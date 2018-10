COMUNICADO: Después de varias intervenciones fallidas, un hombre de Colorado fue tratado por

Publicado 14/02/2018 14:08:44 CET

AUSTIN, Texas, 14 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Hace cinco años, Ryan Wiseman estaba en la flor de la vida.

"Creía estar en la cima del mundo", comentó Wiseman. "Me mantenía en forma. Me cuidaba mental y físicamente. Tenía una relación sólida".

Entonces, durante un examen médico de rutina mientras hacía el servicio militar en California, los médicos descubrieron que tenía fibrilación auricular (AFib).

"La fibrilación auricular es un problema de ritmo cardíaco de las cámaras superiores del corazón en el que las cámaras superiores pierden su función mecánica, de modo que no se contraen", comentó Andrea Natale, médico, miembro de la Hearth Rhythm Society, miembro de la American Academy of Cardiology, miembro de Frontier Extended Stay Clinics y director médico ejecutivo del Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) en St. David's Medical Center [http://www.tcainstitute.com/].

"De repente todo cambia, ya no puedo entrenar. Igual no vivo tantos años como esperaba", comentó Wiseman. "Mi mujer y yo tuvimos que enfrentarnos a todos esos traumas emocionales".

En tan solo cinco años, Wiseman se ha sometido a 10 intervenciones de cardioversión, cuatro ablaciones y una operación quirúrgica fallida para tratar su AFib, sin éxito.

"Después de la tercera ablación, el cardiólogo que me trata en Denver, buscó alternativas para ver dónde podía ir en el país y me dijeron´ 'Hemos hecho lo mejor que hemos podido. No queremos asumir más riesgos con los que no nos sentimos cómodos. Vamos a mandarte al mejor tipo que tenemos en el país'", continuó Wiseman. "Así que me mandaron al Dr. Natale."

"La edad típica de una persona con AFib es desde cincuenta y pico hasta sesenta y pico, por lo que Ryan es una clara excepción. Pero esta es una enfermedad genética", comentó el Dr. Natale. "Desafortunadamente, como la cámara superior no se contrae, AFib aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca".

AFib es la arritmia cardíaca más común y afecta a millones de americanos. AFib puede originar la acumulación de sangre y la formación de coágulos en el apéndice auricular izquierdo (LAA). Si se desprende un coágulo, puede llegar hasta el cerebro provocando un accidente cerebrovascular.

Aproximadamente el 20 por ciento de los accidentes cerebrovasculares se dan en pacientes con AFib, y los accidentes cerebrovasculares relacionados con AFib son mortales y discapacitantes con mayor frecuencia. El tratamiento más común para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con AFib es el uso de medicamentos anticoagulantes como Warfarina. A pesar de su eficacia demostrada, algunos pacientes no toleran bien un tratamiento de Warfarina a largo plazo y además aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

Por ello, los médicos decidieron cerrar mecánicamente el LAA de Wiseman con el dispositivo WATCHMAN de cierre del apéndice auricular izquierdo (LAAC) [http://www.watchman.com/home.html?cid=vu157214].

El implante WATCHMAN es un implante permanente diseñado para cerrar el LAA para evitar que los coágulos dañinos del LAA entren al torrente sanguíneo. Al cerrar el LAA, se puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, y con el tiempo, los pacientes podrían dejar de tomar Warfarina.

"Imagina un paraguas que se abre y se cierra", comentó en Dr. Natale.

"Eliminar el riesgo que tenía de padecer un accidente cerebrovascular y no tener que tomar anticoagulantes; eso es algo increíble para mi", expresó Wiseman. "Puedo volver a correr y no me tengo que preocupar de caerme o que alguien me golpee en el pecho. Bromeo con mis amigos, 'No me golpees en el pecho. Estoy tomando anticoagulantes, podría morir'. Es gracioso en cierto grado, pero, a la vez, existe el riesgo real, mortal que, si me caigo por las escaleras, no me volveré a levantar".

"Eso algo cierto para todos los pacientes, no solo para Ryan, pero para él es más importante porque es un padre joven; de modo que tiene que cuidar de sus hijos, y a la vez, asegurarse de sostener económicamente a su familia", comentó el Dr. Natale. "De modo que es algo muy importante".

Ahora, a los 32 años, Wiseman se ha recuperado.

"Me encuentro bien, lo cual es algo genial", declaró Wiseman. "Cuando tienes fibrilación auricular, tu corazón no funciona con eficacia, y en general, te encuentras mal. Y, yo, en general me encuentro bien, lo que es genial".

La Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. aprobó el uso de WATCHMAN en marzo de 2015. TCAI participó durante una década en los ensayos clínicos para estudiar su eficacia en Estados Unidos y fue la primera instalación de Texas en implantar el WATCHMAN a un paciente con fibrilación auricular no valvular en 2015.

