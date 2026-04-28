(Información remitida por la empresa firmante)

- Dahua Technology publica el Informe ESG 2025: Impulsar el desarrollo sostenible a través de la inteligencia digital

HANGZHOU, China, 28 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en el vídeo, ha publicado su séptimo Informe de Aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG), en el que se describen sus continuos esfuerzos en materia de desarrollo sostenible, en el marco de su misión de 'fomentar una sociedad más inteligente y una vida mejor'.

En 2025, Dahua integró aún más las estrategias ESG en sus operaciones globales, centrándose en el desarrollo sostenible, el cumplimiento normativo y el uso responsable de la tecnología. La empresa recibió la medalla de plata de EcoVadis, situándose entre el 15 % de las mejores empresas a nivel mundial.

Expansión de la innovación en AIoT en todos los sectores

Dahua siguió ampliando las aplicaciones de AIoT en entornos industriales, urbanos y medioambientales. En sectores como el de las nuevas energías y el petroquímico, las soluciones de inspección inteligente contribuyeron a operaciones más seguras y a una mayor eficiencia en el mantenimiento. En entornos urbanos, los sistemas de monitorización del tráfico y las infraestructuras basados en IA contribuyeron a la gestión del tráfico y la respuesta ante incidentes, lo que contribuyó a un funcionamiento más estable de las ciudades. En materia de protección del medio ambiente, Dahua aplicó tecnologías de vídeo y sensores a proyectos de monitorización de la biodiversidad, incluida la colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en la conservación de humedales. Las soluciones de AIoT también se aplicaron en los sectores de la sanidad y la educación para mejorar la eficiencia operativa y la accesibilidad en los servicios diarios.

Aceleración del desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono

En 2025, Dahua impulsó la transformación hacia una economía baja en carbono en todas sus operaciones. La empresa amplió sus sistemas fotovoltaicos, añadiendo aproximadamente 6,33 MW de capacidad instalada, lo que supone un aumento interanual del 78 %. La generación anual de energía solar para autoconsumo alcanzó los 11.080,70 MWh. A nivel de fabricación, Dahua impulsó las fábricas "lights-out", con AGVs que cubrieron 30.000 m adicionales, mejorando la eficiencia logística en un 50 %. En cuanto a los productos, Dahua continuó desarrollando soluciones energéticamente eficientes, incluidos dispositivos 4G alimentados con energía solar, cámaras para exteriores alimentadas por batería y sistemas de carga de 480 kW de corriente continua, con el fin de reducir las emisiones de carbono. La empresa obtuvo más de 150 certificaciones de productos ecológicos y completó más de 40 informes de huella de carbono de productos. También optimizó el diseño de los embalajes, reduciendo el volumen medio en un 20 % y mejorando la utilización del espacio de almacenamiento y transporte en un 300 %.

Fortalecimiento de la gobernanza, el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos

Dahua reforzó su marco de gobernanza mediante la integración de la gestión del cumplimiento normativo en todas sus operaciones globales y el refuerzo de las normas de ética empresarial y seguridad de la información. La empresa ha obtenido múltiples certificaciones, entre ellas la GB/T 35770-2022 para la gestión del cumplimiento normativo, la ISO 9001 para la gestión de la calidad y la ISO 28000 para la seguridad de la cadena de suministro. Durante el año, no se produjeron retiradas de productos por problemas de calidad o seguridad. En materia de ciberseguridad y protección de la privacidad, Dahua siguió alineándose con normas internacionales como CE-RED, ISO 27701 e ISO 27018, al tiempo que gestionaba un sistema de monitorización de vulnerabilidades para la detección y respuesta ante riesgos. Dahua también avanzó en las prácticas de gobernanza de la IA, incluida la alineación con la norma ISO/IEC 42001 para la gestión de la inteligencia artificial.

Impulso del compromiso con la comunidad y el impacto social

En 2025, Dahua ha colaborado en iniciativas de ayuda humanitaria y comunitarias en diversas regiones. En Europa, la empresa contribuyó a los esfuerzos de reforestación en Madrid tras los incendios forestales, apoyando la restauración ecológica. Dahua también colaboró con organizaciones benéficas como Rêves en Francia y Starlight en Australia para ayudar a niños con enfermedades graves. En el sudeste asiático, Dahua participó en operaciones de respuesta a emergencias, entre ellas la ayuda tras las inundaciones en Indonesia y la asistencia tras el terremoto en Myanmar.

Para obtener más información, visite el Informe ESG de 2025 de Dahua.

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