(Información remitida por la empresa firmante)

-CtrlS obtiene un compromiso de 7.000 millones de rupias de CPP Investments para expandir su infraestructura de centros de datos en India

Con una valoración previa a la inversión de 44.914 millones de rupias (6.600 millones de dólares canadienses), 3.000 millones de rupias (441 millones de dólares canadienses) se destinarán a la creación de una empresa conjunta.

HYDERABAD, India, 18 de junio de 2026/PRNewswire/ -- CtrlS Datacenters Ltd. Anunció hoy una asociación estratégica con Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). CPP Investments invertirá hasta 7.000 millones de rupias indias (1.000 millones de dólares canadienses) para financiar el crecimiento de CtrlS en el sector de infraestructura digital de rápido crecimiento en India.

Como parte de la alianza, CPP Investments invertirá 4.000 millones de rupias indias (588 millones de dólares canadienses) para adquirir una participación del 8,2 % en CtrlS, lo que demuestra su confianza en el liderazgo de mercado, la excelencia operativa y los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía. Además, CPP Investments y CtrlS formarán una empresa conjunta para desarrollar campus de centros de datos hiperescalables en toda India. CPP Investments se ha comprometido a invertir hasta 3.000 millones de rupias indias (441 millones de dólares canadienses) en la empresa conjunta y tendrá una participación del 48 %, mientras que CtrlS tendrá el 52 %.

Esta alianza tiene como objetivo acelerar el desarrollo de infraestructura de centros de datos de próxima generación para satisfacer la creciente demanda de los proveedores de servicios en la nube, las aplicaciones de IA y la economía digital de rápido crecimiento en India.

Sobre la asociación, Sridhar Pinnapureddy, fundador y consejero delegado, CtrlS Datacenters, comentó: "El auge de la IA en India no es algo que esté por venir, ya es una realidad. La demanda de proveedores de servicios en la nube, empresas y grandes corporaciones es clara e inequívoca. A lo largo de los años, CtrlS se ha centrado en la fiabilidad, la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo. Nuestra alianza con CPP Investments refuerza estos valores. Juntos, no solo estamos ampliando la capacidad, sino que también estamos estableciendo el referente en infraestructura preparada para la IA en uno de los mercados digitales más importantes del mundo".

Sridhar añadió: "Esta inversión refleja la confianza que los inversores globales depositan en el liderazgo de CtrlS, su capacidad de ejecución y la importante oportunidad que se presenta".

"Como uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento del mundo, India representa un pilar fundamental de nuestra estrategia global de centros de datos" dijo Max Biagosch, director gerente sénior y jefe global de activos reales en CPP Investments. "La demanda de infraestructura de centros de datos en India continúa acelerándose, impulsada por la expansión de la hiperescala, el fuerte crecimiento de la nube a nivel nacional y la creciente demanda impulsada por la IA. Esta alianza con CtrlS nos permite escalar infraestructura de alta calidad y ofrecer valor a largo plazo para los contribuyentes y beneficiarios de CPP".

Biagosch añadió: "Esta inversión se basa en más de una década de inversión en India y en la solidez de nuestra plataforma local. Con una presencia consolidada en el país, seguimos centrados en invertir junto a socios de alta calidad como CtrlS y en ejecutar con disciplina a largo plazo".

Desde su primera inversión directa en 2017, CPP Investments ha invertido activamente en el sector global de centros de datos, creando una cartera diversificada de activos y empresas conjuntas en los principales centros internacionales, incluyendo Asia Pacífico. CPP Investments realizó su primera inversión en India en 2009 y abrió su oficina en Mumbai en 2015. A 31 de marzo de 2026, CPP Investments contaba con más de 1.850 millones de rupias indias (27.000 millones de dólares canadienses) en activos netos en India, lo que la convierte en uno de los mayores inversores institucionales internacionales del país.

Esta alianza refuerza el liderazgo de CtrlS en el sector de infraestructura digital de India y respalda su estrategia a corto plazo de construir campus de centros de datos sostenibles y de clase mundial en todo el país. A medida que crece la adopción de la IA y la nube, CtrlS se compromete a proporcionar una infraestructura escalable, resiliente y preparada para el futuro para la próxima fase de crecimiento de India.

Acerca de CtrlS Datacenters

CtrlS Datacenters Ltd., fundada en 2007, opera 19 centros de datos en nueve mercados clave de la India, con una capacidad superior a 370 MW y proyectos por valor de 4,4 GW en diversas fases de ejecución. La empresa está desarrollando la próxima generación de infraestructura hiperescalable y preparada para IA, con el fin de respaldar la economía digital de rápido crecimiento de la India, al tiempo que continúa liderando la adopción de energías renovables y prácticas sostenibles en centros de datos. CtrlS también ha anunciado planes para expandirse a mercados internacionales en Oriente Medio y el Sudeste Asiático, siendo Tailandia su primer mercado en el extranjero. Para más información, visite www.ctrls.com o síganos en LinkedIn.

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