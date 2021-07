Los compradores gastan un 14% más con la tecnología MishiPay Scan & Go

¿Podría lo digital revivir la calle principal?

LONDRES, 8 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El análisis de una de las mayores cadenas de tiendas de comestibles de Europa mostró que los compradores que utilizan la plataforma MishiPay scan & go vuelven a comprar un 33% más a menudo, mientras que los que no utilizan MishiPay vuelven un 4% menos. MishiPay es el primer proveedor de scan & go en todo el mundo que publica los datos de un estudio de caso utilizando una prueba A/B clara.

Escuche las explicaciones de Mustafa Khanwala, fundador y consejero delegado, en MishiPay's YouTube Channel.

El estudio comparó el comportamiento de los miembros de fidelidad. Se siguieron tres cohortes: usuarios y no usuarios de MishiPay en tiendas habilitadas para MishiPay, además de un grupo de control de clientes no MishiPay que compraban en tiendas "espejo".

Para medir con precisión el impacto de MishiPay en las ventas generales, se compararon las visitas a las tiendas y el gasto total de las tres cohortes entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, utilizando los números de las tarjetas de fidelidad de los compradores. Esto dio un escenario de prueba robusto, permitiendo al minorista evaluar el valor que genera MishiPay.

Comparando el gasto por usuario, los compradores no MishiPay gastaron un 11% más por trimestre interanual, un aumento visto por la mayoría de los minoristas de comestibles durante la pandemia de Covid-19. Durante ese mismo trimestre, los compradores con MishiPay gastaron un 27% más. El diferenciador fue el uso de MishiPay, que generó un aumento neto del gasto del 14% interanual, atribuible a MishiPay.

Otros análisis mostraron una importante eficiencia operativa en las tiendas habilitadas para MishiPay, incluido el ahorro de 4,4 horas de tiempo de caja por tienda, a la semana.

Khanwala explicó: "Estamos encantados de ver pruebas tan claras de que los minoristas que han adoptado la solución de pago MishiPay scan & go están disfrutando de un crecimiento de dos dígitos en la afluencia y las ventas. Los minoristas están viendo un aumento del 33% en las compras repetidas de los mismos compradores y un aumento del 14% en el gasto total por trimestre."

MishiPay puede utilizarse desde cualquier navegador, lo que permite a los compradores escanear los artículos en los teléfonos para hacer un seguimiento de su gasto total en tiempo real. De este modo, los clientes están plenamente informados de su gasto mientras compran, en lugar de completar su compra y pasar por caja.

Khanwala describe que un número cada vez mayor de minoristas ha desplegado MishiPay durante la pandemia, lo que refleja un cambio de comportamiento más amplio que se aleja del efectivo. "A pesar de los retos de la Covid-19, hemos desplegado nuestra tecnología en prestigiosos comercios del Reino Unido y Europa, como Flying Tiger Copenhagen, MUJI, Decathlon Deutschland, SPAR y Londis. A principios de 2021, MishiPay ya estaba en funcionamiento en cientos de tiendas de 13 países, que rápidamente se convirtieron en 14 cuando lanzamos nuestra tecnología con Paradies Lagardère en Estados Unidos."