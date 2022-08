- La Comunidad BE OPEN selecciona al ganador de la convocatoria abierta #BEOPENGrowFood para apoyar el ODS2 de la ONU

LONDRES, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un grupo de reflexión creativo fundado por la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina, anuncia el ganador de #BEOPENGrowFood, una convocatoria creativa abierta en las redes sociales.

BE OPEN cree que la capacidad de interpretación creativa no se limita al sector del arte y el diseño. La serie de retos online se dirige a aquellas mentes creativas de todo el mundo que mantienen los ojos abiertos, ven la inspiración en la vida cotidiana y son capaces de transformarla con su propia visión.

La convocatoria abierta "BE OPEN Grow Food" se dedicó a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en particular se centra en el ODS2: Hambre cero. Bajo el paraguas de hambre cero, el ODS2 no sólo trata de acabar con el hambre, sino también de lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible en todo el mundo.

La agricultura sostenible puede parecer intimidante para quienes no son agricultores, pero es posible en todos los hogares, incluso en los urbanos. No todo el mundo tiene espacio para un huerto, algunos tenemos que trabajar con una jardinera, un parterre o una escalera de incendios, pero todos tenemos nuestras posibilidades para cultivar alimentos, y hacerlo de la forma más sostenible posible: reciclando y haciendo compost, reutilizando plásticos y telas, controlando cada paso del proceso de cultivo, reconectando con la naturaleza, etc.

Pedimos a la gente que explorara la variedad de la producción de alimentos frescos disponibles en nuestra vida cotidiana, y que compartiera su visión de cómo podemos cultivar nuestros propios alimentos en nuestras formas únicas con la comunidad global, uniéndose a nuestra convocatoria abierta de Instagram #BEOPENGrowFood.

BE OPEN elogia a todos los que enviaron visuales que reflejan este tema a través de Instagram con el hashtag #BEOPENGrowFood, como una forma de celebrar la capacidad de las personas para interpretar creativamente la realidad que les rodea. Los miembros de la Comunidad BE OPEN han seleccionado el post ganador de una lista de envíos con el mayor número de "likes" por parte de los usuarios de Instagram.

Nuestras felicitaciones y el premio de 300 euros es para Dina Klimentieva, de Zúrich (Suiza), por las fotos de un precioso jardín de hierbas y verduras en el alféizar de la ventana, y la primera pequeña cosecha de la temporada.

BE OPEN es una iniciativa mundial para fomentar la creatividad y la innovación, un grupo de reflexión cuya misión es promover a las personas y las ideas de hoy para construir soluciones para el mañana. Es una iniciativa cultural y social fundada por la filántropa, empresaria y emprendedora Elena Baturina.