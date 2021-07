Cognizant mejora sus ofertas de fabricación inteligente gracias a la adquisición de la integración TQS (1)

Las nuevas capacidades de inteligencia de datos proporcionan la solución más completa para que los clientes adopten Industry 4.0

TEANECK, N.J., 20 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) ha dado a conocer hoy que ha acordado la compra de TQS Integration, una empresa de inteligencia y datos industriales globales de propiedad privada con sede en Lismore, Irlanda. TQS proporciona inteligencia de datos de fabricación, consultoría de tecnología global e integración de sistemas digitales para ayudar a los fabricantes a acelerar sus transformaciones digitales. Fundada en el año 1998, TQS presta servicios a clientes en el sector de las industrias de ciencias de la vida, alimentos y bebidas, energía y energías renovables.

Según los fabricantes adoptan Industry 4.0 y se dan cuenta del poder que confluye dentro de los datos, las plataformas y los servicios de datos industriales son fundamentales para obtener una visión completa de la cadena de valor y tomar decisiones analíticas basadas en datos para mejorar las operaciones generales. Las capacidades de inteligencia de datos de TQS, que se van a combinar junto a las competencias centrales Industry+ y digitales de Cognizant, utilizan la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para recopilar, contextualizar y analizar datos de fabricación. Con esto se consigue que los fabricantes puedan tomar decisiones más inteligentes y mejorar los costes operativos, la velocidad de implementación y la calidad y el rendimiento del producto.

"TQS mejora las capacidades de fábrica inteligente completas de Cognizant, ayudando a los clientes a lograr la convergencia de la tecnología operativa y de la información y a impulsar la transformación digital en sus operaciones de fabricación", destacó Srinivas Shankar, vicepresidente senior y líder de mercados globales de ciencias de la vida de Cognizant. "Gracias a TQS, Cognizant no solo se convierte en una de las soluciones más completas de la industria para Fabricación 4.0 para ciencias biológicas. También refuerza sus capacidades de análisis e historiador de datos para ayudar a todos nuestros clientes de fabricación a aprovechar el poder de la inteligencia de datos para competir de nuevas formas".

TQS ayuda a 9 de las 10 principales empresas mundiales de ciencias de la vida a habilitar la fabricación inteligente. Cognizant, que anteriormente había reforzado sus capacidades de fabricación de ciencias biológicas con la adquisición de Zenith Technologies en el año 2019, combinará la experiencia de TQS con la suya propia para ayudar a los clientes en la transición a Industry 4.0 y acelerar la producción de medicamentos que cambian la vida. Estas soluciones de servicio, experiencia y liderazgo intelectual benefician a los clientes actuales de ciencias biológicas de Cognizant, así como a los clientes del panorama de fabricación más amplio.

"Nuestro equipo de consultores de tecnología e inteligencia de datos de nivel mundial ha llevado a cabo la creación de un historial enorme que sirve como ayuda a nuestros clientes de fabricación de ciencias biológicas a transformar sus negocios", explicó Máire Quilty, directora general empresarial de TQS. "Junto con Cognizant, esperamos ampliar nuestro impacto a los clientes de fabricación en otras industrias que buscan poder llevar a cabo la adopción de Industry 4.0".

TQS, socio principal de OSIsoft, que ha sido adquirido recientemente por medio de AVEVA, se encarga de proporcionar soluciones avanzadas para el sistema Pi de OSIsoft, ayudando a los clientes a conseguir la visualización de datos avanzada y análisis de datos de tiempo y datos históricos para ayudarlos a tomar decisiones comerciales en tiempo real.

"La incorporación de TQS fortalecerá y acelerará todavía más la colaboración que tenemos junto a Cognizant", indicó Kerry Grimes, vicepresidente senior y director de socios globales de AVEVA. "Esta adquisición combina la destacada experiencia de AVEVA de Cognizant con el conocimiento de TQS sobre OSIsoft. Siendo similar a nuestra reciente adquisición de OSIsoft, con ello se hace frente a las capacidades conjuntas que nuestros clientes necesitan para impulsar su viaje de transformación digital. Estamos impacientes por conseguir unas oportunidades de mercado únicas que se puedan presentar de forma conjunta con nuestros clientes y socios".

TQS es la quinta adquisición de Cognizant durante el año 2021. Desde 2019, Cognizant ha acelerado el crecimiento dentro de las áreas de Internet de las Cosas, datos y análisis con adquisiciones, incluyendo a Zenith Technologies, Bright Wolf y ESG Mobility. TQS amplía la presencia de Cognizant en Irlanda, un centro para los principales expertos en fabricación de ciencias biológicas del mundo y una ubicación ideal para ofrecer consultoría y servicios de Industry 4.0 a clientes de fabricación europeos.

Se espera que la transacción finalice en el primer trimestre del año 2021, estando pendiente de la satisfacción de las condiciones de cierre. No se han desvelado los detalles financieros.

Acerca de TQS IntegrationTQS Integration es una compañía global de inteligencia de datos que ofrece soluciones llave en mano en arquitectura de sistemas y diseño de aplicaciones, ingeniería, integración de sistemas, gestión de proyectos, puesta en marcha y servicios de apoyo de tipo 24x7 "follow the sun" para valiosos clientes. TQS lleva más de 20 años a la vanguardia de la inteligencia de datos, trabajando con una amplia base de clientes en las industrias farmacéutica, ciencias de la vida, alimentos y bebidas, energía y energías renovables. Como socio de referencia para la recopilación de datos, la contextualización, la visualización, el análisis y los servicios gestionados, somos los principales impulsores de las empresas líderes del mundo - ayudándolas a convertirse en líderes en Industry 4.0.

Acerca de CognizantCognizant (Nasdaq-100: CTSH) es una de las principales empresas de servicios profesionales del mundo, que transforma los modelos empresariales, operativos y tecnológicos de los clientes para la era digital. Nuestro exclusivo enfoque consultivo basado en la industria ayuda a los clientes a concebir, construir y dirigir negocios más innovadores y eficientes. Con sede en EE.UU., Cognizant ocupa el puesto 185 en la lista de Fortune 500 y figura sistemáticamente entre las empresas más admiradas del mundo. Conozca cómo Cognizant ayuda a sus clientes a liderar con lo digital en www.cognizant.com o síganos en @Cognizant.

Declaraciones de futuro

