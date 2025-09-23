Convención Mundial de Manufactura 2025 programada del 20 al 23 de septiembre en Hefei, Anhui

(Información remitida por la empresa firmante)

HEFEI, China, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Convención Mundial de Manufactura (WMC) es un encuentro de reconocimiento internacional, avalado por el Consejo de Estado, para impulsar las iniciativas diplomáticas de China y promover la proyección exterior y la colaboración de Anhui con actores globales. Programada del 20 al 23 de septiembre en Hefei, provincia de Anhui, la convención de este año se centrará en el tema "Manufactura inteligente para un futuro mejor". Eslovaquia participará como País Invitado de Honor, mientras que la provincia de Henan será la Provincia Invitada de Honor, designaciones que destacan su papel especial en el programa de este año. Las actividades principales incluirán una ceremonia de apertura, sesiones magistrales, importantes encuentros de inversión, una exposición que mostrará los logros en manufactura en el marco del XIV Plan Quinquenal, eventos de networking empresarial y de la cadena de suministro, y ruedas de prensa.

Durante el evento se presentará una serie de informes oficiales, entre ellos el de las 500 Principales Empresas Manufactureras de China de 2025, el Informe de Desarrollo sobre Diez Áreas Clave para la Construcción de una Potencia Manufacturera y el Nivel de Capacidad de Transformación Digital de la Industria Manufacturera (2025). Estas publicaciones proporcionarán información sobre los enfoques y perspectivas de China para impulsar la manufactura global. La convención se estructura en torno a cuatro eventos emblemáticos, seis sesiones de encuentros de inversión y 23 programas especializados. Diez zonas de exposición integrales mostrarán los logros nacionales y provinciales del Plan Quinquenal vigente, ilustrando el progreso en diversas áreas.

La participación activa y la colaboración con la comunidad siguen siendo esenciales en la Convención Mundial de Manufactura. El evento de este año destacará el marco industrial moderno "6178" de Anhui, que abarca seis industrias principales, diez sectores estratégicos de crecimiento, siete campos emergentes y ocho industrias de servicios de alto valor. La convención busca reforzar la cooperación internacional y las oportunidades de inversión, a la vez que apoya la modernización de las industrias tradicionales, la expansión de nuevos clústeres industriales y el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Hasta hoy, se han alcanzado 932 acuerdos preliminares, con una inversión prevista de 424.600 millones de RMB, lo que demuestra un firme compromiso con la cooperación práctica y la obtención de resultados tangibles.

