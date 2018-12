Comviva gana premios en los Messaging and SMS World Awards por tercer año consecutivo

Publicado 06/12/2018 14:05:05 CET

LONDRES, December 6, 2018 /PRNewswire/ --

- Es galardonada dentro de las categorías Best Messaging Security Product y Best Messaging Innovation - Enterprise Solution

Comviva [https://www.mahindracomviva.com ], líder mundial en el suministro de soluciones de movilidad, ha conseguido dos premios durante la celebración de los Messaging & SMS Global Awards 2018 [https://www.capacitymedia.com/articles/3822783/and-the-winners-of-the-messaging-and-sms-global-awards-are- ] dentro de la categoría "Best Messaging Security Product" por su solución Messaging Firewall [https://www.mahindracomviva.com/products/messaging-solutions/sms-firewall-grey-route-blocking.htm ] y "Best Messaging Innovation - Enterprise Solution" para su plataforma Ngage [https://www.mahindracomviva.com/products/messaging-solutions/enterprise-messaging-platform-ngage.htm ] . Se anunció recientemente a los ganadores durante una ceremonia de premios celebrada en Londres.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

Se trata del tercer premio consecutivo de Comviva en los Messaging and SMS World Award. En 2016, Mahindra Comviva ganó el premio de la categoría "Best A2P SMS Messaging Provider" y en el año 2017 la compañía recibió el reconocimiento dentro de la categoría "Best SMS Enterprise Product".

Aditya Dhruva, vicepresidente y responsable de soluciones de mensajería y banda ancha de Comviva, destacó: "Estamos encantados de haber conseguido dos premios en el evento Messaging and SMS World Awards - que es el único evento centrado en la mensajería de todo el mundo. El lema de Comviva "el cliente es lo primero" ha servido para crear soluciones innovadoras que ayudan a los operadores a conseguir sus logros y objetivos. Estamos orgullosos de que nuestras soluciones de mensajería actuales lleguen hasta más de 1.000 millones de suscriptores de todas las geografías".

La solución Messaging Firewall [https://www.mahindracomviva.com/products/messaging-solutions/sms-firewall-grey-route-blocking.htm ] de Comviva es la solución de seguridad de mensajería más completa, permitiendo a los operadores monetizar de forma efectiva su tráfico A2P y proteger a sus clientes consumidores y empresariales frente a la amenaza cada vez mayor del abuso móvil. La solución se ha desplegado con éxito y utilizado por medio de muchos operadores de las regiones de Asia, MENA y África, principalmente para bloquear las rutas grises y amenazas de señalización. Ha impulsado el tráfico A2P SMS hasta un 300%, habiendo demostrado un aumento para el operador mínimo de 5 veces los ingresos.

La plataforma Ngage [https://www.mahindracomviva.com/products/messaging-solutions/enterprise-messaging-platform-ngage.htm ] de Comviva permite a las empresas crear conversaciones programadas personalizadas y construir chatbots que se pueden lanzar en múltiples aplicaciones de mensajería, como Facebook, Telegram, Twitter y Skype. La plataforma dispone de plantillas chatbot pre-definidas para múltiples industrias y casos de uso que hacen que la construcción de bots y su lanzamiento sean muy sencillas y rápidas. Ngage permite a las empresas crear bots con el fin de lograr objetivos clave, como generación principal, apoyo al cliente, encuestas de respaldo y transacciones de ecommerce.

Los Messaging & SMS Global Awards unen a los líderes internacionales de la industria con el fin de celebrar y reconocer los hitos más destacados dentro del ecosistema de la mensajería y SMS.

Para consultas de medios contacte con: Sundeep Mehta RR.PP. y comunicaciones empresariales Contacto: +91-124-481-9000 E-mail: pr@mahindracomviva.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg