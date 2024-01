(Información remitida por la empresa firmante)

-Cognizant implementa la tecnología Just Walk Out de Amazon para la Canberra Institute of Technology Student Association

La colaboración con CITSA ofrece tecnología para permitir el acceso de los estudiantes a la tienda de la Asociación de Estudiantes casi 24/7

SYDNEY, 31 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), una de las empresas de servicios profesionales líderes en el mundo, anunció hoy que fue designada por la Canberra Institute of Technology Student Association (CITSA) para la integración de sistemas y soporte de pagos para la tecnología Just Walk Out de Amazon en la tienda de la Café Yala Plus Student Association. CITSA es el primer proveedor educativo en implementar esta tecnología en el hemisferio sur. La tienda de la Café Yala Plus Student Association ofrece una experiencia minorista rápida y sin contacto para los estudiantes que pueden entrar a la tienda del campus, obtener lo que necesitan y salir, evitando colas y cajas.

"La tecnología Just Walk Out de Amazon beneficia a todos los estudiantes de CIT, especialmente a aquellos que estudian fuera del horario comercial habitual", afirmó Andrew Scotford, consejero delegado de la CIT Student Association. "Muchos estudiantes de CIT combinan el trabajo, el estudio y la formación, por lo que la flexibilidad y la accesibilidad son muy importantes. Muchos estudiantes que viven en el CIT Bruce Campus carecen de fácil acceso a las tiendas cercanas. Café YalaPlus ahora ofrece un acceso conveniente a alimentos, bebidas y otros artículos esenciales".

El despliegue continuo de la tecnología Just Walk Out en las instituciones educativas australianas representa una oportunidad de crecimiento estratégico para que Cognizant demuestre nuevas capacidades en un sector que se espera que crezca rápidamente. Cognizant ayuda a las organizaciones a implementar y ofrecer soluciones tecnológicas diseñadas para mejorar las experiencias de los clientes y respaldar un crecimiento rápido, minimizando al mismo tiempo el riesgo de desalineación tecnológica.

La solución reducirá la fricción en el proceso de pago y mejorará la experiencia de compra al tiempo que agilizará la gestión de inventario para la Asociación de Estudiantes. La tecnología Just Walk Out está diseñada para transformar la experiencia minorista aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, como la visión por computadora y el aprendizaje profundo, incluida la IA generativa, para crear una experiencia de compra sin fricciones.

"Estamos encantados de haber sido seleccionados por CITSA para ofrecer esta tecnología que mejore la experiencia de compra de los estudiantes", afirmó Rob Marchiori, director de Cognizant en Australia. "Al automatizar el proceso de pago, la Asociación de Estudiantes puede ofrecer acceso casi las 24 horas a los recursos de la tienda que los estudiantes necesitan para concentrarse en sus estudios. Esto es un testimonio del fuerte enfoque de Cognizant en implementar tecnología adecuada para su propósito y diseñada para mejorar la experiencia del cliente".

"Felicitamos a la Canberra Institute of Technology Student Association por mejorar la experiencia de los estudiantes en el campus con lo último en tecnología sin pasar por caja", dijo Jon Jenkins, vicepresidente de tecnología Just Walk Out en Amazon. "Estamos encantados de colaborar con la Asociación de Estudiantes para presentar la tecnología Just Walk Out en Café YalaPlus, la primera implementación de su tipo en una institución de educación superior en el hemisferio sur. La tecnología Just Walk Out de Amazon ofrecerá un nuevo nivel de conveniencia para los estudiantes, permitiéndoles acceder fácilmente a refrescos día y noche".

Acerca de Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) diseña empresas modernas. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar la tecnología, reimaginar procesos y transformar experiencias para que puedan mantenerse a la vanguardia en nuestro mundo en rápida evolución. Juntos, estamos mejorando la vida cotidiana. Más información en www.cognizant.com o @cognizant.

Acerca del Canberra Institute of TechnologyEl Canberra Institute of Technology tiene una historia impresionante proporcionando educación técnica y superior en ACT y sus alrededores. Hoy en día, capacita a alrededor de 20.000 estudiantes cada año, afectando a más vidas después de la escuela secundaria que cualquier otra institución de educación terciaria en ACT.

La Canberra Institute of Technology Student Association (CITSA) es el cuerpo estudiantil oficial que representa a la diversa población estudiantil del Canberra Institute of Technology (CIT). Con un compromiso apasionado con el bienestar, la representación y la construcción de la comunidad de los estudiantes, CITSA desempeña un papel fundamental en la mejora de la experiencia de los estudiantes en CIT. CITSA se compromete a mejorar la experiencia de los estudiantes a través de defensa, apoyo y una amplia gama de eventos y actividades. La asociación se dedica a capacitar a los estudiantes para un futuro brillante.

