El Committee to Restore Nymox Shareholder Value envía una carta a los accionistas de Nymox Pharmaceutical (3)

-El Committee to Restore Nymox Shareholder Value envía una carta a los accionistas de Nymox Pharmaceutical y emite materiales de representación para la próxima reunión extraordinaria

Cree que la dirección y la junta directiva de Nymox deben rendir cuentas por el bajo rendimiento prolongado y las prácticas de gobernanza atroces

Insta a los accionistas a votar sobre la tarjeta de poder BLANCA para instalar un nuevo liderazgo y una nueva junta directiva en la próxima reunión extraordinaria

CARSON CITY, Nev. y LONDRES, 24 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. ("CRNSV"), con el objetivo de recuperar el valor para los accionistas de Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (la "Compañía" o "Nymox"), anunció hoy que entregó una carta a los accionistas de Nymox y emitió una declaración de poder y la tarjeta de poder BLANCA adjunta (los "Materiales de representación de la Asamblea Extraordinaria") en relación con la Asamblea Extraordinaria de accionistas programada para el 8 de noviembre de 2023, que está siendo convocada por CRNSV de conformidad con la Orden de la Corte Suprema, División Comercial, de la Commonwealth de las Bahamas, de fecha 3 de octubre de 2023 y presentada el 5 de octubre de 2023.

Los Materiales de Representación de la Asamblea Extraordinaria se pueden ver en www.crnsv.com y el texto completo de la carta a los accionistas de Nymox es el siguiente:

Estimados compañeros accionistas que han sufrido durante mucho tiempo:

ES HORA DE CAMBIO Y NUEVO LIDERAZGO EN Nymox Pharmaceutical

La junta directiva y la administración actuales deben rendir cuentas por supervisar un desempeño deficiente prolongado y prácticas de gobernanza atroces

Firme, ponga fecha y devuelva la tarjeta de poder BLANCA hoy

El Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. ("CRNSV") fue formado por ex ejecutivos y directores de Nymox Pharmaceutical Corporation ("Nymox" o la "Compañía"), quienes fueron destituidos indebidamente de sus cargos, con el objetivo de recuperar el valor para los accionistas de Nymox. A pesar de los repetidos esfuerzos de la Compañía por evitar la rendición de cuentas a toda costa y su total desprecio por una gobernanza adecuada, finalmente nuestras voces han sido escuchadas. De conformidad con la Orden de la Corte Suprema, División Comercial, de la Commonwealth de las Bahamas (la "Corte Suprema de las Bahamas"), de fecha 3 de octubre de 2023 y presentada el 5 de octubre de 2023 (la "Orden de la Corte Suprema de las Bahamas"), CRNSV está convocando una Asamblea Extraordinaria de accionistas de Nymox, que se llevará a cabo en Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St., Nassau, Bahamas, a las 9 a.m. (EST) del 8 de noviembre de 2023 (la "Reunión Extraordinaria").

La dirección de Nymox y su Consejo de Administración (el "Consejo") ya no pueden ignorar nuestras demandas de transparencia y responsabilidad. La Corte Suprema de las Bahamas nos ha presentado una oportunidad crítica para enderezar el barco en Nymox, pero en última instancia depende de nosotros, los accionistas, tomar medidas y aprovechar esta oportunidad vital. Es por eso que solicitamos su voto en la Asamblea Extraordinaria para destituir a los directores titulares de Nymox, Paul Averback, James G. Robinson, David Morse y Patrick Doody (sin admitir que el Sr. Doody fue correctamente elegido como director) (los "Directores titulares") y reemplazarlos por nuestros cinco directores nominados altamente cualificados, Chris Riley, Randall Lanham, M. Richard Cutler, Bill Oldham y Mario Patone (colectivamente, los "Nominados"). Nuestros nominados tienen la experiencia y las habilidades necesarias para impulsar un mejor desempeño en Nymox y, lo que es más importante, están dedicados a servir los mejores intereses de los accionistas en todo momento. De conformidad con la Orden de la Corte Suprema de las Bahamas, también solicitamos a los accionistas que aprueben, entre otras cosas, el despido de Paul Averback ("Averback") de todos los cargos ocupados en la Compañía, incluido el de consejero delegado, presidente, director general y director científico.

LA ADMINISTRACIÓN Y LA JUNTA DE NYMOX NO HAN PROPORCIONADO UNA SUPERVISIÓN EFICAZ NI I UNA GOBERNANZA ADECUADA

Bajo la dirección de la Junta y el equipo directivo, el precio de las acciones de la Compañía se ha desplomado desde máximos históricos de más de 9,00 dólares en 2011 y 5,00 dólares en 2017 hasta tan solo 0,19 dólares el 30 de junio de 2023 . Al mismo tiempo, la Compañía no ha presentado las presentaciones requeridas ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") para informar sobre las operaciones e ingresos de la Compañía, ha emitido declaraciones falsas y materialmente engañosas a los accionistas en sus comunicados de prensa y presentaciones ante la SEC, y no ha cumplido con los requisitos de cotización continua del NASDAQ, lo que ha provocado que Nymox sea retirado de la lista de NASDAQ y relegado al mercado "rosa" OTC . A pesar de este desastroso rendimiento y total desprecio por administrar adecuadamente una empresa pública, Averback ha operado unilateralmente la Compañía enteramente para su propio interés, recibiendo una compensación ejecutiva excesiva en forma de pagos anuales en efectivo y acciones de Nymox en violación de su contrato de empleo anterior por escrito con Nymox. Para ilustrar aún más las transacciones por cuenta propia de Averback, en 2018 vendió para su beneficio personal más de 4.390.000 dólares en acciones ordinarias de Nymox. Además, desde solo el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, se pagó a sí mismo más de 1.400.000 dólares en efectivo de la Compañía.

La incapacidad de Averback y los demás directores titulares para supervisar adecuadamente la Compañía y su aparente desprecio por la gobernanza adecuada y el cumplimiento de la ley se evidencia aún más en el despido ilegal de varios funcionarios y directores, incluidos tres de nuestros nominados, los señores Riley, Lanham y Cutler. Nos complace presentar a estos nominados en nuestra lista en la próxima reunión especial, ya que se encuentran en una posición única para ayudar a cambiar la empresa dada su experiencia previa en Nymox.

Como muchos de ustedes, hemos tenido y seguimos teniendo grandes preocupaciones con respecto a diversos aspectos de las operaciones, la estructura financiera, la gobernanza y la estrategia de Nymox, incluida una larga historia de bajo rendimiento y mala gestión: problemas que han existido durante muchos años sin signos de mejora. Muchos accionistas, grandes y pequeños, han sentido el mismo problema y frustración, describiéndose a sí mismos como "sufridores" y "bajo el agua". Desafortunadamente, el preocupante status quo no ha cambiado y solo está empeorando, como lo demuestra la continua devaluación del precio de las acciones y la exclusión de la compañía del NASDAQ el 7 de julio.

Junto con muchos de nuestros compañeros accionistas, hicimos todo lo posible para involucrar a Averback en discusiones para abordar estas inquietudes y oportunidades para impulsar el valor para los accionistas, incluidos, entre otros, cambios en la alta gerencia y la junta directiva, establecer una compensación gerencial adecuada y mejorar la calidad de situación financiera y operaciones de Nymox (incluido financiamiento, gasto, estrategia comercial, compensación, deuda y dilución de acciones). Como parte de ese proceso, esperábamos resolver estos problemas en colaboración con la dirección, pero Averback rechazó ese enfoque.

Una vez agotados todos los demás esfuerzos, no nos quedó otra alternativa que buscar alivio ante la Corte Suprema de las Bahamas. Durante este proceso, descubrimos que Nymox no había logrado mantener adecuadamente su existencia corporativa en las Bahamas, su jurisdicción de organización y, como tal, había sido "eliminada" como una corporación legalmente viable en las Bahamas. Como requisito previo para que la Compañía volviera al camino correcto, nuestra primera acción fue presentar los documentos apropiados ante la Corte Suprema de las Bahamas para restablecer Nymox. Después de una audiencia el 28 de septiembre de 2023, el tribunal concedió la reinstalación de Nymox.

Simultáneamente habíamos presentado una demanda y una moción para una orden judicial que buscaba obligar a Nymox a celebrar una junta de accionistas para que los accionistas tuvieran la capacidad de elegir a las personas que creen que están más cualificadas para liderar la Compañía. La moción también buscaba remediar varias otras acciones de malversación y autocontrato tomadas por los directores titulares y, en particular, Averback. Después de presentar a la Corte Suprema de las Bahamas evidencia suficiente para demostrar la grave situación a la que se enfrenta la Compañía bajo el control y liderazgo de Averback, el tribunal falló a nuestro favor y concedió nuestra moción, presentando la Orden de la Corte Suprema de las Bahamas el 5 de octubre de 2023, requiriendo la convocatoria de una junta de accionistas.

Más específicamente, la Orden de la Corte Suprema de las Bahamas exigía que la Compañía, antes de las 5:00 p.m., hora de las Bahamas, del 9 de octubre de 2023, notificara la Asamblea General Anual de 2023 o, alternativamente, una Asamblea Extraordinaria que se celebraría en una fecha no posterior a 28 días. a partir de la fecha de dicha notificación. La Orden de la Corte Suprema de las Bahamas dispuso además que si la Compañía no convocaba una junta de accionistas, se nos permitiría hacerlo y también restringe a la Compañía la posibilidad de tomar acciones significativas con respecto a los activos de la Compañía o de emitir acciones de la Compañía. Finalmente, la Orden de la Corte Suprema de las Bahamas restringe a Averback y al director James Robinson de votar una porción significativa de sus acciones de Nymox que supuestamente fueron obtenidas mediante transacciones por cuenta propia y/o incumplimiento de deberes fiduciarios, en la Asamblea Especial y hasta el juicio u orden posterior. Es importante destacar que este proceso nos permite a nosotros, la minoría privada de derechos, controlar nuestro propio destino y eliminar a aquellos que han explotado y tomado ilegalmente los recursos de la Compañía para su propio beneficio personal.

Eso nos lleva al día de hoy. Si bien no estamos sorprendidos, estamos nuevamente decepcionados por el hecho de que la Compañía no haya acatado la orden de la Corte Suprema de las Bahamas de convocar una junta de accionistas, razón por la cual ahora convocamos nosotros mismos la Asamblea Extraordinaria. La decisión de la Compañía de impugnar la orden de la Corte Suprema de las Bahamas en lugar de convocar una junta de accionistas subraya el continuo desprecio de la Compañía por el gobierno corporativo estándar e ilustra aún más por qué se requiere un cambio urgente en Nymox. En consecuencia, buscamos su apoyo en la Reunión Extraordinaria para instalar un nuevo liderazgo y una nueva Junta Directiva en Nymox. Detalles adicionales sobre la preocupante historia de Averback en Nymox y los fallos de otros directores titulares, así como información adicional sobre las propuestas presentadas en la Asamblea Especial, se pueden encontrar en nuestra Declaración de representación, que está disponible para ver en www.crnsv.com.

No podemos subrayar la importancia de aprovechar esta oportunidad crítica para pasar página para Nymox en la próxima Reunión Extraordinaria. Nosotros, los accionistas, ahora tenemos el poder de dictar el cambio: hagamos oír nuestra voz fuerte y clara en el sentido de que ya no se tolerará el status quo.

HAY UN MEJOR CAMINO A SEGUIR

No hay duda de que Nymox se encuentra en una encrucijada en su vida corporativa y que nosotros, como accionistas, debemos tomar una decisión vital en la Asamblea Extraordinaria. ¿Continúa la Compañía por el mismo camino que ha seguido durante los últimos 20 años, empañado por un desempeño deficiente constante y una gobernanza atroz? ¿Uno en el que Averback lo mantiene a usted y a otros accionistas en la oscuridad o, peor aún, continúa engañándolo, mientras se beneficia personalmente de su inversión ganada con tanto esfuerzo? ¿Uno lleno de más promesas vacías y valor cada vez menor?

Creemos que la respuesta es un claro no y que los accionistas de Nymox ya han sufrido bastante. El único camino que vemos para mejorar el rendimiento, las operaciones, la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad en Nymox es instalando un nuevo liderazgo y una nueva Junta compuesta por nuestros nominados altamente cualificados, la mayoría de los cuales tienen experiencia directa con Nymox. Es importante destacar que nuestros nominados están comprometidos a proteger los intereses de la Compañía y sus accionistas en todo momento.

Si logramos eliminar esta Junta desalineada y de bajo rendimiento, nuestros Nominados tomarán medidas inmediatas para revitalizar el liderazgo de Nymox y mejorar los ingresos, las operaciones, el desempeño, la gobernanza y el cumplimiento normativo de la Compañía. Como primer paso fundamental, la nueva Junta buscará despedir a Averback de todos los puestos de trabajo y llevar a cabo de inmediato una búsqueda en toda la industria de un nuevo consejero delegado con una sólida experiencia farmacéutica y biotecnológica y un historial comprobado de logros. Creemos que es de vital importancia que la nueva Junta Directiva seleccione y nombre a un director ejecutivo con integridad que pueda comenzar a reconstruir la confianza de los accionistas en la Compañía y su administración. Durante el período provisional, tenemos la intención de nombrar a nuestro candidato, Lanham, como consejero delegado interino, quien creemos que es muy adecuado para ayudar a dirigir la Compañía dada su profunda experiencia previa en Nymox. La nueva Junta también buscaría identificar e instalar a otros altos ejecutivos para unirse al equipo directivo de Nymox, incluido el nombramiento de nuestro candidato, Riley, como director financiero.

La nueva junta directiva y la administración necesitarían trabajar juntos para establecer rápidamente un flujo de ingresos creciente y luego desarrollar una estrategia para un crecimiento diferenciado y sostenible a largo plazo. Debido al estado financiero actual de la Compañía, creemos que será necesario y crítico recaudar algo de capital para la Compañía a fin de que Nymox se recupere y financie sus aplicaciones de medicamentos. Además, la nueva Junta actuaría para instalar una gobernanza adecuada en Nymox, incluso modificando los Estatutos obsoletos para garantizar el cumplimiento de la IBCA, garantizar la transparencia y mejorar la participación de los accionistas.

Nuestros intereses están directamente alineados con los suyos. Esperamos compartir detalles adicionales sobre nuestros planes de recuperación para Nymox. Un componente clave de nuestro plan será continuar negociando, celebrando y facilitando el acuerdo propuesto previamente con AscellaHealth LLC ("AscellaHealth"), que Averback rechazó debido, creemos, a razones egoístas. AscellaHealth es una organización global de servicios sanitarios y farmacias especializadas que, a través de una amplia gama de capacidades y servicios disponibles, beneficia a todas las partes interesadas de la industria; pacientes, fabricantes de ciencias biológicas o titulares de propiedad intelectual (Nymox), pagadores y proveedores.

Como se describe con más detalle en nuestra Declaración de representación, creemos que AscellaHealth es la opción adecuada para la investigación previa al lanzamiento en el mercado y los servicios completos de lanzamiento comercial. AscellaHealth ofreció anteriormente financiar Nymox sobre la base del flujo de caja durante 2 años con una inyección de efectivo sin recurso de 12 millones de dólares y comprar acciones de tesorería a 2 dólares en un intento de abordar el desafío de exclusión de la lista de NASDAQ. El lanzamiento en el mercado de la terapia de Nymox sería financiado por AscellaHealth, que también generaría flujo de caja para el importante capital de trabajo necesario para fabricar el producto Nymozarfex de forma continua.

SE NECESITA DE FORMA URGENTE UN CAMBIO EN NYMOX: ES HORA DE RESPONSABILIDAD

Creemos que con el equipo directivo y la junta directiva adecuados, Nymox puede implementar medidas para aumentar los ingresos y disminuir los gastos, lo que eventualmente resultará en rentabilidad y creación de valor para los accionistas. En consecuencia, le instamos a que apoye el cambio total en Nymox votando a favor de un nuevo liderazgo y una nueva Junta Directiva en la próxima Reunión Extraordinaria. A continuación encontrará detalles adicionales sobre nuestros nominados altamente cualificados.

Christopher Riley es un ejecutivo de finanzas y operaciones con visión de futuro y financieramente astuto, con talento para rediseñar, construir y hacer crecer negocios de manera rentable para lograr un valor significativo para los accionistas en los mercados de tecnología médica y productos de consumo para organizaciones multinacionales y empresariales. Riley tiene habilidades como generador de ingresos, agente de cambio operativo y empresario; y tiene experiencia en afrontar situaciones exigentes y producir un resultado positivo. Sus compañeros consideran que Riley cambia las reglas del juego y se le reconoce como un impulsor rápido para producir resultados. Se le considera constantemente como la persona a quien acudir en situaciones exigentes. Riley se convirtió en director Financiero de Nymox en enero de 2023 hasta su despido injustificado en julio de 2023. Riley ha sido director de Operaciones, consejero delegado y presidente de Mitochon Systems, Inc. desde 2006 hasta la actualidad, donde reposicionó el negocio de la empresa mediante la transición de la solución SAAS o servicio de comunicación médica (PCS) basado en la nube al desarrollo de servicios offshore y permitió que se entreguen mensajes de atención médica dirigidos a médicos y audiencias de pacientes en el creciente sistema de atención médica digital. Riley también fue consejero delegado de Continuous Materials LLC de 2018 a 2020, una empresa a la vanguardia de la creación de valor a partir de residuos.

fundó Cutler Law Group en 1996. Cutler ha ejercido en derecho corporativo y de valores en general y en transacciones comerciales internacionales desde que se graduó de la facultad de derecho. Cutler se graduó de la Universidad Brigham Young (B.A., magna cum laude, 1981) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de (J.D. 1984). Cutler fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de en 1984 y en el Colegio de Abogados del Estado de en 1990. Después de estudiar derecho, Cutler se unió a , Day, Reavis & Pogue, donde ejerció en los departamentos corporativo, de valores y de fusiones y adquisiciones. Posteriormente, Cutler pasó cinco años en el departamento corporativo y de valores de la oficina de , Gump, Strauss, Hauer & Feld. Después de mudarse a la costa oeste, Cutler se unió a la oficina de Los Ángeles de Kaye, Scholer, Fierman, Hayes & Handler, una firma de abogados con sede en , donde continuó su práctica de valores corporativos. En 1989, Cutler fundó Horwitz, Cutler & Beam en , donde dirigió la práctica corporativa y de valores durante cinco años. En 1996, Cutler formó Cutler Law Group, P.C. en , una firma que se especializa en derecho comercial general, corporativo y de valores, así como en transacciones comerciales internacionales. Cutler Law Group se mudó a en septiembre de 2002, donde continuó ejerciendo la abogacía y fue propietario y operó el Club en Raes Creek, un club de natación, tenis y fitness de primera clase. Desde 2008 hasta 2010, Cutler fue presidente y consejero delegado de Sustainable Power Corp., una empresa de , especializada en tecnologías de energía verde. Cutler Law Group se mudó a en 2009. Bill Oldham, MBA, es un emprendedor, inversor y consultor experimentado que apoya industrias en crecimiento y clientes de alto valor en industrias de salud, tecnología y energía que abarcan tanto el sector público como el privado. Oldham apoya a numerosas empresas emergentes, proporciona consultoría comercial estratégica y funciones a nivel de junta directiva para impulsar la aceptación y expansión del mercado, administrar las finanzas y generar un posicionamiento industrial favorable, y siempre está buscando nuevos socios en estos mercados designados y listos para continuar generando valor. Oldham es actualmente cofundador, presidente y director financiero de AscellaHealth, una organización de servicios de salud y farmacia especializada con tecnología de primer nivel que brinda servicios a pacientes, pagadores, empresas de ciencias biológicas y proveedores con programas y servicios clínicos innovadores y de vanguardia para mejorar los resultados de salud y mejorar el recorrido del paciente. Oldham también es fundador de Oldham Global, que se centra en empresas de inversión que crean soluciones en FinTech, TI sanitaria y servicios de salud. Bajo su liderazgo, AscellaHealth ha experimentado un sorprendente crecimiento de ingresos tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones, con una sólida rentabilidad durante cada año de operación. Oldham fue nombrado director financiero del año 2022 por el Philadelphia Business Journal y homenajeado con el Titan 100 2023 .

¡No pierda esta oportunidad crítica para que se escuchen sus voces! Lo alentamos a votar a favor de las propuestas para reconstituir el liderazgo de Nymox y la Junta en la tarjeta de poder BLANCA hoy y devolverla en el sobre con franqueo pagado que se le proporcionó. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la votación, comuníquese con Saratoga Proxy Consulting, LLC al (888) 368-0379 o por correo electrónico a info@saratogaproxy.com.

PROTEJA EL VALOR DE SU INVERSIÓN: ¡FIRME, PONGA FECHA Y ENVÍE POR CORREO LA TARJETA DE PODER BLANCA ADJUNTA HOY!

Gracias por su apoyo,

Committee to Restore Nymox Shareholder Value

Acerca del Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV)

CRNSV fue formado por ex ejecutivos de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-F") con el objetivo de restaurar el valor para los accionistas en NYMOX (la Compañía). Con el compromiso de superar la fuerte caída y la volatilidad del precio de las acciones tras la catastrófica decisión de exclusión de la lista del NASDAQ, CRNSV ha emitido cartas de refutación a todos los accionistas de la Compañía y continúa enfatizando la falta de liderazgo de la Compañía, la incapacidad de realizar el potencial de resultados valiosos y prometedores a través de una relación con una empresa mundial muy respetada de soluciones de farmacia especializada y atención médica con experiencia para ayudar a comercializar el producto de hiperplasia prostática benigna (HPB) de la compañía, y la falta de Nymox de una solución o plan para la recuperación financiera del valor para los accionistas. Con sede en Carson City, Nevada y oficinas en Londres, los documentos de CRNSV están disponibles en https://www.crnsv.com/.

