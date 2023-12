Cuenta atrás para el cumplimiento: Allion Labs aborda la regla USB tipo C de la UE

(Información remitida por la empresa firmante)

Queda menos de un año: cuenta atrás para la norma USB tipo C de la UE

TAIPEI, 20 de diciembre, 2023/PRNewswire/ -- La especificación USB tipo C de la Unión Europea (UE) para fabricantes de productos tecnológicos está vigente desde el año pasado. Citando la declaración oficial de la UE, "A finales de 2024, todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras vendidos en la UE deberán estar equipados con un puerto de carga USB tipo C. A partir de la primavera de 2026, la obligación se extenderá a los ordenadores portátiles". A solo un año de la fecha límite, algunos fabricantes aún no han aclarado sus disposiciones de planificación y pruebas de verificación, lo que genera incertidumbre en su estrategia de marca.

Las ventajas del USB tipo C incluyen transmisión de datos de alta velocidad, carga rápida, conexión inversa y otras características. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los cables USB-C también pueden presentar riesgos potenciales en escenarios de usuario específicos. Algunos de los riesgos potenciales asociados con las conexiones USB tipo C implican una transmisión de señal anormal al conectarse a una pantalla, la imposibilidad de cargar dispositivos después de la conexión y el riesgo de sobrecalentamiento del producto debido a la mala calidad del cable. Un cable de transmisión o una interfaz que cause problemas importantes inevitablemente hará que los usuarios devuelvan sus productos, lo que afectará negativamente a los fabricantes de marcas. Los fabricantes suelen pasar por alto problemas críticos con los cables USB-C que podrían dañar gravemente el producto electrónico conectado.

La búsqueda de consultores profesionales de la industria surge como una tendencia reciente

Allion, líder mundial en consultoría de ingeniería, ofrece consultoría profesional y servicios relacionados con pruebas a diversas industrias. Dada la urgencia del cumplimiento, los fabricantes de dispositivos de marca han estado preguntando sobre el laboratorio de pruebas USB tipo C de última generación de Allion, diseñado para ayudar a los fabricantes a garantizar que sus productos cumplan con los estrictos requisitos de las regulaciones de la UE. Al mismo tiempo, basándose en la experiencia técnica y las pruebas de big data acumuladas por el laboratorio USB tipo C de Allion durante muchos años, se analizaron tres problemas principales del USB tipo C: visualización (modo ALT), transmisión de datos y entrega de energía.

Los servicios de prueba de USB tipo C de Allion cubren estándares integrales, incluida la interoperabilidad, la funcionalidad y el cumplimiento de los estándares de la industria. Con un equipo de ingenieros capacitados y equipos de última generación, Allion está lista para ayudar a las empresas en su transición exitosa al USB tipo C. Además, Allion ha publicado una serie de artículos técnicos que analizan la tecnología USB tipo C y sus riesgos potenciales. Estos artículos ofrecen información valiosa sobre los desafíos que los fabricantes pueden enfrentar durante el proceso de transformación. Al resaltar los posibles obstáculos, Allion pretende guiar a las empresas a tomar decisiones informadas y poner en práctica estrategias efectivas para mitigar los riesgos.

Para obtener más información sobre USB tipo C y otros servicios de consultoría, visite https://www.allion.com/test-lab/usb-type-c/

Localizaciones de servicio

Europa (Global): info-eu@allion.comEstados Unidos: us_service@allionusa-sgs.comTaiwán: service@allion.comJapón: service@allion.co.jpChina: cn_service@allion.com.cn

Acerca de Allion Labs, Inc.

Fundada en 1991, Allion Labs ha acumulado más de 30 años de experiencia en validación. Con su sede en Taiwán y sucursales en Estados Unidos, Europa, Japón y China, Allion ofrece servicios a clientes de todo el mundo. La empresa ofrece servicios de consultoría profesional en investigación, diseño, calidad y producción, incluidas pruebas de escenarios de ecosistemas de productos, certificación de estándares, pruebas de cumplimiento, diseño de dispositivos de prueba y soluciones de automatización/IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2305057/01.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cuenta-atras-para-el-cumplimiento-allion-labs-aborda-la-regla-usb-tipo-c-de-la-ue-302020147.html