La confianza de los consumidores en Europa desciende levemente, pero con grandes diferencias entre países (1)

Publicado 16/04/2019 21:17:23 CET

The Conference Board lanza el Índice mundial de confianza del consumidor

- Quince de las 34 economías europeas presenciaron un descenso en la confianza de los consumidores, incluidas Rusia y Turquía

- No obstante, 10 de las 16 economías de la zona euro incluidas en el índice no sufrieron cambios ni un amento en el índice, como es el caso de Alemania y Francia

- La intención de gasto en Europa se ha moderado levemente y la preocupación en cuanto a las perspectivas laborales continúan siendo elevadas

- El estudio mundial se basa en 32.000 respuestas procedentes de 64 mercados de todo el mundo

BRUSELAS, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El Índice mundial de confianza del consumidor (Global Consumer Confidence Index) de The Conference Board® de Europa descendió levemente en el primer trimestre de 2019 hasta los 83 puntos, un punto menos de los 84 que marcaba el primer trimestre de 2018, y cuatro puntos por debajo de su último punto máximo observado en el último trimestre de 2017. La preocupación sobre las perspectivas laborales continúa siendo elevada y la intención de gasto se ha moderado levemente. El ligero debilitamiento global de la confianza del consumidor en Europa es coherente con los resultados que se observan en todo el mundo, aunque los consumidores, especialmente los de Norteamérica y Asia-Pacífico, son significativamente más optimistas que los consumidores de Europa.

La confianza europea descendió levemente en el T1; los mercados laborales se endurecieron en la mayor parte de los grandes mercadosLa confianza de los consumidores en la ampliamente definida región europea descendió levente en un punto hasta los 83 puntos, tras registrar su punto máximo en el último trimestre de 2017. No obstante, mientras que 15 de los 34 mercados sufrieron un descenso de la confianza, como Rusia y Turquía, los consumidores de la zona euro, en promedio, eran menos pesimistas. Entre los mayores mercados de la zona euro, la confianza de los consumidores de Alemania no se vio alterada, Italia y España sufrieron un descenso, mientras que el índice francés se recuperó del impacto de las revueltas civiles que tuvieron lugar en el trimestre anterior. La confianza de los consumidores de Reino Unido tampoco se vio alterada.

La preocupación sobre las perspectivas laborales continuó siendo relativamente elevada entre los consumidores europeos, y el 59% describió las perspectivas como "no muy buenas" o "malas". La intención de gasto se ha debilitado, y el 63 por ciento de los consumidores europeos indicaron que, en cuanto al gasto se refiere, el momento "no era muy bueno" o era "malo", en comparación con el 60 por ciento que lo indicaron así en el último trimestre de 2018.

"El ligero descenso de la confianza de los consumidores refleja la incertidumbre que experimentan en torno al rumbo que tomará la economía en 2019, alimentada por los factores adversos mundiales, como los conflictos comerciales", afirmó Ilaria Maselli, economista sénior en The Conference Board para Europa. "No obstante, dado que los mercados laborales atraviesan una situación difícil en la mayor parte de las economías de la zona euro a excepción de Italia y España, unos mayores salarios deberían contribuir a fomentar el gasto de los consumidores en los meses venideros".

A nivel mundial, la confianza de los consumidores también disminuyó levemente a 106 puntos en el primer trimestre de 2019, un punto por debajo de los 107 puntos registrados en el cuarto trimestre de 2018. No obstante, el índice mundial continúa en sus máximos niveles históricos desde que se crease el índice en 2005, fuertemente impulsado por Asia-Pacífico y Norteamérica. Como ocurre en Europa, es probable que los consumidores de todo el mundo mantengan el gasto, aunque con más cautela, en una economía mundial en desaceleración.

"En más de la mitad de los países analizados, el número de consumidores preocupados sobre el estado actual de la economía superaba al de aquellos que no lo estaban", afirmó Bart van Ark, economista jefe internacional de The Conference Board. "La mayor parte de los consumidores de todo el mundo no esperan que las condiciones sean más favorables en los siguientes doce meses. A pesar de la cautela de los consumidores respecto al gasto, no parece que vaya a producirse un retroceso de manera inminente. No obstante, los resultados actuales parecen indicar que la confianza de los consumidores de todo el mundo puede estar registrando su nivel máximo, lo que sugiere que el crecimiento económico mundial podría ralentizarse gradualmente en los próximos trimestres".

El índice se presenta como laúltima incorporación al programa de indicadores económicos de The Conference BoardEl índice mundial de confianza del consumidor supone la última incorporación a la cartera de indicadores económicos de The Conference Board, que incluye el Consumer Confidence Index® para EE. UU., The Conference Board Measure of CEO Confidence(TM), el Employment Trends Index(TM), el índice The Conference Board Help Wanted OnLine®, y los principales índices económicos para 12 países de la zona euro y de todo el mundo.

El Índice mundial de confianza del consumidor se basa en las respuestas de más de 32.000 consumidores en línea de 64 mercados de Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y África, y Norteamérica. Fue adquirido a Nielsen, que realizó el estudio por primera vez en 2005. Nielsen, que es uno de los principales proveedores del mundo de información y análisis sobre lo que compran y miran los clientes, continuará colaborando con The Conference Board en la realización del estudio mundial.

"Esta nueva serie de índices representa una importante expansión de la cobertura mundial de nuestro programa de indicadores económicos, incluido en Europa", afirmó el Sr. van Ark. "Además de revestir un carácter informativo para nuestros miembros y el público en general sobre las expectativas de los consumidores de todo el mundo, también refuerza nuestros programas de pronóstico e investigación para que ofrezcan información de confianza sobre el futuro".

Tanto la serie que trata el mundo, los 64 países que abarca y los agregados regionales, así como la información sobre diferentes elementos del índice, incluidas las perspectivas laborales, las finanzas personales y la intención de gasto, se publican oportunamente para el público en formato resumido durante las dos primeras semanas de cada trimestre. Las series detalladas de datos están disponibles de forma gratuita para los miembros de The Conference Board.

Aspectos regionales destacados de Europa y otras regiones

