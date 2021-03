El consorcio internacional dirigido por Authentix, Inc. implantará un seguimiento y trazabilidad en Pakistán

- El consorcio internacional dirigido por Authentix, Inc. cierra el acuerdo de licencia para implantar un gran sistema de seguimiento y trazabilidad en Pakistán

ADDISON, Texas y GAUTENG, Sudáfrica e ISLAMABAD, Pakistán, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El Consorcio de Authentix, Inc., MITAS Corporation y AJCL Private Limited se complace anunciar que ha cerrado un acuerdo de licencia con el Comité Federal de Ingresos de Pakistán para implantar un sistema de seguimiento y trazabilidad para el tabaco, el cemento, el azúcar y el fertilizante. El acuerdo de licencia abarca un plazo inicial de cinco (5) años así como una opción de ampliación de tres (3) años.

El ámbito del sistema es ayudar a los fabricantes nacionales e importadores con la capacidad de aplicar sellos fiscales seguros y digitalizados para cada producto de las categorías anteriores distribuido en Pakistán. Este sistema ofrecerá control de producción, control de movimiento de producto y autenticación de producto mediante tecnologías seguras y no intrusivas instaladas en líneas de fabricación, equipamiento portátil dedicado, aplicaciones de smartphone y sellos de seguridad multifaceta, En volúmenes de producto industrial anticipados, el contrato total cubrirá unos 6.500 millones de productos de consumo al año.

Según el Banco Mundial, la producción e importación de productos en Pakistán para las cuatro industrias implicadas está sujeta a las prácticas comerciales ilícitas extendidas, como el contrabando, falsificación e infradeclaración del volumen de producción, que resulta en un estimado 50% del volumen total de todos los productos vendidos en el país. Este comercio ilícito y la falta de declaración de la producción causan una pérdida de ingresos fiscales para el presupuesto del estado de Pakistán. Para ilustrar esto: una fuente industrial clave reporta que en el segmento de los productos de tabaco, la cantidad de evasión fiscal añade más de 44.000 millones de PKR (481 millones de dólares estadounidenses) al año, que es más de tres veces la cantidad actualmente asignada para el gasto gubernamental federal anual en salud.

El consejero delegado de Authentix, Kevin McKenna, comentó: "En nombre de Authentix y nuestros socios del Consorcio, estamos encantados de que el Comité Federal de Ingresos haya finalizado este acuerdo de licencia con nosotros y esperamos implantar este sistema de control y cumplimiento avanzado para la reducción y reparación del tráfico ilícito para el beneficio de los ciudadanos pakistaníes y para crear prácticas comerciales justas en las industrias señaladas".

Como autoridad de soluciones de autenticación, Authentix se dedica a hacer frente a la complejidad de la cadena de suministros. Authentix proporciona soluciones de autenticación avanzadas para gobiernos, bancos centrales y compañías comerciales, asegurando el crecimiento de las economías locales, mientras que la seguridad de los billetes permanece intacta y los productos comerciales disponen de oportunidades de mercado robustas. La aproximación de asociación de Authentix y la experiencia demostrada en el sector inspiran a una innovación proactiva, ayudando a los clientes a mitigar los riesgos para promocionar un crecimiento de los ingresos y conseguir una ganancia competitiva. Con sede en Addison, Texas, Estados Unidos, Authentix, Inc. cuenta con oficinas en Norteamérica, Reino Unido, Arabia Saudita y África, dando servicios a sus clientes en todo el mundo. Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc. Si desea más información visite la página web https://www.authentix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091864-1&h=974441774&u=...]. Authentix® es una marca registrada de Authentix, Inc.

