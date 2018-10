COMUNICADO: El día a día en el hogar se transformará por medio de la tecnología (1)

Publicado 25/09/2018 10:42:17 CET

BARCELONA, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

Un nuevo informe revela que los principales usuarios de electrodomésticos en 2050

serán los robots

- Beko y el doctor Ian Pearson, de Futurologist, predicen que en un futuro cercano podremos vivir entre robots los cuales se encargarán de las tareas domésticas en el año 2050. - El desarrollo de la tecnología apoyará un estilo de vida más saludable; la compra de alimentos semanales será más redundante ya que los robots se conectarán con otros electrodomésticos del hogar para abastecer a las familias de alimentos saludables.

El sueño de que los asistentes robóticos y los electrodomésticos autosuficientes formen parte de nuestra vida en breve podría hacerse realidad. Con el avance de la tecnología de la realidad aumentada (RA) y la inteligencia artificial (IA), el día a día en los hogares se transformará. La IA y el IoT (internet of things) serán esenciales para la mayor parte de las familias, siendo la base para conseguir que todo sea mejor. La vida del día a día, tal y como la conocemos, podría ser irreconocible ya de cara al año 2050.

Esta predicción se hizo pública por medio del destacado fabricante de electrodomésticos, Beko, en colaboración con el doctor Ian Pearson, como parte de la presentación de las novedades en IFA de Berlín, la principal feria de electrónica de consumo y electrodomésticos para el hogar.

El debate en IFA se centró en "The future of home appliances in a fast-changing world, " y este documento resume las cinco principales tendencias para la vida del futuro que se han publicado esta semana por medio del doctor Ian Pearson en un documento más largo. El informe explora las tendencias cambiantes de los consumidores y los avances tecnológicos que están previstos que impacten en la forma en la que la gente vive, y, en consecuencia, cómo la tecnología revolucionará el hogar en un futuro cercano.

1. El auge de los robots

Para el año 2050, hagan sitio para un nuevo tipo de "canguros", mayordomos o asistentes del hogar, ya que los robots se harán con la mayor parte de las tareas de la casa para simplificar el tiempo. La compra semanal de alimentos podrá ser ya algo del pasado, ya que junto al uso de frigoríficos inteligentes, los robots determinarán qué suministros se necesitan y dónde hacen falta. Finalmente podrán desarrollar la inteligencia para volver a pedir artículos con poco stock cuando se lleve a cabo la entrega, permitiendo a los individuos del hogar beneficiarse de una dieta más saludable frente a los alimentos 'no saludables' gracias a estas sofisticadas máquinas que prepararán el diálogo inteligente con otros electrodomésticos del entorno doméstico.

2. Nuestro propio hogar

Para el año 2025 se espera que la RA esté disponible en las cocinas de todo el mundo, creando imágenes revestidas personalizadas según las preferencias de cada uno de los miembros de la familia. Desde la decoración más destacada o pinturas virtuales en las paredes hasta hermosas vistas de la playa desde la ventana, los padres y los niños podrán tener la suerte de disfrutar de una vista personalizada en su hogar. Mientras que el mobiliario y los electrodomésticos seguirán necesitando de una vida funcional, la interpretación del entorno de vida será completamente para el espectador, abriendo las puertas a una experiencia de vida realmente única.

3. Supervisión de los adultos

Los padres se beneficiarán de una supervisión más sencilla de los niños, al tiempo que las coberturas de los alimentos y bebidas mostrarán cuántas calorías consumen y queman los niños, cómo ha mejorado el fitness durante la semana, cuántas verduras se han ingerido y si falta algo en la nutrición. De hecho, cada miembro de la familia puede beneficiarse de menús personalizados, alimentos y toma de nutrientes, gracias a la introducción de frigoríficos inteligentes y de cocina integrada de altas prestaciones. Estas innovaciones del futuro ayudarán a los consumidores a conseguir más tiempo libre para sus vidas frenéticas, al tiempo que de otro modo podrán invertirlo con sus seres queridos.

4. Salud de alta tecnología

La innovación dentro de la tecnología también está prevista que cambie en nuestro cuidado de la salud diario y en los hábitos del estilo de vida con soluciones que impulsan al consumo de cuidado de la salud de alta tecnología. La convergencia de las industrias de producción de biotecnología, farmacéutica y de producción de alimentos llevarán a la creación de alimentos más inteligentes con un valor nutritivo superior y un mejor sabor. Nuestro entusiasmo en relación a las vitaminas y suplementos deportivos podrá llevar a conseguir alimentos más funcionales con beneficios para la salud a largo plazo. Los paquetes inteligentes podrán realizar un seguimiento exacto de lo que estamos comiendo y de cómo mantener una dieta saludable equilibrada con el paquete conectado directamente a las aplicaciones telefónicas y a los electrodomésticos que utilizan alertas instantáneas. Los productos de Beko se han diseñado pensando en una alimentación saludable, por ejemplo, Vacuum Blender preserva un 40% más de Vitamina C gracias a que evita que los contenidos entren en contacto con el aire y reduce la oxidación, al tiempo que la tecnología del frigorífico EverFresh+(R) preserva las frutas y verduras hasta 30 días, minimizando el estrés del deterioro de los alimentos.

5. El hogar conectado

Al tiempo que evoluciona la tecnología, los electrodomésticos del hogar en breve comenzarán a comunicarse entre ellos. Sensores sofisticados, por ejemplo, permitirán a la lavadora conectarse con el smartphone para disponer de un diario semanal de cuidado del hogar. Los electrodomésticos y los androides sabrán que el entrenamiento de fútbol de los niños será el domingo por la mañana, por lo que hace falta lavar la ropa de deporte, mientras que los electrodomésticos de la cocina prepararán la cena de la fiesta del sábado por la noche, pidiendo la comida y la entrega con recomendaciones de una receta saludable.

Los programas personalizados se desarrollarán por medio del aprendizaje de máquinas, y nuestros productos de cuidado del hogar conocerán nuestras necesidades diarias y hábitos para proporcionar soluciones personales que harán que nuestras vidas sean más sencillas. Esto finalmente servirá para disponer de más tiempo libre para que los humanos sean humanos y hagan lo que les apetece al tiempo que las máquinas podrán encargarse de los procesos del hogar.

Hakan Bulgurlu, Consejero Delegado de la compañía Beko, Arcelik, comentó: "La convergencia de la tecnología y la ciencia está transformando de forma radical el espacio de las marcas de gama blanca, y estamos siendo testigos de cambios emocionantes. En Beko, vamos a llevar estas últimas innovaciones a las masas y no solo a unos pocos. Todo esto está en el centro de nuestro negocio. Estamos centrados en la nueva generación de familias de todo el mundo que son conocedores de la tecnología y conscientes de la salud. Nuestro papel se basa en llevar a cabo el desarrollo de productos que pueden proporcionar la carga de las vidas de los consumidores cada vez más frenéticos. Por ejemplo, si cogemos la lavadora Beko AquaTech[TM], que ofrece programas más rápidos e inteligentes con un ciclo de lavado un 50% más rápido, proporcionamos tiempo a las familias para dedicarlo a otras tareas u ocio."

