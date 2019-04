La confianza de los consumidores en Europa desciende levemente, pero con grandes diferencias entre países (2)

Publicado 16/04/2019 21:17:19 CET

-- En la región europea, se produjo una gran variación en la confianza de los consumidores. Entre las principales economías, los mayores descensos entre el T1-19 y el T4-18 se observaron en España (de 94 a 88 puntos), Turquía (de 87 a 83 puntos), Rusia (de 65 a 62 puntos) e Italia (de 70 a 68 puntos). Mientras que Rusia y Turquía experimentaron un empeoramiento de la intención de gasto, en Italia y España, la mayor preocupación consistía en el deterioro de las perspectivas laborales. -- El mayor aumento en la confianza de los consumidores de Europa se observó en Francia (de 64 a 72 puntos), ya que se recuperó del descenso de 13 puntos que se produjo en el último trimestre de 2018 debido a las revueltas civiles. La confianza de los consumidores de Alemania continuó inalterada en los 104 puntos del primer trimestre de 2019, pero Alemania contaba con más consumidores optimistas que pesimistas. En particular, las perspectivas laborales de Alemania continúan siendo bastante sólidas, ya que dos tercios de los consumidores indicaron que las perspectivas eran "buenas" o "excelentes". -- Entre el resto de países europeos con niveles de confianza relativamente altos se encuentran Dinamarca (119 puntos), Países Bajos y la República Checa (ambos a 108 puntos), Austria (107 puntos), y Polonia y Suiza (ambos a 105 puntos). En todos estos casos, el principal motivo para la elevada confianza se encontraba en las positivas perspectivas laborales, a excepción de Polonia, donde el sentimiento sobre las finanzas personales constituía la principal fuente de optimismo. -- Norteamérica: Tras un descenso en el primer trimestre, la confianza mejoró a 118 puntos, impulsada principalmente por los consumidores de Canadá. La confianza de Estados Unidos no se vio alterada. El sólido crecimiento laboral y salarial debería continuar respaldando a los consumidores de ambos mercados. -- Asia-Pacífico: La confianza permaneció inalterada en 117 puntos, un máximo histórico. Los consumidores de China, India e Indonesia presentan elevados niveles de confianza. Además, el índice chino mejoró levemente hasta alcanzar los 115 puntos. El descenso más significativo lo registró Japón, con un descenso de 5 puntos que lo situó en los 83 puntos. -- Latinoamérica: La confianza de los consumidores mejoró hasta llegar a los 95 puntos y ningún mercado presentó descensos. Tras el fortalecimiento de los dos últimos trimestres, la confianza de Brasil no sufrió cambios en el T1. Tanto México como Colombia se recuperaron de sus descensos previos. Los niveles de confianza de Argentina y Venezuela mejoraron, aunque continúan siendo muy bajos. -- Oriente Medio y África: Los niveles de confianza mejoraron marginalmente hasta los 96 puntos, el nivel más alto en cuatro años. El sentimiento entre los consumidores de las economías prósperas de la región, Arabia Saudí y EAU, continuó siendo positivo y optimista. Solo Pakistán experimentó un considerable descenso de confianza, muy probablemente debido a la creciente inflación y a los temores en torno a las medidas de austeridad en medio de las dificultades financieras que atraviesa el Gobierno.

