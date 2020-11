Dimensions of Wellbeing de Kohler explora la higiene dentro del diseño

Perspective of the Year de la marca prepara el terreno para el diálogo mundial

KOHLER, Wisconsin, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Kohler Co., un líder global en el diseño y la innovación de productos de cocina y baño, presenta Perspective of the Year: Dimensions of Wellbeing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2959938-1&h=442844244&u=...], ampliando la serie de perspectivas que provocan pensamientos llevadas a cabo por la empresa. Dimension of Wellbeing explora el profundo impacto que el diseño puede tener en el bienestar, particularmente la importancia de hábitos saludables, ambientes limpios e higiene personal para la experiencia general.

"Hay muchas capas o dimensiones cruciales en el concepto de bienestar", dijo Lun Cheak Tan, vicepresidente de diseño industrial de Kohler. "En el nivel más básico, satisfacer las necesidades esenciales de salud en un espacio mediante la incorporación de materiales y productos limpios a una idea muy cerebral de cómo cada interacción puede influir en nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental y espiritual".

Perspective of the Year de Kohler introduce un diálogo continuo entre arquitectos, diseñadores, marcas e influenciadores de la industria en todo el mundo para abrazar momentos de enriquecimiento, creatividad e introspección. La perspectiva desafía aún más la convención, provoca discusión e identifica cómo las corrientes cambiantes en la moda, los negocios, los estilos de vida y la cultura influyen en el futuro de la arquitectura y el diseño. Por el contrario, cómo A&D puede responder a los eventos socioeconómicos para reforzar estos rituales/hábitos individuales y comunales emergentes.

"Desarrollamos la Perspective of the Year para iniciar conversaciones. Estamos explorando dónde se encuentran el diseño y la cultura. En Kohler, tenemos una profundidad y una amplia gama de productos que nos permiten conocer a los usuarios en muchos momentos a lo largo de su viaje de bienestar", afirma Casey Flanagan, director de estrategia de marca y perspectivas de consumo de KOHLER.

Utilizando la previsión de diseño global casada con la información de los consumidores, Dimensions of Wellbeing abre una ventana a la forma en que los estilos de vida y los hábitos personales cambian y evolucionan en respuesta a eventos globales y fomenta una conversación relevante y futura en torno a la relación coexistente significativa entre los entornos y el bienestar.

"El baño es en realidad el centro para el bienestar. Es donde experimentas una renovación a través de tu rutina de higiene, y también es un espacio en el que tienes privacidad y puedes desconectar. Es un espacio orientado a tareas y un espacio habitable", dice Erin Lilly, Gerente de Estudio de Diseño Decorativo de Kohler. "El bienestar que derivamos de nuestros espacios que luego llevamos con nosotros a lo largo de nuestro día a medida que afectamos a los demás a través de nuestras interacciones. De esta manera, consideramos que el papel del arquitecto y diseñador es fundamental para crear una mayor salud y felicidad en nuestras sociedades".

Los elementos clave de esta discusión incluyen la intersección de la higiene y el diseño, el papel del baño como santuario sagrado para la higiene personal y el autocuidado, la salud de la relación del consumidor con la tecnología, las comunidades, la infraestructura y el bienestar del medio ambiente. Dimensions of Wellbeing considera los espacios físicos como fuentes fundamentales de salud física, mental y espiritual.

La discusión en torno a la Perspective of the Year de Kohler se centra en varias categorías de productos impactantes, incluyendo inodoros inteligentes, asientos de bidé, grifos sin contacto y acabado negro mate, que ayudan a expresar elementos de bienestar dentro de un espacio.

