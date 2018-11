Content Guru posicionado en el Challenger Quadrant

Publicado 08/11/2018 12:17:31 CET

BRACKNELL, Inglaterra, November 7, 2018 /PRNewswire/ --

Content Guru posicionado como un Challenger en el 2018 Gartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Europa occidental

El proveedor de contratación de clientes y centro de contacto de la nube, Content Guru, se ha posicionado en el Challengers Quadrant, el más alto para la capacidad de ejecutar en ese cuadrante, en la firma de analistas líder de la industria 2018 Magic Quadrant for Contact Center as a Service de Gartner, Europa occidental.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg )

Además, Content Guru fue analizado en el 2018 Critical Capabilities Report de Gartner, [https://www.gartner.com/document/3891690 ] que examina el entorno global de Centro de Contacto como un Servicio (CCaaS) y proporciona una visión más profunda de las ofertas de productos y servicios de los proveedores. El Critical Capabilites Report [https://www.gartner.com/document/3891690 ] de este año vio a Content Guru alcanzar un 3,5 de 5 en la categoría de "centro de llamadas de gran volumen", y tuvo la segunda calificación más alta en "centro de compromiso con el cliente", "centro de contacto ágil" y "Europa occidental".

Content Guru ofrece capacidades del centro de contacto de la nube omni-canal mediante storm(R) CONTACT(TM). Una solución altamente escalable y personalizable, CONTACT proporciona comunicaciones de misión crítica a cientos de las organizaciones más grandes del mundo, en sectores que van desde servicios públicos hasta finanzas y gobierno central. Estos servicios son actualmente entregados a través de oficinas en Reino Unido, Irlanda, DACH, Benelux, Italia, Estados Unidos y Japón.

Martin Taylor, consejero delegado adjunto de Content Guru, comentó:

"El Magic Quadrant de este año, en comparación con el año anterior, ha visto a Content Guru moverse más hacia la derecha en la totalidad del eje de visión, mientras que también se mueve más alto en el eje de la capacidad de ejecutar, lo que nos parece que es un resultado fantástico. 2018 ha sido otro año excepcional para Content Guru, disfrutando de importantes ingresos y crecimiento de colegas. Estamos ansiosos por ampliar nuestra cartera y aprovechar nuevas y emocionantes oportunidades internacionales, consolidando nuestra posición como líder global en soluciones de compromiso con el cliente en 2019".

Descargue el informe aquí: http://www.contentguru.com/magic-quadrant-2018

Gartner, Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Western Europe, Simon Harrison, Steve Blood, Drew Kraus, Daniel O'Connell, 17 de octubre de 2018

Gartner, Critical Capabilities for Contact Center as a Service, Steve Blood, Drew Kraus, Simon Harrison, 17 de octubre de 2018, https://www.gartner.com/document/3891690

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresadas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg

CONTACTO: Natalya Smith, NES@contentguru.com, +44-013-448-52-350