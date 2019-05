Los comerciantes turcos se conectan con los visitantes chinos con la asociación entre Alipay e ininal

Publicado 22/05/2019 10:42:57 CET

- Los comerciantes turcos se pueden conectar con los visitantes chinos a través de la asociación formada entre Alipay e ininal

ESTANBUL, May 22, 2019 /PRNewswire/ -- La destacada compañía de finanzas y tecnología, ininal, se convierte en el primer socio de Alipay en Turquía. ininal, principal plataforma de pago de nueva generación de Turquía y filial de Multinet Up, anunció hoy su colaboración con Alipay, principal plataforma mundial de pago y estilo de vida operada por medio de Ant Financial Services Group, una compañía relacionada de Alibaba, que Alipay estará disponible para los visitantes peninsulares de China en tiendas físicas de Turquía.

Este servicio estará disponible al principio en las instalaciones de Dorak Holding, compañía de turismo que planea todas sus actividades para turistas y gestiona las cifras de comerciantes a través de Turquía, dando servicio a más de un 85% de los turistas chinos que visitan Turquía. Los comerciantes que aceptan Alipay incluyen minoristas especializados de Turquía, globos de aire caliente en la Cappadocia, tiendas, hoteles y restaurantes de Turquía. Los comerciantes pueden conectarse con los clientes chinos gracias al marketing digital por medio de la aplicación Alipay mientras que los turistas de China que visitan Estambul y Cappadocia, además de los clientes, que pueden llevar a cabo pagos utilizando la misma aplicación Alipay para escanear un código Alipay QR que se muestra en las terminales de la tarjeta en el checkout.

A través de la colaboración entre ininal y Alipay, mientras que los usuarios de Alipay utilizan yuanes chinos en su visita a Turquía, los comerciantes turcos podrán recibir pagos de los visitantes de China en dólares estadounidenses en localizaciones Dorak Tour. A finales de este verano, los comerciantes de Turquía podrán recibir pagos en liras turcas en los comercios nuevos y existentes Multinet Up, incluyendo los restaurantes de la cadena mundial y minoristas. Multinet Up, la compañía pariente de ininal y principal compañía de servicios financieros de Turquía, cuenta con más de 40.000 comerciantes, y usará su experiencia en la construcción de una red e infraestructura para ampliar la aceptación de Alipay. ininal y Multinet Up trabajará en colaboración con Alipay para ampliar su red a través de Turquía. Se espera que se unan en un futuro cercano joyeros, tiendas de ropa de lujo, museos y tiendas duty free.

"La colaboración con Alipay demuestra el éxito que nuestra marca ha mantenido en los últimos seis años. Alipay es el método de pago preferido en China, siendo ampliamente utilizado por los turistas chinos en el extranjero. El hecho de que Alipay se utilice más que el efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas de débito es un dato importante que demuestra la satisfacción que crea. ininal seguirá trabajando con socios potentes de todo el mundo a nivel mundial para proporcionar tecnología avanzada y servicios para Turquía", explicó el consejero delegado de ininal, Ömer Suner.

Declarando que los chinos proporcionaron el mayor aumento en términos no solo de cifras, sino también de gasto de turismo en Turquía, Ömer Suner añadió: "Creemos en la comodidad de pagos proporciona a través de esta colaboración, que aumentará la divisa extranjera que entra en nuestro país y que proporciona contribuciones para la reanimación de la economía". En enero de 2019, un informe de Nielsen titulado 2018 Trends for Mobile Payment in Chinese Outbound Tourism descubrió que los turistas de China pagaron el 32% de las transacciones utilizando pagos móviles, superando por primera vez el efectivo, y que cerca del 60% de los comerciantes encuestados experimentaron crecimiento en el tráfico peatonal y ventas tras adoptar Alipay.

"Alipay finalmente llega a Turquía. Nos ilusiona trabajar con ininal para conectar a los comerciantes de Turquía con los visitantes de China, antes, durante y después de su visita a este hermoso país, superando las barreras del idioma y las divisas. Sabemos que nuestros clientes están atraídos por las visiones antiguas y modernas de Turquía, además de las diferentes experiencias que ofrece, desde globos, bazares y playas. Como plataforma de pago y estilo de vida de los usuarios de China, siempre estamos contentos de introducir las mejores ofertas y localizaciones obligadas de Turquía para nuestros usuarios a través de nuestras plataformas", comentó Roland Palmer, responsable de Europa, Oriente Medio y África de Alipay.

