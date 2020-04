Compañía revolucionaria de aprendizaje automático identifica dos posibles tratamientos para un cáncer de mama intratable

Pattern Computer ha recibido resultados de laboratorio positivos a nivel nacional para candidatos a fármacos de terapia combinada dirigidos al cáncer de mama basal

REDMOND, Washington, 14 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Pattern Computer®, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2772580-1&h=1383753790&u....] recibió la confirmación del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de que las combinaciones de farmacoterapia que identificó utilizando su sistema patentado de descubrimiento de patrones de aprendizaje automático son efectivas para eliminar los tumores malignos de cáncer de mama. En particular, el equipo de Pattern Computer eligió ir tras un cáncer de seno de tipo basal o "triple negativo" porque representa entre el 15 y el 20 % de las pacientes con cáncer de seno, es agresivo y no tiene medicamentos efectivos disponibles. Para obtener más detalles técnicos, vaya a https://www.patterncomputer.com/news/lbnl/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2772580-1&h=3175017313&u...].

"Estamos muy entusiasmados con los resultados de biovalidación de dos niveles que acabamos de recibir para nuestros candidatos de terapia combinada, que filtramos en busca de medicamentos que ya estaban individualmente aprobados por la FDA o en proceso. Este fue nuestro primer proyecto en biotecnología, y tenemos esperanzas de tener muchos más éxitos en el futuro en el camino hacia el desarrollo de un tratamiento para este y otros tipos de cáncer y enfermedades", declaró Mark R. Anderson, director general de Pattern Computer.

Los dos tratamientos de terapia completaron con éxito la prueba final de organoides in vitro en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, demostrando una "interacción sinérgica significativa" en la eliminación de células tumorales malignas, con "efectos adversos bajos o nulos" en células sanas estadísticamente. Con estos resultados, Pattern Computer procederá a la siguiente fase de pruebas preclínicas.

"Apreciamos que nuestros resultados aún son relativamente tempranos; por lo tanto, vamos a tomar los próximos pasos con el debido cuidado y precaución", aseguró Anderson, "pero estamos alentados por la validación biológica que estamos viendo hasta la fecha de nuestros modelos computacionales en esta área". "Estamos encantados de trabajar con Lawrence Berkeley National Labs para confirmar estos hallazgos".

Pattern Computer, una empresa emergente del área de Seattle, utiliza su Pattern Discovery Engine(TM) patentado para resolver los problemas más importantes e intratables en los negocios y la medicina. Las técnicas matemáticas patentadas de la compañía pueden encontrar patrones complejos en datos de muy alto orden que han evitado ser detectados por sistemas mucho más grandes.

Si bien la compañía actualmente está aplicando su plataforma computacional al desafiante campo del descubrimiento de medicamentos, también está haciendo descubrimientos de patrones para socios en varios otros sectores, que incluyen investigación biomédica adicional, ciencia de materiales, fabricación aeroespacial, medicina veterinaria, operaciones de tráfico aéreo y finanzas.

