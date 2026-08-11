DeTect suministra el radar de detección de aves MERLIN™ True3D® al aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta

(Información remitida por la empresa firmante)

- DeTect se adjudica el contrato para suministrar el radar de detección de aves MERLIN™ True3D al aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta

El sistema de seguridad aérea con radar de detección de aves mejorará el programa de control de fauna silvestre del aeropuerto y proporcionará alertas de riesgo en tiempo real para el control de tráfico aéreo y las operaciones de pista

PANAMA CITY, Fla., 11 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- DeTect, Inc. se ha hecho con el contrato para suministrar su radar de detección de aves MERLIN 7360 True3D (BDR) al aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta. MERLIN es el sistema de radar de aves más avanzado y utilizado, con más de 600 BDR en todo el mundo para aplicaciones de seguridad aérea y protección de aves. La tecnología MERLIN fue desarrollada originalmente para su uso por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA, y actualmente la utilizan para la detección y alerta de actividad peligrosa de aves y drones en las inmediaciones de los aeródromos. En la actualidad utilizan sistemas similares aeropuertos comerciales de Canadá, la UE, Oriente Medio, África y Asia.

El sistema de Yakarta incluirá 7.360 radares True3D en los extremos de cada una de sus dos pistas con el fin de proporcionar una visión completa en 3D de 360 grados del aeródromo y el espacio aéreo circundante, contando además con visualización y alerta automáticas de actividad de aves de alto riesgo a través de monitores en los vehículos del equipo de control de aves del aeropuerto y en las operaciones del aeródromo y en la torre de control. El sistema se fabricará en Estados Unidos, y el proyecto será gestionado por la oficina regional de DeTect para la región Asia-Pacífico en Corea del Sur. El consejero delegado de DeTect, Gary Andrews, explicó en relación a este pedido: "Nos complace haber sido seleccionados por InJourney Airports para suministrar y dar soporte a la tecnología del sistema de radar de aves de DeTect en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta (CGK), uno de los aeropuertos más transitados de todo el sudeste asiático".

ACERCA DE DETECT INC:DeTect es una empresa de radares totalmente integrada, fundada en el año 2003, y que cuenta con instalaciones de investigación, ingeniería y fabricación, así como oficinas en todo el mundo. Los productos de DeTect incluyen el radar de detección de balizas MERLIN™, los radares de seguridad y vigilancia HARRIER™, los sistemas antidrones DroneWatcher™, los sistemas de monitorización y mitigación de aves MERLIN, los sistemas de iluminación para la detección de aeronaves HARRIER y los radares HARRIER de detección más allá del alcance visual. Desde 2003, DeTect ha fabricado y puesto en marcha más de 1.100 sistemas de radar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Sitios de referencia: https://detect-inc.com/

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