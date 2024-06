CORNEX NEW ENERGY CO., LTD.

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. - CORNEX NEW ENERGY CO., LTD./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los productos de CORNEX avanzan en el mundo: CORNEX brilla en The Smarter E Europe 2024 con sus últimos productos

MÚNICH, 20 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co., Ltd. (CORNEX), una nueva empresa innovadora de alta tecnología en energía, presenta sus productos y soluciones de almacenamiento de energía para todos los escenarios en The Smarter E Europe 2024, celebrada del 19 al 21 de junio en Múnich, Alemania. CORNEX ha demostrado plenamente sus capacidades de servicio sistematizado de ciclo de vida completo a clientes extranjeros, entrando al escenario europeo con una actitud "verde" para acelerar su presencia profunda en el mercado global de almacenamiento de energía.

Como la mayor alianza de exposiciones para la industria energética en Europa, Smarter E Europe reúne a élites industriales y expositores de todo el mundo, centrándose en soluciones intersectoriales de los sectores de electricidad, calor y transporte para un suministro de energía sostenible 24 horas al día, 7 días a la semana. CORNEX muestra su gama completa de matrices de productos y productos estrella de desarrollo propio, incluidas baterías de 150 Ah, 280 Ah, 314 Ah, el contenedor de almacenamiento de energía de batería de 5 MWh de 20 pies CORNEX M5 y el gabinete exterior de refrigeración líquida de 233 kWh. A través de la "cartera integral de productos y el servicio posventa completo en el extranjero", CORNEX mostró su fortaleza central y llevó a cabo intercambios profundos con empresas upstream y downstream en la cadena industrial, y recibió un reconocimiento significativo por introducir productos flexibles, ecológicos, seguros y Soluciones chinas inteligentes.

En el futuro, CORNEX defenderá firmemente los principios de innovación, apertura y cooperación, en colaboración con una gama más amplia de destacadas empresas globales, para fomentar el crecimiento sostenido y la prosperidad de la nueva industria energética.

Acerca de CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. es una empresa de alta tecnología innovadora en energía que se centra en I+D, fabricación, venta y servicios de baterías de almacenamiento de energía, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de gestión de energía. Su producto ha obtenido con éxito la certificación de acceso en varios territorios, incluidos Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Australia y otros. Siguiendo los principios de "Experiencia comprobada, respuesta rápida y garantía flexible", CORNEX ha establecido una sólida red de más de 55 equipos de servicio profesional, cada uno compuesto por expertos técnicos experimentados, para ofrecer respuestas de servicio inmediatas en 2 horas, ofrecer soluciones a problemas comunes en 48 horas y resolver problemas complejos en 72 horas. Estos equipos están ubicados estratégicamente en 13 países y regiones diferentes, incluidos Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia y Alemania (con una red de servicios en constante expansión), para ofrecer servicios posventa superiores en los mercados internacionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443591...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cornex-brilla-en-the-smarter-e-europe-2024-con-sus-ultimos-productos-302177932.html