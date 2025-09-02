El Consejo de Administración de IREX nombra a Aleksander Dardeli como presidente y consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Consejo de Administración de IREX ha designado a Aleksander (Aleks) Dardeli como el próximo presidente y consejero delegado de la organización, a partir del 1 de septiembre de 2025.

Aleks regresa a IREX con una visión audaz de futuro, junto con la agilidad estratégica y el liderazgo firme para reinventar posibilidades y trazar nuevos caminos. Como exvicepresidente ejecutivo de IREX, lideró la expansión de la presencia global de la organización, impulsó la innovación, fortaleció los sistemas de gestión y supervisó la adquisición de Development Gateway, una empresa alineada con la misión. Se reincorpora a IREX tras desempeñarse como director de operaciones en Save the Children, donde supervisó la estrategia, la planificación, las iniciativas de transformación y el rendimiento organizacional.

"Nos complace enormemente dar la bienvenida de nuevo a Aleks a IREX", declaró David A. Gross, presidente del Consejo de Administración. "Su experiencia y perspectiva son idóneas para guiar a la organización en un panorama cambiante. Aleks sabe cómo construir alianzas sólidas y gestionar la complejidad, y confiamos en su capacidad para liderar a IREX hacia el futuro".

"El regreso de Aleks aporta un nuevo impulso a una organización con programas sólidos y un equipo resiliente de profesionales excepcionalmente talentosos", añadió Kate Thompson, consejera delegada interina. "Esperamos con ilusión el próximo capítulo bajo su liderazgo".

Con más de 25 años de experiencia en desarrollo internacional, Aleks ha ocupado altos cargos en IBI International, DynCorp International/Casals, el East-West Management Institute y la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo. Su trabajo se ha centrado en la educación, el liderazgo y el fortalecimiento del sector privado y de las instituciones públicas en Estados Unidos, economías emergentes y situaciones posconflicto, incluyendo la dirección de una importante iniciativa en Kosovo para ayudar a preparar a las instituciones gubernamentales para la independencia.

Ex becario Fulbright, Aleks se graduó con honores en la Universidad de Tirana y posee una maestría en la Universidad de Columbia y un doctorado en Derecho en la Universidad Católica de América.

"IREX cuenta con un vasto legado en la transformación de los sistemas educativos, la colaboración entre personas para resolver problemas y el apoyo a líderes de todos los sectores", afirmó Aleksander Dardeli. "Espero con interés trabajar con nuestro personal, nuestro Consejo de Administración y nuestros colaboradores en todo el mundo para ampliar las oportunidades, diseñar soluciones innovadoras y, en última instancia, lograr resultados duraderos para Estados Unidos y las comunidades con las que colaboramos".

ACERCA DE IREX: IREX colabora con comunidades e instituciones en Estados Unidos y en todo el mundo para formar líderes, empoderar a los jóvenes, fortalecer las instituciones y ampliar el acceso a educación e información de calidad, generando resultados medibles y rentables. Para obtener más información, visite la página web www.irex.org.

