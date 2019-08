Dionisio Gutiérrez se reúne con Larry Holifield en Guatemala

Publicado 06/08/2019 12:01:10 CET

CIUDAD DE GUATEMALA, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Hace algunos días, Dionisio Gutiérrez se reunió con Larry Holified, quien fue oficial a cargo de la Drug Enforcement Agency (DEA) para Centroamérica y México y experto en inteligencia y operaciones contra organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad de los Estados Unidos; para hablar sobre la importancia de la lucha contra el narcotráfico en América Latina.

Dionisio Gutiérrez inició la conversación refiriéndose a los elementos que reúne Guatemala para ser considerado un narcoestado y de los pobres esfuerzos que muchas veces se hacen en el país para combatir este flagelo: "La separación entre el narcotráfico y la política debe ser crítica para Guatemala, porque si esto sigue así, terminaremos siendo más que un narcoestado: seremos un Estado criminal".

Holifield coincidió y agregó que "Como directivo de la DEA para la región, pasé cinco años en Guatemala, desde 1987 a 1992; trabajando lado a lado en operaciones de inteligencia con el Estado guatemalteco, con las fuerzas de seguridad. Lo que puedo decir es que cuando estaba asignado a Guatemala, teníamos la voluntad y el apoyo de la gente, del gobierno y del ejército en nuestras operaciones. La voluntad de los gobiernos es clave. Ahora, cuando hablo con mis agentes acá, me transmiten que están solos, que sienten que no tienen recursos suficientes para trabajar. Sienten que se ha malgastado dinero y esfuerzos en financiamiento de estos programas con funcionarios guatemaltecos que están un día sí y al otro no. Por eso Guatemala está descertificada para recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos en ciertas categorías como la policía".

Por último, Gutiérrez expuso que "tenemos los elementos para calificar como narcoestado porque nuestras cortes, congreso, policía y ejército están comprometidos, así como una buena parte de nuestro sistema político. El problema del narcotráfico no se va a ir, por eso necesitamos buscar la manera de enfrentarlo".

Este encuentro forma parte de una serie de reuniones que Dionisio Gutiérrez está sosteniendo con funcionarios del Estado norteamericano para abordar la problemática de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica.

