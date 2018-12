Cumbre sobre China en la Cámara de Comercio de Hamburgo, centro para la nueva Ruta de la Seda en Europa

Publicado 27/11/2018 18:18:25 CET

HAMBURGO, Alemania, November 27, 2018

"Hamburgo es un centro para la nueva Ruta de la Seda en Europa": Cumbre sobre China en la Cámara de Comercio de Hamburgo con el viceprimer ministro Liu, la comisaria de competencia de la UE Vestager y el ministro de transporte Scheuer

El director de la Cámara de Comercio de Hamburgo, Tobias Bergmann, destacó, ante 450 invitados, la gran importancia de Hamburgo como parte de la nueva Ruta de la Seda en el almuerzo de clausura de la Cumbre sobre China que se celebró en el Commerce Hall de la cámara. "Hamburgo desempeñará una función clave como terminal y centro de las rutas terrestres y marítimas de la Ruta de la Seda en Europa", afirmó Bergmann.

En su discurso de bienvenida, Peter Tschentscher, alcalde de Hamburgo, hizo hincapié en que Hamburgo contaba con unas condiciones únicas en Europa como centro de conocimiento especializado de Alemania para la logística marítima moderna y gracias a sus enlaces ferroviarios. "Hasta 30 trenes semanales cubren actualmente los trayectos entre Hamburgo y 27 ciudades chinas", comentó Tschentscher.

Explicó que la inversión recíproca fue una vía para lograr una cooperación más estrecha en la nueva Ruta de la Seda y fue el eje central de la iniciativa. En su discurso de apertura, el director general del First Eastern Investment Group en Hong Kong, Victor L.L. Chu, ya había resaltado el valor cultural y económico añadido a largo plazo. "No debemos olvidar que la posibilidad de una mayor movilidad y conexión entre diversas regiones mediante el desarrollo de infraestructuras derivará de manera natural en comercio, inversión e intercambios culturales", declaró Chu. El copresidente de la conferencia, Robert Lorenz-Meyer, cree que Hamburgo está en el buen camino: "Hamburgo es un ejemplo positivo de cómo las empresas europeas y chinas colaboran juntas con éxito para fomentar la innovación y el crecimiento sostenible". Lorenz-Meyer comentó que la presencia del viceprimer ministro chino Liu Che reflejó la importancia que el gobierno de China da a la conferencia de la Cámara de Comercio. Y añadió que la participación de la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, fue una muestra de que Europa está tendiendo la mano a China para su integración dentro del orden internacional basado en normas. Asimismo, Lorenz-Meyer dio las gracias en particular al ministro de transporte alemán Scheuer: "Su participación en la conferencia demuestra que las relaciones comerciales entre Alemania y China son de gran importancia para ambos países".

Puede encontrar informes actualizados, información adicional y material gráfico sobre la Cumbre de Hamburgo: China se encuentra con Europa 2018 en http://www.hamburg-summit.com.

