CryptoHound indica que Estonia está retando el liderazgo de Crypto Valley

Estonia está alcanzando a Zug en la cifra de negocios registrados blockchain

LUGANO, Suiza, 4 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Un nuevo documento de investigación en papel realizada por ORS CryptoHound y bajo el título 'How Estonia Became Home to 700+ Blockchain Companies [https://blog.c-hound.ai/index.php/how-estonia-became-home-to...]' revela que este pequeño país nórdico ha conseguido atraer tantos negocios blockchain como la ciudad suiza de Zug, conocida como Crypto Valley.

Buscando explicar el éxito del país, los investigadores de ORS Group han hablado con los principales abogados de Estonia, desarrolladores de software y proveedores de servicios empresariales, incluyendo NJORD Estonia, Comistar Estonia, Guardtime, Private Financial Services, Eesti Consulting, KRM Advisor y Consulting24.co. Los expertos acordaron que los cuatro pilares que han ayudado a Estonia a allanar el camino hacia el éxito son la posibilidad de establecer y poner en marcha negocios online, 0% de impuestos en beneficios sin distribuir, la facilidad de conseguir una licencia de cripto divisa y la normativa contra el blanqueo de dinero.

Las firmas entrevistadas han destacado además que las regulaciones AML seguirán siendo una parte central para la regulación de las divisas virtuales en Estonia en el año 2019. En particular, la Estonian Financial Intelligence Unit está autorizada para llamar a los solicitantes de cripto licencias en una entrevista cara a cara con el objetivo de "asegurar la familiaridad con las normativas AML e instar a los casos de información del blanqueo de dinero alegado o de la financiación de terroristas".

"Al desarrollar CryptoHound, buscamos establecer una confianza universal en las divisas virtuales", explicó Fabrizio Fontana, responsable de pre-ventas de ORS Group. "Queremos permitir que cada uno de los usuarios siga y analice las cripto-transacciones a un nivel avanzado. Junto a las normas AML y la infraestructura de técnicas correctamente desarrolladas, como la de Estonia, esto supone un salto enorme hacia una realidad blockchain más transparente", añadió.

Acerca de:

CryptoHound es una plataforma intuitiva de tipo multi-blockchain para el análisis, investigación e información acerca de las transacciones de token BTC, ETH y ERC-20 que cuenta con la ayuda de los algoritmos de inteligencia artificial. Su funcionalidad incluye el seguimiento de los flujos de dinero para direcciones específicas, visualizando la cartera de token, calculando los valores de tokens históricos, generando declaraciones similares a los bancos y mucho más. Entre sus usuarios, existen comerciantes de criptodivisas, analistas financieros y profesionales de la compatibilidad.

