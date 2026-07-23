El clúster petroquímico del Mediterráneo oriental atrae más de 3.000 millones de dólares en inversiones (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El clúster petroquímico del Mediterráneo oriental desarrollado por Rönesans atrae más de 3.000 millones de dólares en inversiones

La inversión total en el Clúster Petroquímico del Mediterráneo Oriental (DAPEK) supera ya los 3.000 millones de dólares estadounidenses, con la planta de producción de polipropileno y la terminal de graneles líquidos como pilares fundamentales, con una inversión de 2.000 millones de dólares.

Las nuevas inversiones en puertos, energía y logística posicionan a DAPEK como uno de los centros industriales integrados más completos del Mediterráneo Oriental.

La alianza con Surbana Jurong Group está impulsando el interés de inversores internacionales en DAPEK, inspirándose en modelos como los de Róterdam y la isla Jurong de Singapur.

ESTAMBUL, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El clúster petroquímico del Mediterráneo Oriental (DAPEK), desarrollado por Rönesans Holding en Ceyhan, Adana, ha entrado en una nueva fase de crecimiento con la reciente incorporación de una planta de producción de polipropileno, una terminal de graneles líquidos e inversiones portuarias. DAPEK ha atraído un creciente interés de inversores internacionales, con una inversión total en el clúster que supera los 3.000 millones de dólares estadounidenses.

DAPEK es reconocido como uno de los proyectos industriales, energéticos y logísticos más completos del Mediterráneo oriental. Con una extensión de aproximadamente 1.300 hectáreas, integra la producción petroquímica, las operaciones portuarias, la infraestructura energética y los servicios logísticos en una única plataforma. Se trata de una inversión estratégica que contribuirá a la transformación industrial de Turquía. El núcleo del proyecto lo constituye la planta de producción de polipropileno y la terminal de graneles líquidos, con una inversión de 1.800 millones de dólares, desarrolladas conjuntamente por Rönesans Holding y socios internacionales. Sumando las inversiones en curso en el puerto de contenedores y la infraestructura, la inversión total en el clúster ha superado los 3.000 millones de dólares.

Erman Ilıcak, presidente emérito de Rönesans Holding, afirmó que DAPEK es mucho más que una inversión industrial:

"Con nuestro programa de inversiones, que ya alcanza los 3.000 millones de dólares, estamos creando un ecosistema industrial de última generación, no solo instalaciones de construcción. Nuestro objetivo es consolidar el centro industrial más competitivo de Turquía mediante la integración de la producción y la logística con la infraestructura energética y portuaria: todo lo que los inversores necesitan en un mismo lugar. Consideramos que DAPEK es fundamental para la infraestructura industrial de Turquía durante los próximos 50 años".

Coordinado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la República de Turquía, DAPEK aspira a convertirse, gracias a su estructura integrada, en uno de los centros industriales más competitivos del país a nivel mundial.

"La planta de producción de polipropileno será una de las inversiones clave de este ecosistema. Junto con la terminal de graneles líquidos, el puerto de contenedores, la terminal de graneles secos, la infraestructura energética, las conexiones ferroviarias y las instalaciones de uso compartido, estas inversiones representan un ecosistema integral que se extiende mucho más allá de la propia planta de producción".

La importancia estratégica de Ceyhan continúa fortaleciéndose

En relación con los recientes acontecimientos geopolíticos y los debates sobre seguridad energética, Ilıcak destacó la creciente importancia de las energías alternativas y los corredores comerciales:

"A medida que las rutas energéticas y comerciales se transforman a nivel mundial, la importancia estratégica de Ceyhan aumenta día a día. Las empresas están reajustando sus estrategias de producción, cadena de suministro e inversión. Con una ubicación estratégica en la encrucijada de los mercados europeos, de Oriente Medio y del Norte de África, DAPEK ofrece infraestructura portuaria, energética, logística e industrial dentro de un único ecosistema integrado: una propuesta cada vez más valiosa y atractiva".

Surbana Jurong Partnership pone a DAPEK en el punto de mira de los inversores internacionales

"Actualmente, las empresas no solo evalúan la ubicación, sino también las capacidades logísticas, la infraestructura energética y el acceso a los mercados."

"Inspirados por modelos exitosos de agrupamiento industrial como los de Rotterdam y la isla Jurong en Singapur, nos hemos asociado con Surbana Jurong Group, uno de los principales promotores de zonas industriales del mundo. Desde 2026, hemos colaborado en la captación de inversores, el marketing internacional, la sostenibilidad y las estrategias de crecimiento a largo plazo. Esta alianza ha impulsado significativamente la visibilidad de DAPEK entre los inversores globales".

DAPEK se prepara para recibir nuevos inversores

A medida que avanzan las obras de infraestructura y se alcanzan hitos clave en la construcción, los esfuerzos por atraer nuevos inversores a DAPEK están cobrando impulso.

DAPEK tiene como objetivo realizar inversiones industriales de tecnología media y alta en los próximos años, y ya se están llevando a cabo conversaciones activas con empresas de diversos sectores, incluidos los petroquímicos, químicos, de equipos energéticos, de materiales compuestos, de biocombustibles y otras industrias manufactureras de valor añadido.

DAPEK, que ofrece parcelas para desarrollo a gran escala y una infraestructura logística multimodal que conecta sin problemas las carreteras, el ferrocarril y el mar, se presenta como una plataforma industrial verdaderamente singular. Su estructura de zona industrial proporciona a los inversores un modelo de uso del suelo a largo plazo que ofrece ventajas significativas tanto en términos de costes como de financiación.

La visión general es convertir a DAPEK en algo más que un conjunto de inversiones aisladas; crear, en cambio, un ecosistema industrial próspero en el que la producción, la energía y la logística se refuercen y se alimenten mutuamente.

Gracias a la convergencia de conexiones por carretera, ferrocarril y vía marítima en un único lugar, junto con una amplia extensión de terreno urbanizable y una infraestructura de primera clase, DAPEK se está consolidando como una plataforma estratégica que respalda la ambición de Turquía de convertirse en un centro líder de producción y comercio en el Mediterráneo oriental.

Apoyar la reducción de la dependencia de Turquía de las importaciones petroquímicas

En un momento en que Turquía sigue dependiendo en gran medida de los productos petroquímicos importados, el proyecto está bien posicionado para impulsar la producción industrial nacional y hacer una contribución tangible a la balanza comercial del país.

Ilıcak concluyó:

"Una vez finalizada, la planta de producción de polipropileno, ubicada en el corazón de DAPEK, tendrá una capacidad de producción anual de 472.500 toneladas y cubrirá aproximadamente el 17 % de la demanda anual de polipropileno de Turquía. Se espera que esto contribuya con alrededor de 300 millones de dólares anuales a la balanza por cuenta corriente de Turquía, al tiempo que reduce la dependencia del país de los productos petroquímicos importados".

Además de fortalecer la infraestructura industrial y logística, la inversión en curso en DAPEK también está generando un importante número de empleos locales. Actualmente, el proyecto da soporte a 4.000 puestos de trabajo en la planta, el 70 % de los cuales están ocupados por trabajadores de la región circundante. Se prevé que, a medida que avance el desarrollo, esta cifra supere los 4.500 para finales de año.

Contacto de prensa:Bensu Celik, bensu.celik@ronesans.com

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