Deslumbrante final de la 34ª edición de los Golden Melody Awards: magia sin fronteras de la música

34Th Golden Melody Award For Best Male & Female Mandarin Singer: HUSH & A-Lin/ Photo: TTV

34Th Golden Melody Award For Best Male & Female Mandarin Singer: HUSH & A-Lin/ Photo: TTV - TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

HUSH hace historia como Mejor Cantante Masculino en Mandarín, y llega el esperado triunfo de A-Lin como Mejor Cantante Femenina en Mandarín

TAIPEI, 6 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- La ceremonia de los 34º Golden Melody Awards concluyó recientemente, marcando una ocasión trascendental ya que regresó al Taipei Arena después de una pausa de tres años. El tema de este año, "Boundaryless", celebró la rica diversidad e inclusión de la música. La transmisión obtuvo una audiencia impresionante, con un promedio de 3,32 y un promedio efectivo de 3,71, lo que lo convirtió en el programa más visto del día. La ceremonia también causó sensación en las nuevas plataformas de medios, acumulando la asombrosa cantidad de 11,96 millones de visitas. Cuando se combina con la audiencia televisiva, la audiencia global alcanzó la impresionante cifra de 15,35 millones. La participación en las redes sociales se disparó, superando la increíble cantidad de 400 millones de interacciones. Los codiciados títulos de Mejor Cantante Masculino en Mandarín y Mejor Cantante Femenina en Mandarín fueron otorgados a HUSH y A-Lin, respectivamente, con HUSH logrando este galardón por primera vez y A-Lin finalmente logrando su sueño después de una espera de 16 años.

HUSH, que ya había ganado consecutivamente los premios al Mejor Compositor por sus obras "Peaceful Harmony" y "Shadowing Song" en las dos últimas ediciones de los Golden Melody Awards, logró este año su primera nominación al Mejor Cantante Masculino en Mandarín con la canción "Pleasing Myself" y finalmente se hizo con el galardón. En su discurso de aceptación, HUSH expresó humildemente: "No me considero el mejor cantante, de hecho, creo que nadie puede reclamar realmente ese título. A menudo siento que los músicos son como los chefs, que experimentan las mismas alegrías y penas pero con sabores diferentes. Quiero dar las gracias a los jueces por presentar mi plato en el escenario de los Golden Melody Awards en esta noche llena de color, fragancia y sabor". El presidente del jurado, George Chen, mencionó que seleccionar al Mejor Cantante Masculino en Mandarín fue una ardua tarea. Tras tres rondas de intensas deliberaciones, consideraron que el uso de la voz de HUSH era preciso, y que su trabajo mostraba sus emociones interiores a través de su producción y sus letras.

A-Lin, que recibió una nominación como Artista Revelación en la 18ª edición de los Golden Melody Awards en 2007, había sido nominada como Mejor Cantante Femenina en Mandarín en la 20ª, 22ª, 23ª y 26ª edición de los GMA, pero aún no había ganado el premio. Tras 16 años de espera, A-Lin se hizo por fin con el título de Mejor Cantante Femenina en Mandarín con su obra "LINK", lo que supuso su quinto intento. Abrumada por la emoción, expresó entre lágrimas: "Llevo unos 16 años ensayando para este viaje. Estoy muy contenta. Este viaje ha sido increíblemente largo, he esperado 16 años y me he preparado seis veces. Por fin, lo he conseguido. El festival de la cosecha de este año es más abundante con los Golden Melody Awards". George Chen subrayó que el premio a la Mejor Cantante Femenina en Mandarín era una elección indiscutible. La decisión del jurado se tomó tras la primera ronda de votaciones, ya que creían que A-Lin había nacido para cantar. Reconocieron la importancia de la voz y la expresión en todo el álbum, ya que A-Lin marcó el camino y contribuyó a la producción con diversos elementos, incluida la cultura indígena.

La ceremonia de los 34º Golden Melody Awards se retransmitió en directo en todo el mundo por primera vez, con más de 6,4 millones de visitas en YouTube, lo que representa un crecimiento del 45 % en comparación con los 4,4 millones de visitas del año anterior, lo que supone un aumento de 2 millones de visitas. La audiencia total en LINE TODAY, LINE MUSIC y LINE TV alcanzó los 5,56 millones, lo que supone un aumento del 85 % en comparación con los 3 millones del año anterior, con 2,56 millones de espectadores adicionales. La audiencia global en las nuevas plataformas de medios alcanzó los 11,96 millones, lo que supone un aumento del 60 % en comparación con los 7,5 millones del año anterior, con 4,46 millones de visitas adicionales. Además, la participación total en las plataformas de medios sociales, incluidos Facebook, Instagram, Twitter y Weibo, superó los 400 millones de interacciones. El Ministerio de Cultura declaró que la música es el lenguaje internacional que trasciende las fronteras, y que el panorama musical de Taiwán, caracterizado por la libertad, la diversidad y la riqueza, ha convertido desde hace tiempo a los Golden Melody Awards en un referente internacional de la música pop en mandarín.

Oficina de los Golden Melody Awards y del Festival金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節辦公室 Sitio web oficial de 2023 GMA: https://reurl.cc/2ZL4ln Comunicados y fotos de 2023: https://reurl.cc/QXYRz0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148177...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/deslumbrante-final-de-la-34-edicion-de-los-golden-melody-awards-magia-sin-fronteras-de-la-musica-301871380.html