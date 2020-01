La confidencialidad de la dirección del receptor (RAP) de Zcoin mejora la confidencialidad de la dirección de la billete

Publicado 01/01/2020 9:01:14 CET

SINGAPUR, 1 de enero de 2020 /PRNewswire/ --Zcoin (zcoin.io [https://zcoin.io/]), una criptomoneda centrada en la privacidad, se convertirá en el primer proyecto de criptomonedas en lanzar la Confidencialidad de la dirección del receptor (RAP, por sus siglas en inglés) en una billetera de escritorio. RAP es una implementación de Códigos de pago reutilizables (BIP47) [https://en.bitcoin.it/wiki/BIP_0047] originalmente propuesta por Justus Ranvier, que proporciona una mayor confidencialidad al permitir a los usuarios compartir una única dirección permanente públicamente sin pérdida de privacidad.

https://mma.prnewswire.com/media/1060270/Zcoin_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060270/Zcoin_Logo.jpg]

Normalmente, cuando un usuario comparte una dirección, cualquiera puede buscar esa dirección en la cadena de bloques y ver su historial completo. Esto supone un problema de privacidad real que inhibe la adopción en el mundo real, especialmente en las empresas en las que es posible que no quieran revelar quiénes son sus clientes, cuánto reciben y quiénes son sus proveedores.

Las direcciones RAP permiten que una única dirección permanente se comparta públicamente sin que personas externas puedan saber cuándo ha recibido pagos. Esta privacidad también se mejora aún más, ya que la implementación RAP de Zcoin permite a los usuarios enviar transacciones Sigma de Zcoin a direcciones RAP, lo que permite a los usuarios ocultar al remitente de los fondos.

RAP también ofrece varios beneficios prácticos y ventajas sobre las direcciones ocultas, ya que los pagos no son distinguibles de otros pagos, lo que dificulta su censura y el esquema puede ser respaldado por billeteras ligeras.

"RAP o BIP47 es una solución muy creativa para el problema de reutilización de direcciones y funciona muy bien junto con el protocolo de privacidad Sigma de Zcoin, que ofrece una solución completa para la privacidad del remitente y del receptor", aseguró Reuben Yap, coordinador de proyectos de Zcoin. "Hasta ahora solo hemos visto la implementación de BIP47 en un puñado de billeteras móviles como Samourai, Rune y Billions. Escribir BIP47 casi desde cero en C++ permite que no solo Zcoin se beneficie, sino que cualquier criptomoneda que use un núcleo de Bitcoin también puede adaptarse al trabajo. Estamos felices de contribuir a este espacio para la mejora de la privacidad, y ver una mayor adopción de BIP47".

El equipo central de Zcoin trabajó junto con Arcadia, una compañía de desarrollo de software blockchain con un enfoque en tecnologías de preservación de la privacidad para implementar RAP.

"Tomamos muchas decisiones bien informadas a la hora de implementar BIP47 en Zcoin. Por ejemplo, utilizamos el estilo tradicional de transacción de notificación en la cadena de bloques para notificaciones frente a WebRTC o BitMessage para no introducir accidentalmente puntos potenciales de fuga a nivel de red", explicó Rasikh Morani, director de tecnología y cofundador de Arcadia.

RAP está completamente implementado y en proceso de revisión de código [https://github.com/zcoinofficial/zcoin/pull/800], y está configurado para entrar en funcionamiento en la red de Zcoin en aproximadamente un mes.

Acerca de Zcoin:

Zcoin (XZC) es una moneda de privacidad descentralizada y de código abierto que proporciona privacidad y anonimato a sus usuarios en las transacciones que realizan en la cadena de bloques. Es el primero en desarrollar e implementar el Protocolo Sigma, que permite a los usuarios tener total privacidad en sus transacciones mediante pruebas criptográficas de conocimiento cero sin la necesidad de una configuración confiable. Sus laboratorios de investigación también crearon el protocolo de privacidad Lelantus, que ha recibido el aplauso de los investigadores y que entrará en funcionamiento en Zcoin en 2020.

Zcoin fue también la primera moneda en implementar Merkle Tree Proofs en su red para una minería equitativa, además del protocolo Dandelion++, que protege las identidades de los usuarios evitando que sus direcciones de IP queden vinculadas a una transacción.

Contacto de prensa:

Reuben Yap Wen Wuireuben@zcoin.io[mailto:reuben@zcoin.io] @reubster en Telegram

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1060270/Zcoin_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060270/Zcoin_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Reuben Yap Wen Wui, +60-13-8119120

Sitio Web: https://zcoin.io//