DermRays lanza su tienda en Amazon Alemania para mejorar la experiencia de compra

PLEASANTON, Calif., 19 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- DermRays se complace en anunciar el lanzamiento de su tienda en Amazon Alemania en octubre de 2024, ampliando así su alcance en el mercado europeo. Tras las exitosas aperturas de tiendas en EE.UU., Japón y Francia, esta nueva empresa tiene como objetivo brindar a los clientes alemanes una experiencia de compra más rápida y conveniente para productos de tecnología de belleza de alta calidad.

La tienda alemana cuenta con una gama de dispositivos láser populares, incluidos los dispositivos de depilación V4S, V6S y V8S, así como el láser Skin Revive S5. En consonancia con el compromiso de DermRays con la satisfacción del cliente, la tienda de Amazon Alemania ofrece envío gratuito, una garantía de devolución de dinero de 90 días y una garantía de 2 años.

Para optimizar la logística, DermRays ha establecido almacenes en la costa este y oeste de los EE.UU., en Francia y en Asia. Inicialmente, la tienda alemana compartirá inventario con el almacén de Amazon Francia, pero hay planes en marcha para establecer un almacén exclusivo en Alemania a principios de 2025, mejorando aún más los tiempos de entrega y la comodidad para los clientes.

A medida que DermRays continúa expandiendo su presencia en el mercado global de tecnología de belleza, los clientes en Alemania pueden esperar una experiencia de compra mejorada y un servicio rápido. Para obtener más información, consulte la nueva tienda en Amazon Alemania.

Las siguientes son reseñas reales de clientes de otras tiendas:

1. DermRays V8S Diode Laser Hair Removal, 810nm, resultados más rápidos, más potentes

"He estado usando mi depilación láser DermRays 3 días a la semana durante aproximadamente 5 semanas y estoy absolutamente encantada con él. Al principio, era un poco escéptica debido al precio, especialmente en comparación con los dispositivos IPL, pero ha sido una inversión fantástica. En solo unas semanas, mis piernas y brazos están más suaves y mi cabello vuelve a crecer mucho más lento y más fino.

Lo que más me gusta es lo suave que es. No hay destellos intensos ni irritación de la piel, lo que hace que mi rutina de depilación sea realmente cómoda. Además, es rápido y se adapta perfectamente a mi vida agitada, lo que es una gran ventaja.

¡Por fin puedo dejar de lado mi rutina semanal de afeitado! DermRays ha cambiado la forma en que manejo la depilación, ojalá lo hubiera descubierto antes". – de Amazon US

2. DermRays V6S Diode Laser Hair Removal, 1064nm, específicamente para pieles oscuras

"Esta depiladora semipermanente está equipada con una tecnología que nunca había visto antes. En lugar de un flash como ofrece la IPL, se emite una luz láser invisible a simple vista.

Esto provoca un calentamiento mucho menor del dispositivo y ya no es necesario llevar gafas protectoras. Pude utilizar este dispositivo durante muchos minutos, sin notar un calentamiento excesivo del cristal.

En términos de uso, también es un poco diferente a la IPL. En lugar de flashes, el dispositivo funciona de forma continua, y solo hay que deslizarlo sobre la zona a depilar. Además, es posible ser más regular en las sesiones: hasta 3 por semana, mientras que la IPL requiere descansos de 2 semanas.

En definitiva, muchas ventajas para esta tecnología, y esto sin perder eficacia.

Por otro lado, todavía no he notado una mayor eficacia que la IPL. La he probado en barbas y no he obtenido ningún resultado, al igual que con la IPL.

Para pelos menos profundos, el resultado es más o menos el mismo." -- de Amazon France

3. DermRays V4S Diode Laser Hair Removal, 810nm, específicamente para pieles sensibles

"Comencé a usar DermRays V4S hace aproximadamente dos meses y estoy feliz con los resultados. Como alguien que ha luchado contra el vello no deseado durante años, estaba buscando una solución confiable y efectiva que pudiera usar en casa. DermRays V4S realmente superó mis expectativas.

Al principio, era un poco escéptico sobre cómo funcionaría un dispositivo para uso en el hogar en comparación con los tratamientos profesionales. Sin embargo, la comodidad de poder depilarme en casa y el ahorro de costes me convencieron para probarlo.

Comencé a usar el dispositivo en las piernas y las axilas, siguiendo el programa recomendado en el manual del usuario. El tratamiento en sí fue sorprendentemente cómodo. Cada sesión duraba unos 10 minutos, lo que fue lo suficientemente conveniente como para adaptarse a mi rutina de cuidado de la piel.

Tras solo tres sesiones, comencé a notar una reducción en el crecimiento del vello. El vello volvió a crecer, pero era mucho más fino y claro. ¡Y nunca sentí escozor ni picazón!

Todavía lo uso y básicamente lo uso una vez al mes ahora. Puedo ver que el resultado permanente es prometedor." -- de Trustpilot

4. DermRays Revive Skincare Laser for Anti-Aging, brilla como nunca antes

"Se nota un efecto lifting y una firmeza notable. Tengo 48 años y he probado varios tratamientos antienvejecimiento a lo largo de los años. He estado usando el dispositivo Revive cada dos días durante dos semanas y ya puedo ver una diferencia notable. Mi rostro se siente más firme, más suave y puedo ver un efecto lifting. Estoy muy satisfecho con los resultados hasta ahora." -- de DermRays.com

