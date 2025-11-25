(Información remitida por la empresa firmante)

- DexRobot presenta DexHand021 Pro: una mano diestra humanoide que potencia la manipulación robótica con 22 grados de libertad y percepción integral

SHANGHÁI, 25 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- DexRobot se embarca en una serie de apariciones en ferias comerciales clave de la industria en Europa y América del Norte, lo que indica la expansión estratégica de su aclamado DexHand021 Pro, una mano diestra de cinco dedos altamente biomimética.

El DexHand021 Pro trasciende los diseños convencionales gracias a su estructura integrada en la muñeca y la mano, con 22 grados de libertad articulares (18 activos). Su revolucionario sistema omnidireccional de doble tendón permite movimientos oponibles y cobertura espacial 3D, imitando la compleja cinemática de la mano humana. Esta sinergia de destreza y fuerza proporciona una robusta capacidad de carga, con una durabilidad que supera los 300.000 ciclos de prueba. Además de su potencia mecánica, el dispositivo incorpora un centro inteligente de detección y control. Con más de 400 unidades de detección táctil, 20 sensores de posición articular de alta precisión y una cámara de palma RGB de 5 MP, el sistema de detección captura escenarios operativos en tiempo real. Gracias a la retroalimentación motora en tiempo real y a más de 500 puntos de detección física, estos datos multimodales se incorporan a algoritmos híbridos de control de posición/fuerza. Junto con la flexibilidad inherente impulsada por el tendón, el dispositivo puede lograr una precisión operativa submilimétrica, adaptándose dinámicamente a entornos no estructurados mientras mantiene un funcionamiento receptivo y estable.

DexRobot ha establecido una arquitectura técnica de "Percepción-Decisión-Acción", con su matriz de productos que demuestra esta capacidad de circuito cerrado: la serie DexHand021 (19-22 grados de libertad) permite una manipulación fina de grado industrial; el sistema de adquisición de datos del exoesqueleto DexCap y el conjunto de datos de código abierto DexCanvas forman un circuito completo de recopilación de datos y entrenamiento de algoritmos; y la serie More de robots híbridos integra una base móvil, percepción multimodal y manos diestras, lo que permite una operación autónoma de extremo a extremo.

Con el respaldo de más de 20 patentes y más de 10 derechos de autor de software, DexRobot contribuye a los estándares de la industria y a los avances en la manipulación diestra. La empresa se compromete a fomentar un ecosistema colaborativo mediante recursos de código abierto, como SDK de Python/C++, modelos URDF, bibliotecas cinemáticas y ejemplos de simulación.

Acerca de DexRobot:

DexRobot es una empresa de robótica inteligente incorporada especializada en tecnología de manipulación diestra. Guiada por la misión de "liberar las manos humanas con manos diestras", DexRobot aspira a convertirse en el proveedor líder mundial de robots y soluciones de manipulación diestra. La empresa tiene dos sedes en Shanghái y Xinchang, Zhejiang. La sede de Shanghái se centra en I+D y gestión, mientras que la de Zhejiang se dedica a la fabricación.

Contacto:

Email: info@dex-robot.com

Teléfono: +86 21 52271850

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831658/The_DexRobot_Ecosystem_From_Dexterous_Components_Integrated_Solutions.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dexrobot-presenta-dexhand021-pro-302625807.html