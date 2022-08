Digimarc publica sus resultados financieros del segundo trimestre de 2022 (2)

BEAVERTON, Ore., 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ha publicado los resultados financieros del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2022.

Resultados financieros del segundo trimestre de 2022

Los ingresos del segundo trimestre de 2022 aumentaron un 23% hasta llegar a los 7,7 millones de dólares en comparación con los 6,3 millones de dólares del segundo trimestre de 2021. El aumento de los ingresos refleja principalmente la contribución de los ingresos por suscripciones y servicios posteriores a la adquisición de EVRYTHNG Product Cloud y 0,6 millones de dólares de mayor servicio ingresos de los proyectos de reciclaje HolyGrail 2.0, parcialmente compensados por 0,3 millones de dólares menos de ingresos por suscripción como resultado de la extinción de nuestro producto Piracy Intelligence. Los cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera también afectaron negativamente a los ingresos del período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2022.

La ganancia bruta para el segundo trimestre de 2022 disminuyó un 5% hasta llegar a los 4,0 millones de dólares en comparación con 4,2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. La disminución en la ganancia bruta se debió principalmente a 1,1 millones de dólares de gastos de amortización reconocidos en el activo intangible de tecnología desarrollada adquirido en EVRYTHNG adquisición, parcialmente compensado por mayores ingresos por suscripciones y servicios.

La ganancia bruta no GAAP para el segundo trimestre de 2022 aumentó un 21% hasta alzanzar 5,5 millones de dólares en comparación con 4,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.

Los gastos operativos para el segundo trimestre de 2022 disminuyeron un 4% hasta alcanzar 18,9 millones de dólares en comparación con 19,7 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. La disminución refleja principalmente 7,5 millones de dólares de costes reconocidos en el segundo trimestre de 2021 asociados con el Acuerdo de Separación que celebramos con nuestro exconsejero delegado en abril de 2021 y los costes de indemnización incurridos con los cambios organizacionales que hicimos en junio de 2021, parcialmente compensados por 4,2 millones de dólares de gastos operativos posteriores a la adquisición de EVRYTHNG y 2,5 millones de dólares de costes de compensación más altos debido a una mayor cantidad de personal y ajustes de compensación anual.

Los gastos operativos no GAAP para el segundo trimestre de 2022 aumentaron 2,4 millones de dólares hasta llegar a los 15,0 millones de dólares en comparación con 12,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.

La pérdida neta para el segundo trimestre de 2022 fue de 14,6 millones de dólares o (0,75) dólares de pérdida por acción ordinaria en comparación con 15,4 millones de dólares o (0,94) dólares de pérdida por acción ordinaria en el segundo trimestre de 2021.

La pérdida neta no GAAP para el segundo trimestre de 2022 fue de 9,2 millones de dólares o (0,47) dólares de pérdida por acción ordinaria en comparación con 8,0 millones de dólares o (0,49) dólares de pérdida por acción ordinaria en el segundo trimestre de 2021.

A 30 de junio de 2022, el efectivo, los equivalentes de efectivo y los valores negociables totalizaron 68,4 millones de dólares en comparación con 41,6 millones de dólares al 31 de diciembre de 2021.

Conferencia telefónica

Digimarc realizará una conferencia telefónica hoy (miércoles 3 de agosto de 2022) para discutir estos resultados y proporcionar una actualización sobre las condiciones del mercado y la ejecución de la estrategia. El consejero delegado, Riley McCormack, el responsable de finanzas, Charles Beck y el responsable legal, Joel Meyer, serán los anfitriones de la llamada a partir de las 5:00 p. m. hora del este (2:00 p. m., hora del Pacífico). Una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación de la gerencia.

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) es líder mundial en digitalización de productos y ofrece valor comercial en todas las industrias a través de identificadores únicos y soluciones basadas en la nube. Un socio fiable en la disuasión de la falsificación digital de moneda global durante más de 20 años, Digimarc ilumina el viaje de un producto para proporcionar inteligencia y promover un mundo próspero, más seguro y más sostenible. Con Digimarc, finalmente puedes verlo todo. Y cuando ves todo, puedes lograr cualquier cosa. Para obtener más información, visítenos en digimarc.com .

Declaraciones prospectivas

A excepción de la información histórica contenida en este comunicado, los asuntos descritos en este comunicado contienen varias "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones a futuro incluyen declaraciones identificadas por terminología como "hará", "debería", "espera", "estima", "predice" y "continúa" u otras derivaciones de estos u otros términos comparables. Estas declaraciones a futuro son declaraciones de la opinión de la gerencia y están sujetas a varias suposiciones, riesgos, incertidumbres y cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones de este comunicado como resultado de cambios en los factores económicos, comerciales y reglamentarios. La información más detallada sobre los factores de riesgo que pueden afectar los resultados reales se describe en el Formulario 10-K de la compañía para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021 y en los informes periódicos posteriores presentados ante la SEC. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones de la gerencia solo a la fecha de este comunicado.

Salvo que lo exija la ley, Digimarc no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que puedan surgir después de la fecha de este comunicado.

Medidas financieras no GAAP

Este comunicado de prensa contiene las siguientes medidas financieras no GAAP: utilidad bruta no GAAP, margen de utilidad bruta no GAAP, gastos operativos no GAAP, pérdida neta no GAAP y pérdida no GAAP por acción ordinaria (diluida). Vea a continuación una conciliación de cada medida financiera no GAAP con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Estas medidas financieras no GAAP son una medida importante de nuestro rendimiento operativo porque permiten a la gerencia, los inversionistas y los analistas evaluar y evaluar nuestros resultados operativos principales de un período a otro después de eliminar las actividades no recurrentes y no monetarias que afectan la comparabilidad. Nuestra administración utiliza estas medidas financieras que no son GAAP para evaluar su toma de decisiones financieras y operativas y como un medio para evaluar las comparaciones de un período a otro.

Digimarc cree que proporcionar estas medidas financieras no GAAP, junto con la conciliación con GAAP, ayuda a la gerencia y los inversores a hacer comparaciones entre nosotros y otras empresas. Al realizar cualquier comparación con otras empresas, los inversores deben ser conscientes de que las empresas utilizan diferentes medidas no GAAP para evaluar su rendimiento financiero. Los inversores deben prestar mucha atención a la definición específica que se utiliza y a la conciliación entre dichas medidas y las medidas GAAP correspondientes proporcionadas por cada empresa según las normas aplicables de la SEC. Estas medidas financieras no GAAP no son medidas de rendimiento financiero o liquidez según GAAP. Para facilitar una comprensión clara de sus resultados operativos históricos consolidados, los inversores deben examinar las medidas financieras no GAAP de Digimarc junto con su información financiera histórica GAAP, y los inversores no deben considerar las medidas financieras no GAAP de forma aislada o como sustitutos de las medidas de rendimiento. calculado de acuerdo con GAAP. Las medidas financieras que no son GAAP deben verse como complementarias y no como alternativas a las medidas financieras GAAP. Las medidas financieras que no son GAAP pueden no ser indicativas de los resultados operativos históricos de la Compañía ni pretenden predecir los posibles resultados futuros.