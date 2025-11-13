Delta reconocida por Frost & Sullivan como "Empresa del Año" en Soluciones Energéticas Integradas en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

HOOFDDORP, Países Bajos, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en gestión de energía y soluciones inteligentes y ecológicas, anunció hoy que ha sido nombrada Empresa del Año 2025 en la industria europea de Soluciones Energéticas Integradas por Frost & Sullivan. Este prestigioso reconocimiento destaca las capacidades de innovación de Delta, su rendimiento líder en el mercado y su excepcional servicio al cliente, consolidando su posición como un actor clave en la transición energética de Europa.

Eton Lee, vicepresidente sénior y director general del Grupo de Negocio de Soluciones de Energía y Potencia de Delta, subrayó: "Ser reconocidos por Frost & Sullivan como la Empresa del Año a nivel mundial pone de relieve el compromiso de Delta con el impulso de un futuro sostenible a través de infraestructuras energéticas integradas. Delta sigue ofreciendo soluciones inteligentes y fiables que impulsan la eficiencia energética y la resiliencia en la región EMEA y más allá".

Este prestigioso premio pone de relieve el éxito de Delta en la creación de un ecosistema integral y preparado para el futuro de soluciones energéticas integradas. Al combinar sin fisuras generación renovable, almacenamiento de energía, carga para vehículos eléctricos (VE) y plataformas de gestión inteligente, Delta permite a las organizaciones construir operaciones más eficientes, resilientes y sostenibles.

"Estamos increíblemente orgullosos de ser reconocidos por Frost & Sullivan por este logro", afirmó Rakesh Mukhija, responsable de Power & Energy Solutions en Delta EMEA. "Este premio es un testimonio de la dedicación incansable de nuestro equipo y de la confianza que nuestros clientes y socios depositan en nuestras soluciones. Valida nuestro compromiso a largo plazo con el desarrollo de infraestructuras de energía limpia y con el respaldo a los ambiciosos objetivos de descarbonización de Europa".

Un socio líder en la transformación hacia la energía limpia

El riguroso proceso de evaluación de Frost & Sullivan elogió a Delta por su estrategia disciplinada y con visión de futuro. Entre los factores clave que contribuyeron a este reconocimiento se incluyen:

Un portafolio holístico: La gama de soluciones modulares y escalables de Delta —incluyendo energía solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) e infraestructura de carga para vehículos eléctricos— está diseñada para satisfacer diversas necesidades, desde microrredes comerciales e industriales hasta infraestructuras públicas.

La gama de soluciones modulares y escalables de Delta —incluyendo energía solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) e infraestructura de carga para vehículos eléctricos— está diseñada para satisfacer diversas necesidades, desde microrredes comerciales e industriales hasta infraestructuras públicas. Gestión inteligente de la energía: En el núcleo de la oferta de Delta se encuentra su plataforma DeltaGrid impulsada por IA, que ofrece orquestación inteligente, control dinámico de cargas y optimización energética avanzada.

En el núcleo de la oferta de Delta se encuentra su plataforma DeltaGrid impulsada por IA, que ofrece orquestación inteligente, control dinámico de cargas y optimización energética avanzada. Enfoque centrado en el cliente: Delta destaca por actuar como un socio consultivo, guiando a los clientes en sus procesos de transición energética con servicios integrales que abarcan desde el diseño del sistema hasta la implementación y el mantenimiento.

Delta destaca por actuar como un socio consultivo, guiando a los clientes en sus procesos de transición energética con servicios integrales que abarcan desde el diseño del sistema hasta la implementación y el mantenimiento. Liderazgo en sostenibilidad: Los propios esfuerzos de sostenibilidad de la compañía, incluido su compromiso de alcanzar el 100% de electricidad renovable y la neutralidad en carbono para 2030, constituyen un sólido ejemplo. En 2024, los productos de Delta ahorraron en total 6,58 mil millones de kWh de electricidad al año para sus clientes y evitaron aproximadamente 15,23 millones de toneladas métricas de CO2 en la fase de uso.

"La plataforma DeltaGrid habilitada por IA representa el compromiso proactivo de la compañía con el mercado", señaló Rabin Dhakal, analista de investigación de Mejores Prácticas en Frost & Sullivan. "Permite un uso eficiente de la energía y mejora los servicios de red, como la respuesta a la demanda y el soporte de voltaje".

"Delta está estableciendo un referente global en soluciones energéticas integradas", añadió Neha Tatikota, analista sénior de la industria en Frost & Sullivan. "Su enfoque en sistemas inteligentes, en la generación de valor para el cliente y en la sostenibilidad refuerza su posición como socio líder en la transformación hacia la energía limpia".

Para obtener más información sobre el premio "Empresa del Año" de Frost & Sullivan y leer el informe completo, visite: https://filecenter.deltaww.com/news/download/news-202511062011153657.pdf

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971 y cotizada en la Bolsa de Valores de Taiwán (código: 2308), es líder mundial en fuentes de alimentación conmutadas y productos de gestión térmica, con un sólido portafolio de sistemas y soluciones inteligentes basados en IoT para el ahorro de energía en los campos de automatización industrial, automatización de edificios, energía para telecomunicaciones, infraestructura de centros de datos, carga para vehículos eléctricos, energías renovables, almacenamiento de energía y visualización, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la fabricación inteligente y de ciudades sostenibles. Como ciudadano corporativo de clase mundial guiado por su misión: "Ofrecer soluciones innovadoras, limpias y eficientes energéticamente para un mañana mejor", Delta aprovecha su competencia principal en electrónica de potencia de alta eficiencia y su modelo de negocio con criterios ESG integrados para abordar temas ambientales clave, como el cambio climático. Delta atiende a sus clientes a través de oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación en cerca de 200 ubicaciones en 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido diversos premios y reconocimientos globales por sus logros empresariales, tecnologías innovadoras y dedicación a los criterios ESG. Desde 2011, Delta ha sido incluida en el Índice Mundial de Mejores en su Clase de Dow Jones (anteriormente el DJSI World Index de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones™) durante 14 años consecutivos. Delta también ha sido reconocida cuatro veces con la doble A List de CDP por su importante contribución a la lucha contra el cambio climático y a la seguridad hídrica, y ha sido nombrada Supplier Engagement Leader por el desarrollo continuo de una cadena de valor sostenible durante 8 años consecutivos.

