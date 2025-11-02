DeepRoute.ai lanzará operaciones de robotaxis con vehículos de producción para finales de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-DeepRoute.ai lanzará operaciones de robotaxis utilizando vehículos de producción de grado comercial para finales de 2025

SHENZHEN, China, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, pionera en tecnología de conducción autónoma, anunció sus planes para lanzar operaciones de robotaxis con vehículos de producción en serie para finales de 2025. Esta iniciativa representa un paso clave hacia la comercialización de la tecnología de conducción autónoma, aprovechando la plataforma de vehículos de producción de DeepRoute.ai para acelerar su despliegue a gran escala y mejorar la accesibilidad para los usuarios cotidianos.

Con el respaldo de más de 500 millones de dólares de inversores como Alibaba y Great Wall Motor, DeepRoute.ai planea desplegar robotaxis utilizando la misma plataforma probada que impulsa aproximadamente 150.000 vehículos de producción ya en servicio de conducción asistida en China, y más de 200.000 previstos para finales de año. Este enfoque de vehículos de producción en serie contrasta radicalmente con los operadores tradicionales de robotaxis, que dependen de costosos vehículos personalizados.

Al integrar los sistemas de conducción autónoma directamente en los vehículos durante su fabricación, la empresa elimina los costosos gastos de adaptación, mientras que su tecnología de navegación sin mapas elimina las tarifas de licencia de mapas de alta definición y los costes de mantenimiento. Este enfoque permite una rápida expansión a nuevas ciudades sin la necesidad de una larga preparación cartográfica.

"Una de las principales fortalezas del enfoque de DeepRoute.ai radica en que su plataforma de robotaxis y sus vehículos de producción en masa se basan en el mismo marco tecnológico central, lo que permite un alto nivel de coherencia y una interoperabilidad perfecta entre las plataformas", afirmó Maxwell Zhou, consejero delegado de DeepRoute.ai. Aprovechando la información obtenida de una flota global en expansión, la empresa perfecciona y valida continuamente su tecnología en diversos entornos urbanos, acelerando el despliegue de capacidades autónomas listas para la producción en los mercados de consumo.

El mercado de los robotaxis ofrece oportunidades a nivel mundial, con un potencial especialmente fuerte en Europa, Japón y Corea del Sur. El enfoque de DeepRoute.ai en la producción de vehículos ofrece costes de hardware más bajos, idóneos para estos mercados, donde los elevados costes laborales y los marcos regulatorios progresistas de Europa, junto con los importantes desafíos demográficos de Japón y Corea del Sur —el envejecimiento de la población y la escasez de conductores—, crean condiciones favorables para los servicios de transporte autónomo. La empresa está estableciendo activamente una presencia operativa en Europa para apoyar la localización y la colaboración con socios.

DeepRoute.ai es una empresa de Inteligencia Artificial dedicada a la investigación, el desarrollo y la aplicación de soluciones de conducción inteligente. Pionera en el desarrollo de soluciones de conducción inteligente listas para la producción y en la implementación de modelos integrales y VLA en vehículos de pasajeros de producción en masa, DeepRoute.ai busca crear inteligencia artificial general en el mundo físico.

