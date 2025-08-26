CoinEx lanza un nuevo programa de embajadores para los mejores comerciantes y líderes de la comunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- CoinEx está acelerando su crecimiento en toda Europa con el lanzamiento del Programa de Embajadores de la UE, diseñado para empoderar a las instituciones, comerciantes avanzados y líderes de la comunidad para aumentar su influencia mientras se asocian con un intercambio de criptomonedas global líder.

Acerca del programa

El Programa de Embajadores de la UE se centra en tres grupos clave:

Instituciones y socios : creadores de mercado, brókeres y empresas de trading

: creadores de mercado, brókeres y empresas de trading Operadores avanzados : clientes VIP, usuarios de API y operadores cuantitativos

: clientes VIP, usuarios de API y operadores cuantitativos Líderes de la comunidad y líderes de opinión clave: influencers de criptomonedas, educadores y líderes de la comunidad de trading

El programa es un pilar de la estrategia de socios de CoinEx, ofreciendo a los mejores traders y líderes de la comunidad la oportunidad de colaborar directamente con el exchange. Los embajadores disfrutande:

Reembolsos y bonificaciones mensuales competitivos y personalizados

Campañas personalizadas y tarifa comercial exclusiva para comunidades

Apoyo regional específico y recursos de desarrollo profesional

Oportunidades para coorganizar contenido educativo e iniciativas locales

En los últimos tres meses, los Embajadores de CoinEx han expandido con éxito sus redes comunitarias en más de un 30 %, logrando un crecimiento sustancial tanto en influencia como en ingresos estables. Este notable progreso subraya el compromiso del programa de fomentar colaboraciones mutuamente beneficiosas, mejorando la conectividad, ampliando el alcance y generando mayor valor tanto para los embajadores como para la plataforma.

Solicite hoy

Las solicitudes se revisan a diario. Nos pondremos en contacto directamente con los candidatos seleccionados para hablar sobre las condiciones de colaboración y los paquetes de beneficios personalizados. Solicite ahora a través del formulario específico.

Acerca de CoinEx

Fundada en 2017, CoinEx es una plataforma de intercambio de criptomonedas galardonada, diseñada pensando en los usuarios. Desde su lanzamiento por ViaBTC, el pool de minería líder en la industria, la plataforma ha sido una de las primeras en ofrecer prueba de reservas para garantizar que los activos de los usuarios estén 100 % asegurados. CoinEx ofrece más de 1.300 monedas, con funciones y servicios de nivel profesional, a sus más de 10 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. CoinEx también alberga su token nativo, CET, que incentiva la actividad de los usuarios y fortalece su ecosistema.

