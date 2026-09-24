(Información remitida por la empresa firmante)

Tras 44 millones de visualizaciones, el cortometraje musical "IS IT JUST A GAME?" revela nuevas pistas sobre el videojuego PAPmusic Game, cuyo lanzamiento está previsto para 2026

MILÁN, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras dos campañas que transformaron el misterio de PAPgame en una historia musical compartida a nivel internacional, la artista y directora italiana LeiKiè regresa con "IS IT JUST A GAME?", la tercera canción y el tercer videoclip producidos por Not Just Music en el camino hacia la presentación de PAPgame, el videojuego ya confirmado para Android e iOS y cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026.

Mira "IS IT JUST A GAME?" y descubre las nuevas PAPpistas

Los dos primeros capítulos, "BREAKING PAPnews" y "I Play PAPmusic Game", generaron un total combinado de más de 44 millones de visualizaciones en todo el mundo a través de las redes sociales, más de 3.500 publicaciones en medios internacionales y 120 contenidos creados por *tiktokers* italianos. Incluso la frase If I'm sad, I play PAPgame (Si estoy triste, juego a PAPgame) cobró vida propia en las redes sociales a través de nuevas expresiones, bromas y memes.

Nuevo video, nuevas PAPpistas

En "IS IT JUST A GAME?", regresan Ella y Él —protagonistas del largometraje de animación italiano PAPmusic - Animation for Fashion— luciendo exactamente los mismos atuendos que llevaban al principio de la película.

Ella ha perdido un zapato y él la sigue hasta un laberinto poblado de imágenes de PAPgame. Cuando finalmente se lo calza en el pie, el esperado epílogo romántico da un vuelco inesperado: ella se transforma en una anciana sonriente y desdentada, interpretada por la propia LeiKiè.

Dentaduras postizas, desatascadores de inodoro y personajes surrealistas sabotean cualquier intento de seducción, mientras la música, los elementos visuales y la jugabilidad convergen en una interacción constante entre el romance y el absurdo. El vídeo culmina con una coreografía protagonizada por 30 personajes, que incluyen tanto a los personajes de la historia como a los roles objetivo de PAPgame.

PAPgame se revela

El nuevo cortometraje musical "IS IT JUST A GAME?" confirma que PAPgame se lanzará para Android e iOS, aunque la posibilidad de una versión para PC sigue abierta. Las imágenes muestran una jugabilidad en primera persona, pero PAPgame también incluirá otros modos y experiencias aún por desvelar.

El videojuego también incluirá la "PAPlist", con temas de la banda sonora de PAPmusic - Animation for Fashion, canciones especiales dedicadas a PAPgame y temas del repertorio de LeiKiè, además de 35 "PAPranks" que permitirán a los jugadores desbloquear recompensas en "My PAPcollection".

"PAPgame aún no se ha lanzado, pero, en cierto modo, el juego ya ha comenzado", afirmó LeiKiè. "Un tráiler tradicional te muestra el juego. Nosotros queríamos empezar a jugar con el público, desvelando el misterio a través de vídeos musicales. Cada canción dedicada a PAPgame revela una nueva pista —una PAPpistas— y cada respuesta plantea una nueva pregunta".

PAPgame no se anunció mediante un tráiler tradicional: cada nueva canción y cada nuevo vídeo revelan gradualmente una parte del mismo. El primer capítulo musical creó el misterio, el segundo reveló el videojuego y el tercero muestra nuevos elementos.

PAPgame se lanzará a finales de 2026. La fecha exacta sigue siendo un secreto: ¿se revelará a través de un cuarto videoclip o mediante un tráiler?

Sitio web: https://www.not-just-music.it/Instagram: @papmusicofficialTikTok: @papmusicofficialYouTube: @PAPmusicOfficial Contactos de prensa: info@not-just-music.it

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