitter @ClementiaPharma.

Declaración de futuro

Este comunicado podría incluir "declaraciones de futuro" integradas dentro de la normativa de valores aplicable, incluyendo las relacionadas con el momento y finalización del acuerdo, el momento propuesto de la cumplimentación y envíos a la FDA en relación a palovarotene y el impacto de la transacción propuesta sobre Clementia y las operaciones de Clementia después de la transacción. Cada una de las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos y otros factores desconocidos que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados históricos y de los expresados o implicados en estas declaraciones. Además de las declaraciones que describen explícitamente estos riesgos e incertidumbres, se insta a los lectores a considerar las declaraciones que se marcan con los términos "cree", "creencia," "espera", "pretende", "anticipa", "podrá" o "planea" como inciertas y de futuro. Los riesgos aplicables e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos de que una condición de cierre del acuerdo no se satisfaga, el riesgo de que cualquier accionista necesario, tribunal o aprobación normativa aplicable para el acuerdo no se consiga o se consiga estando sujeta a condiciones no previstas, que los resultados de la aprobación de la FDA del producto candidato palovarotene para el tratamiento de MO, la capacidad de Clementia de completar con éxito a tiempo los estudios necesarios para completarse con el fin de enviar la NDA, la capacidad de Clementia de generar ingresos y ser beneficiosa, los riesgos relacionados con esta dependencia destacada en palovarotene, siendo el único producto candidato, los riesgos asociados al desarrollo de palovarotene y cualquier producto candidato futuro, incluyendo la demostración de la eficacia y seguridad, la dependencia de Clementia en la propiedad intelectual con licencia, incluyendo su capacidad de servir como fuente y mantener las licencias de los propietarios de terceras partes; además de los riesgos identificados en los documentos públicos de Clementia con la SEC y con la Québec Autorité des Marchés Financiers. Clementia insta los inversores a tener precaución y no fiarse de las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado cuando tomen decisiones de inversión de sus valores. Se insta a los inversores a leer los documentos de Clementia con la SEC o acerca de SEDAR, disponibles a través de www.sec.gov [http://www.sec.gov/] o www.sedar.com [http://www.sedar.com/], para un debate sobre estos y otros riesgos e incertidumbres. Las declaraciones de futuro de este comunicado tan solo hacen referencia hasta la fecha de su publicación, y Clementia no tiene obligación de actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea necesario por ley.

Comunidad financiera: Joseph Walewicz, vicepresidente ejecutivo de negocios y desarrollo empresarial, 8 Mar. (514) - 940-1080, investors@clementiapharma.com[mailto:investors@clementiapharma.com]

Sitio Web: http://www.clementiapharma.com//